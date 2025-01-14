消委會唇膏｜5款唇膏含懷疑致癌物 8款4.5分以上成分安全之選最平$95

【消委會唇膏/致癌物/推薦/推介/成分/MOSH/MOAH】唇膏是不少愛美人士的日常必備品，然而產品成分的安全性往往被忽略。消費者委員會早前檢測了市面上30款唇膏及唇釉，結果發現逾八成樣本（24款）含有可能在人體內積累的礦物油物質MOSH，當中更有5款檢出具潛在致癌風險的MOAH。此外，逾半數樣本含有可致敏重金屬，對敏感肌人士構成風險。不過，消委會亦列出8款獲得4.5分以上的高評價產品，其中一款售價僅$95，性價比相當高。