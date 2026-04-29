母親節禮物2026｜6款「內外兼備」健康禮品清單 雞精/燜燒罐/寢具套裝
母親節禮物2026｜6款健康禮品清單
母親節禮物｜馬百良十六度超特濃熬雞精
要讓媽媽保持健康活力，從內而外的滋補最為關鍵。馬百良十六度超特濃熬雞精採用日本高級國產雞製作，從食材到包裝100%日本製造，通過日本嚴格安全標準，喝得安心。相比起傳統雞精，熬雞精是透過精密定溫熬製技術處理，分子小，營養成份更容易被腸道直接吸收。最令媽媽心動的是其獨家含有的超高膠原蛋白，配合 18 種氨基酸及超高蛋白質，在忙碌之餘依然能保持肌膚彈性，臉色紅潤有光澤，逆齡美肌一包搞掂！
這款產品更榮獲 2025 國際風味絕佳獎，味道好似花膠雞湯，媽媽一定鍾意飲。對於平日操持家務或體力下降的媽媽來說，不僅是補氣血、恢復元氣的精明補給，更是極致的味蕾享受。若媽媽平日飲食口味偏向清淡，亦可選擇同系列的十二度特濃熬雞精，同樣營養滿分。
【5/1 – 5/10 母親節限時網店優惠】：
※ 16度超特濃：原價: $798/ 盒
節日心動價 $328/盒；
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※ 12度特濃：原價: $598/ 盒
節日心動價 $248/盒；
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母親節禮物｜THERMOS真空保溫系列
THERMOS膳魔師採用高品質雙層真空技術，保溫效能極佳。真空燜燒罐適合燜煮稀飯、湯品、簡易料理; 迷你保溫瓶則方便媽媽外出時隨時飲到暖水，這個套裝 配搭絕對是送給媽媽的 最「溫暖」之選！
【母親節優惠〡THERMOS專門店及網店均有8折】：
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母親節禮物｜多功能美容儀
「愛美之心」人人都有，媽媽都不會例外，送上一款家用導入儀或緊緻美容儀，能有效減淡細紋、提升肌膚循環與護膚品吸收力，在家中都可進行日常保養，實用又省時間。
母親節禮物｜眼部按摩眼罩
現時長輩使用手機時間增加，雙眼容易乾澀。具備溫感熱敷功能的按摩眼罩，能有效促進眼周循環，幫媽媽紓緩長期「煲劇」後的用眼疲勞。
母親節禮物｜家用體脂磅
簡單家用的體脂磅，方便媽媽掌握體脂肪率、體水分率、肌肉量等多項數據，更清楚自己身體的變化，從而調整飲食，養成健康的運動習慣，絕對是一份實用的健康投資。
母親節禮物｜寢具套裝
好的睡眠品質對媽媽的健康至關重要，產品嚴選「長絨棉」，由於品質優良及纖維柔長的特性，被美譽為「棉中極品」。這不僅是幫助媽媽提升睡眠品質的實用選品，更是對肌膚最溫柔的日常保養。