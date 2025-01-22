消委會卸妝液｜2款含可致敏防腐劑 11款滿分安全$68媲美$330名牌

【消委會卸妝液/推介/推薦/測試/成分】日常化妝固然重要，但選擇一款清潔力強、成分安全的卸妝液同樣關鍵。消費者委員會（消委會）早前測試了40款市面卸妝產品，包括水油混合性、油性及水性卸妝液，涵蓋各種價位，由$48至$355不等。結果顯示，卸妝效能最佳的樣本多為水油混合性卸妝液，其中11款樣本獲得5星滿分評價，而售價最平僅$68。