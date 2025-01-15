消委會智能電視｜9款55吋4K電視實測 低中價功能出色 1款OLED獲高分
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消委會智能電視｜三星OLED電視獲4.5分好評 一款LED電視性價比高$4,000有找
消費者委員會近日聯同機電工程署測試9款55吋4K智能電視機，當中包括3款OLED、4款QD/Mini LED及2款LED，智能電視測試涵蓋畫質、音質及操作便捷性等多方面評估。各款電視售價介乎3,890元至21,980元，相差高達6倍，當中以OLED型號電視最貴，價格由$21,980至$15,980，其次為QD/Mini LED型號電視，價格由$10,980至$7,380；價格最低的是則是LED型號電視，價格僅$5,090至$3,890。
OLED款最高分為產品為 三星Samsung QA55S90DAJXZK，總評分達4.5分，也是今次評測中最高分，至於 LG OLED55B4PCA及Sony K-55XR80同獲4星評分；在QD及Mini LED型號中，樂聲牌Panasonic TH-55MX950H、三星Samsung QA55QN85DBJXZK及LG 55QNED86TCA同獲4星總評分；至於LED型號中，海信Hisense 55A6N以3.5分成為同組樣本中最高分。
消委會智能電視｜4分或以上總評智能電視一覽
消委會智能電視｜消委會籲：不應只追求高規格
不少消費者對電視機的首要要求是高畫質，而畫面質素取決於「可觀看角度」、「防反光能力」、「光暗均勻度」及「對比度及光亮度」等因素。
坐在不同位置觀看液晶屏幕，均有不同的視覺效果，通常角度偏側至某程度時畫面的光度會急速下跌或顏色明顯失真。其中1項測試從不同角度量度畫面的亮度及顏色表現，有樣本「三星 Samsung」QA55S90DAJXZK表現最好，獲5點評分。
除了畫質，音質亦是電視使用體驗的重要部分。有4款的音質清晰，低音渾厚，在播放古典音樂、流行音樂及戲劇時表現均佳，獲4.5分的高評分，當中OLED 及 QD/Mini LED 樣本各2款，包括：「三星Samsung」QA55S90DAJXZK和QA55QN85DBJXZK、 「L G」OLED55B4PCA及「樂 聲 牌 P a n a s o n i c 」TH-55MX950H。
不過消委會指出，多部電視於測試中播放數碼廣播時畫質的差距其實並不大，因此價格較低的LED或中價位QD／Mini LED樣本組別亦可滿足一般用戶要求，OLED電視機則對追求高畫質的用戶更為適合。此外，市面有些售價較高的8K電視機型號，惟目前大部分主流串流平台及網上影片尚未達8K解像度，因此難以發揮相關顯示功能，因此不應只追求高規格的型號，除非對畫質要求較高，否則價格較低樣本組別亦足已滿足一般要求。
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消委會智能電視推介︱4分或以上畫面質素電視機一覽
- 三星Samsung QA55S90DAJXZK：4.5分
- Sony K-55XR80：4.5分
- LG OLED55B4PCA：4分
- 樂聲牌Panasonic TH-55MX950H：4分
- 三星SamsungQA55QN85DBJXZK：4分
- LG 55QNED86TCA：4分
消委會智能電視｜有資料外洩風險 僅一款網絡安全獲4星好評
雖然消費者對網絡安全意識已大有提升，但在使用智能電視時或會一時忘記已連接網絡，若傳遞未有加密的數據和資料，可能有外洩的風險。是次測試亦有檢視樣本的數據收集及保密表現，全部樣本的數據傳遞均經過加密，但個別樣本缺乏明確的退出選項、條款難以理解、未能展示選項對用戶的影響，以及首次使用時未提供私隱設定的選項等問題，所以評分只有 2.5 至 3 點，只有「樂聲牌Panasonic」 TH-55MX950H 評分達4點。消委會提醒消費者，應視智能電視如同智能電話或電腦，使用時要時刻留意網絡安全。
另外，不同生產商的智能電視，操作系統在介面設計、操作方式及靈活性方面均 有不同，消費者於購買前應實試智能系統操作，確保適合自己的使用習慣。其中樣本「樂聲牌Panasonic」 TH-55MX950H 不論在系統介面、用戶註冊及登入、程式商店及語音操控 各方面，均獲得 4.5 點評分或以上，表現最好。
消委會智能電視｜OLED電視較耗電 一個做法最慳電
另外，整體以OLED樣本使用時較耗電，3款的啟用功耗均超過73瓦。假設電視機每天待機20小時，啟動4小時，每度電費為$1.7，各樣本的1年電費估算為$134至$201不等。消費者應留意使用遙控器關機機後，智能電視仍一直處於待機狀態，如想節省待機耗電，應將插座電源關閉。
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消委會智能電視｜選購電視留意7大貼士
1.大部分 OLED 屏幕樣本整體畫質較佳，可同時顯示更深的黑色和更高的亮度，適合追求高畫質的用戶;音質及智能功能方面則於各組別都有表現不 錯的樣本，OLED 屏幕樣本價格相對較高昂，其次為 QD/Mini LED 樣本，消費者可按自己的要求及預算選擇;
2.是否有有完善的保養及維修服務，建議選擇有最少5年零件庫存保證的款式;
3.可選擇支持外接音響系統的型號，方便接駁兼容的音響器材提升觀影體驗;
4.切記不要在網店購買不符合本港規格的電視;
5.應留意製造商或代理商能否提供優質的售後服務，以免電視機故障時，出現不可修理或沒有部件可更換的情況;
6.注意電視機必須擺放安穩，勿讓小孩攀爬;如要掛牆安裝，應聘請有經驗 的技師，確保安裝穩固;
7.電視機不可放在過於潮濕、多麈、高溫或陽光直接照射的環境，不可阻擋 機背散熱孔，以免妨礙散熱;
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消委會智能電視評測中，哪款型號獲得最高評分？
根據消費者委員會的測試，三星 Samsung QA55S90DAJXZK OLED電視獲得 4.5 分總評分，在畫質、音質及觀看角度等方面均表現優異，是今次測試中評價最高的型號。
$4,000 預算內，有沒有高性價比的智能電視選擇？
在 LED 型號中，海信 Hisense 55A6N 以$3,890售價及3.5分評分成為高性價比選擇，適合一般用戶觀看數碼廣播或串流影片。
消委會建議購買智能電視時要注意哪些事項？
消委會建議消費者選購電視時要考慮 畫質、音質、智能系統、保養及售後服務，並避免購買不符合本港規格的網購電視。此外，OLED電視較耗電，若希望節能，可選擇關閉插座電源來減少待機耗電。