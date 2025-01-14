消委會唇膏｜5款唇膏含懷疑致癌物 8款4.5分以上成分安全之選最平$95
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消委會唇膏｜MOSH或與肝臟健康相關
消委會從多個銷售渠道，包括百貨公司專櫃、美妝用品店、個人護理店及網上商店，選購了23款傳統唇膏及7款唇釉。結果顯示，24款樣本含有MOSH混合物，總含量介乎1.14%至24%不等，其中17款樣本含量較高，範圍為5.2%至24%。
礦物油碳氫化合物是積累於人體內最多的污染物，使用含有礦物油成分的唇部化妝品可能是其中一個重要的攝入源頭。有海外研究指，若天天使用唇膏，每日經由口服途徑可能攝入57毫克唇膏，而每年可能因而吞下20.8克，相等於5枝的分量。
有動物研究顯示，經腸道吸收的MOSH會被分配和積累在體內多個組織，包括肝臟、脾臟、淋巴結和脂肪等。而大鼠的研究更指出，短鏈MOSH礦物油物質（碳分子數量為C25以下的MOSH）較易積累在肝臟，甚至可能與肝臟肉芽腫的形成有關連。
消委會唇膏｜8大高評分唇膏一覽
1.DIOR 鏡光誘惑唇膏（色號：527 Atelier）5星 $370
DIOR 鏡光誘惑唇膏（色號：527 Atelier）
聲稱原產地：法國
大約售價：HK$370
香料致敏物質：-
總評：5星
2.Visée 柔霧潤澤唇膏（色號：BR340）4.5星 $95
Visée 柔霧潤澤唇膏（色號：BR340）
聲稱原產地：日本
大約售價：HK$95
香料致敏物質：-
總評：4.5星
3.SHISEIDO 緞光凝亮唇膏（色號：408 Voltage Rose）4.5星 $250
SHISEIDO 緞光凝亮唇膏（色號：408 Voltage Rose）
聲稱原產地：日本
大約售價：HK$250
香料致敏物質：-
總評：4.5星
4. CLIO 水晶亮澤唇釉（色號：06 Daily Mauve）5星 $160
CLIO 水晶亮澤唇釉（色號：06 Daily Mauve）
聲稱原產地：韓國
大約售價：HK$160
香料致敏物質：-
總評：5星
5.MAYBELLINE 超持久水光唇膏液（色號：120 Punchy） 4.5星 $119
MAYBELLINE 超持久水光唇膏液（色號：120 Punchy）
聲稱原產地：中國
大約售價：HK$119
香料致敏物質：geraniol: 0.0041%、citronellol: 0.029%、總量: 0.033%
總評：4.5星
6.TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze） 4.5星 $505
TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）
聲稱原產地：意大利
大約售價：HK$505
香料致敏物質：-
總評：4.5星
7.clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）4.5星 $390
clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）
聲稱原產地：日本
大約售價：HK$390
香料致敏物質：geraniol: 0.0036%、citronellol: 0.0061%、總量: 0.010%
總評：4.5星
8.NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN – 317）4.5星 $260
NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN – 317）
聲稱原產地：意大利
大約售價：HK$260
香料致敏物質：—
總評：4.5星
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消委會唇膏｜GUCCI、CHANEL唇膏檢出高含量MOSH
MOSH可分為不同鏈長範圍，在30款樣本中，23款檢出短鏈MOSH，含量介乎0.06%至17.8%。其中5款樣本含量較高：
- LANCÔME 瑰麗絕色啞緻唇膏（色號：295 微醺紅茶）：5.1%
- CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 – à demi-mot）：9.00%
- YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：7.40%
- GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色）：17.80%
- GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：14.10%
此外，以下4款唇膏的長鏈MOSH含量較高（介乎11.4%至20.48%），相關樣本未能符合歐洲BEUC建議的安全限值：
- MAC 水漾潤澤唇膏（色號：508 Hug Me）：11.69%
- OPERA 柔潤亮澤染色唇膏（色號：Fig 11）：20.48%
- CHANEL 閃漾亮澤唇膏（色號：196 – à demi-mot）：11.40%
- GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour（色號：214 Call it a day）：18.00%
若以OPERA柔潤亮澤染色唇膏計算，每日使用的話，每年或攝入4.3克長鏈MOSH，值得注意。
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消委會唇膏｜YSL唇膏MOAH含量最高
MOAH可能具有基因毒性及致癌風險，歐盟食品安全局（EFSA）建議應關注飲食攝入MOAH的安全問題。在30款樣本中，5款檢出微量MOAH（含量介乎0.06%至0.96%）：
- GIVENCHY 華麗魅彩紅絲絨唇膏（色號：10 Beige Nu）：0.07%
- REVLON 經典唇膏（色號：Toast Of New York）：0.06%
- shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏（色號：KM BR784 野紅粟）：0.07%
- YSL 絕色柔亮唇膏（色號：13 Nude Era）：0.96%
- GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏（色號：#110 杏棕玫瑰色）：0.56%
雖然檢出的MOAH未必有直接致癌風險，但國際消費者組織普遍建議，消費者應避免使用含MOAH的唇膏產品。
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消委會唇膏｜8款消委會高評價唇膏
在30款測試樣本中，以下6款完全未檢出MOSH或MOAH：
- DIOR 鏡光誘惑唇膏（色號：527 Atelier）：$370
- TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）：$505
- clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）：$390
- NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN – 317）：$260
- excel 柔滑絲絨啞緻唇釉（色號：LV02 Buttercup）：$145
- Charlotte Tilbury 極緻柔霧唇釉（色號：Pillow Talk Medium Blur）：$290
此外，以下8款產品獲消委會4.5星或以上評價，其中最平售價僅$95：
- DIOR 鏡光誘惑唇膏（色號：527 Atelier）：$370（5星）
- Visée 柔霧潤澤唇膏（色號：BR340）：$95（4.5星）
- SHISEIDO 緞光凝亮唇膏（色號：408 Voltage Rose）：$250（4.5星）
- CLIO 水晶亮澤唇釉（色號：06 Daily Mauve）：$160（5星）
- MAYBELLINE 超持久水光唇膏液（色號：120 Punchy）：$119（4.5星）
- TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte（色號：#120 Naked Haze）：$505（4.5星）
- clé de peau 啞緻潤澤唇釉（色號：111 Chocolate Cosmos）：$390（4.5星）
- NARS 空氣絲絨唇釉（色號：SEX KITTEN – 317）：$260（4.5星）
消委會測試的唇膏中，哪些產品完全沒有MOSH或MOAH？
消委會測試的30款樣本中，共有6款產品未檢出MOSH或MOAH，包括DIOR、TOM FORD、clé de peau等品牌。
含MOAH的唇膏有健康風險嗎？
MOAH可能具有基因毒性及致癌風險，雖然檢出含量未必構成即時危害，但消費者應盡量避免選擇含MOAH的唇膏。
哪款獲得消委會4.5星以上評價且價格最實惠？
Visée柔霧潤澤唇膏（色號BR340）獲得4.5星好評，售價僅$95，是高性價比之選。