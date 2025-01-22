消委會卸妝液｜2款含可致敏防腐劑 11款滿分安全$68媲美$330名牌

消委會卸妝液｜2款含可致敏防腐劑 11款滿分安全$68媲美$330名牌

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【消委會卸妝液/推介/推薦/測試/成分】日常化妝固然重要，但選擇一款清潔力強、成分安全的卸妝液同樣關鍵。消費者委員會（消委會）早前測試了40款市面卸妝產品，包括水油混合性、油性及水性卸妝液，涵蓋各種價位，由$48至$355不等。結果顯示，卸妝效能最佳的樣本多為水油混合性卸妝液，其中11款樣本獲得5星滿分評價，而售價最平僅$68。

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消委會卸妝液｜水油混合性卸妝液效能最佳

消委會測試的40款卸妝產品，涵蓋19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液及11款水性卸妝液。評測範疇包括卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等，結果顯示水油混合性卸妝液的效能最為出色，卸妝效能指數範圍由63.1至86.5，近九成半樣本的總評分達到4分或以上。

值得留意的是，部分售價較高的樣本表現未如預期，例如售價$330的某款卸妝液，雖然效能指數達到86.5分，但與售價$68的MUJI Mild Eye Makeup Remover相比，性價比相距甚遠。

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消委會卸妝液｜11款滿分卸妝液名單

以下11款卸妝液在測試中獲得5星滿分，無論在卸妝效能還是安全性方面均表現出色：

  1. HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover（$330）
  2. VICHY PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover（$150）
  3. CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液（$195）
  4. MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover（$95）
  5. La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover（$120）
  6. BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover（$240）
  7. LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水（$240）
  8. MUJI Mild Eye Makeup Remover（$68）
  9. SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液（$175）
  10. LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof（$160）
  11. MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液（$240）

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜1. HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover

消委會卸妝液 HELENA RUBINSTEINALL MASCARAS complete eye make-up remover（圖片來源：網上圖片）
HELENA RUBINSTEINALL MASCARAS complete eye make-up remover（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：HELENA RUBINSTEIN All Mascaras Complete Eye Make-Up Remover
  • 聲稱產地：法國
  • 標示容量（毫升）：125
  • 大約零售價：$330

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜2. BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover

消委會卸妝液 BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover（圖片來源：網上圖片）
BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover
  • 聲稱產地：美國
  • 標示容量（毫升）：100
  • 大約零售價：$240

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜3. LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水

消委會卸妝液 LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水（圖片來源：網上圖片）
LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水
  • 聲稱產地：法國
  • 標示容量（毫升）：125
  • 大約零售價：$240

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜4. MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液

消委會卸妝液 MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液（圖片來源：網上圖片）
MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液
  • 聲稱產地：法國
  • 標示容量（毫升）：100
  • 大約零售價：$240

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜5. CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液

消委會卸妝液 CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液（圖片來源：網上圖片）
CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液
  • 聲稱產地：英國
  • 標示容量（毫升）：125
  • 大約零售價：$195

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜6. SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液

消委會卸妝液 SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液（圖片來源：網上圖片）
SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液
  • 聲稱產地：美國
  • 標示容量（毫升）：125
  • 大約零售價：$175

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜7. LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof

消委會卸妝液 LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF（圖片來源：網上圖片）
LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：LANEIGE Lip & Eye Remover Waterproof
  • 聲稱產地：韓國
  • 標示容量（毫升）：150
  • 大約零售價：$160

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜8. VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover

消委會卸妝液 VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover（圖片來源：網上圖片）
VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：VICHY Laboratoires PURETÉ THERMALE Waterproof Eye Make-Up Remover
  • 聲稱產地：法國
  • 標示容量（毫升）：100
  • 大約零售價：$150

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜9. La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)

消委會卸妝液 La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)（圖片來源：網上圖片）
La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：La Roche-Posay Respectissime Waterproof Eye Makeup Remover (Sensitive Eyes)
  • 聲稱產地：法國
  • 標示容量（毫升）：125
  • 大約零售價：$120

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜10. MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)

消委會卸妝液 MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)（圖片來源：網上圖片）
MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：MAYBELLINE New York Eye + Lip Make-Up Remover (All Waterproof Make-Up)
  • 聲稱產地：中國
  • 標示容量（毫升）：150
  • 大約零售價：$95

消委會卸妝液｜11款總評5星推介｜11. MUJI Mild Eye Makeup Remover

消委會卸妝液 MUJI Mild Eye Makeup Remover（圖片來源：網上圖片）
MUJI Mild Eye Makeup Remover（圖片來源：網上圖片）
  • 產品名稱：MUJI Mild Eye Makeup Remover
  • 聲稱產地：日本
  • 標示容量（毫升）：110
  • 大約零售價：$68

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消委會卸妝液｜2款檢出可致敏防腐劑

消委會參考內地的《化妝品安全技術規範》和歐盟的《化妝品法規》進行兩類防腐劑測試。在是次檢測中並沒有驗出甲基異噻唑啉酮（methylisothiazolinone，MIT）和甲基氯異噻唑啉酮（methylchloroisothiazolinone，CMIT）在化妝品和家居清潔用品中常見的防腐劑。測試中有兩款樣本檢出methylparaben，其含量分別為0.10%及0.14%，但均符合內地及歐盟的限量要求。這兩款產品分別為：

  • Bioré 高效眼唇卸妝液
  • CHANEL BEAUTÉ Démaquillant Yeux Intense Gentle Biphase Eye Makeup Remover

此外，全部測試樣本均未檢出MIT或CMIT，整體安全表現令人滿意。

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消委會卸妝液｜如何挑選適合的卸妝液？

購買卸妝產品時，以下幾點需要特別注意：

1.了解產品成分

對於有濕疹或玫瑰痤瘡等皮膚問題的人士，應避免含致敏防腐劑的產品，例如methylparaben。

2.選擇適合膚質的產品

根據自己的化妝習慣，選擇水油混合性或油性產品，確保清潔徹底。

3.注意使用方法

使用油性卸妝液後需徹底清洗，以免殘留物造成敏感或暗瘡。

4.留意有效期限

避免使用過期產品，確保安全。

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消委會卸妝液｜卸妝效能與價格無必然關係

測試結果顯示，卸妝效能與價格並無直接關聯。例如，售價$68的MUJI卸妝液，其效能媲美部分$300以上的名牌產品。消委會提醒，選購時應根據個人需求及產品成分，而非單純依賴價格衡量質素。

*資料取自消委會第537期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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消委會測試的卸妝液中，最便宜的滿分產品是哪一款？

MUJI Mild Eye Makeup Remover以$68的售價，獲得5星滿分評價，是性價比極高的選擇。

含防腐劑的卸妝液是否安全使用？

測試中檢出的防腐劑含量均符合內地及歐盟規定，屬安全範圍內，但敏感肌人士仍應謹慎選用。

卸妝液需要注意哪些使用細節？

使用後應徹底清潔，特別是油性卸妝液，以免殘留物引起敏感或暗瘡，同時避免使用過期產品。

圖片來源：網上圖片

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