消委會卸妝液｜2款含可致敏防腐劑 11款滿分安全$68媲美$330名牌
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消委會卸妝液｜水油混合性卸妝液效能最佳
消委會測試的40款卸妝產品，涵蓋19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液及11款水性卸妝液。評測範疇包括卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等，結果顯示水油混合性卸妝液的效能最為出色，卸妝效能指數範圍由63.1至86.5，近九成半樣本的總評分達到4分或以上。
值得留意的是，部分售價較高的樣本表現未如預期，例如售價$330的某款卸妝液，雖然效能指數達到86.5分，但與售價$68的MUJI Mild Eye Makeup Remover相比，性價比相距甚遠。
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消委會卸妝液｜11款滿分卸妝液名單
以下11款卸妝液在測試中獲得5星滿分，無論在卸妝效能還是安全性方面均表現出色：
- HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover（$330）
- VICHY PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover（$150）
- CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液（$195）
- MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover（$95）
- La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover（$120）
- BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover（$240）
- LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水（$240）
- MUJI Mild Eye Makeup Remover（$68）
- SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液（$175）
- LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof（$160）
- MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液（$240）
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜1. HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover
- 產品名稱：HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover
- 聲稱產地：法國
- 標示容量（毫升）：125
- 大約零售價：$330
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜2. BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover
- 產品名稱：BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover
- 聲稱產地：美國
- 標示容量（毫升）：100
- 大約零售價：$240
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜3. LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水
- 產品名稱：LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水
- 聲稱產地：法國
- 標示容量（毫升）：125
- 大約零售價：$240
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜4. MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液
- 產品名稱：MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液
- 聲稱產地：法國
- 標示容量（毫升）：100
- 大約零售價：$240
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜5. CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液
- 產品名稱：CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液
- 聲稱產地：英國
- 標示容量（毫升）：125
- 大約零售價：$195
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜6. SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液
- 產品名稱：SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液
- 聲稱產地：美國
- 標示容量（毫升）：125
- 大約零售價：$175
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜7. LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof
- 產品名稱：LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof
- 聲稱產地：韓國
- 標示容量（毫升）：150
- 大約零售價：$160
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜8. VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover
- 產品名稱：VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover
- 聲稱產地：法國
- 標示容量（毫升）：100
- 大約零售價：$150
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜9. La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)
- 產品名稱：La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)
- 聲稱產地：法國
- 標示容量（毫升）：125
- 大約零售價：$120
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜10. MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)
- 產品名稱：MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)
- 聲稱產地：中國
- 標示容量（毫升）：150
- 大約零售價：$95
消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜11. MUJI Mild Eye Makeup Remover
- 產品名稱：MUJI Mild Eye Makeup Remover
- 聲稱產地：日本
- 標示容量（毫升）：110
- 大約零售價：$68
消委會卸妝液｜2款檢出可致敏防腐劑
消委會參考內地的《化妝品安全技術規範》和歐盟的《化妝品法規》進行兩類防腐劑測試。在是次檢測中並沒有驗出甲基異噻唑啉酮（methylisothiazolinone，MIT）和甲基氯異噻唑啉酮（methylchloroisothiazolinone，CMIT）在化妝品和家居清潔用品中常見的防腐劑。測試中有兩款樣本檢出methylparaben，其含量分別為0.10%及0.14%，但均符合內地及歐盟的限量要求。這兩款產品分別為：
- Bioré 高效眼唇卸妝液
- CHANEL BEAUTÉ Démaquillant Yeux Intense Gentle Biphase Eye Makeup Remover
此外，全部測試樣本均未檢出MIT或CMIT，整體安全表現令人滿意。
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消委會卸妝液｜如何挑選適合的卸妝液？
購買卸妝產品時，以下幾點需要特別注意：
1.了解產品成分
對於有濕疹或玫瑰痤瘡等皮膚問題的人士，應避免含致敏防腐劑的產品，例如methylparaben。
2.選擇適合膚質的產品
根據自己的化妝習慣，選擇水油混合性或油性產品，確保清潔徹底。
3.注意使用方法
使用油性卸妝液後需徹底清洗，以免殘留物造成敏感或暗瘡。
4.留意有效期限
避免使用過期產品，確保安全。
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消委會卸妝液｜卸妝效能與價格無必然關係
測試結果顯示，卸妝效能與價格並無直接關聯。例如，售價$68的MUJI卸妝液，其效能媲美部分$300以上的名牌產品。消委會提醒，選購時應根據個人需求及產品成分，而非單純依賴價格衡量質素。
*資料取自消委會第537期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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消委會測試的卸妝液中，最便宜的滿分產品是哪一款？
MUJI Mild Eye Makeup Remover以$68的售價，獲得5星滿分評價，是性價比極高的選擇。
含防腐劑的卸妝液是否安全使用？
測試中檢出的防腐劑含量均符合內地及歐盟規定，屬安全範圍內，但敏感肌人士仍應謹慎選用。
卸妝液需要注意哪些使用細節？
使用後應徹底清潔，特別是油性卸妝液，以免殘留物引起敏感或暗瘡，同時避免使用過期產品。