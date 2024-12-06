消委會保暖內衣｜實測20款保暖內衣 6款越洗越暖 $99暖過$599名牌

【消委會/保暖內衣/禦寒衣物/越洗越暖/測試結果/推介/推薦/消委會保暖內衣】隨著冬天來臨，保暖內衣成為不少人禦寒的首選。然而，哪款保暖內衣性能最佳？消委會早前測試市面上20款聲稱具保暖功能的內衣，結果顯示有15款的保暖效果在多次清洗後明顯提升，其中6款更錄得超過20%的升幅，名副其實「越洗越暖」。