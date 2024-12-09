消委會杞子｜27款驗出重金屬/除害劑 15款高分枸杞子$27/包營養高

消委會杞子｜27款驗出重金屬/除害劑 15款高分枸杞子$27/包營養高

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【消委會杞子/消委會/杞子/枸杞子/測試/推薦】杞子（又稱枸杞子）是不少家常菜、燉湯等常見的中藥材，中醫認為具滋補肝腎、益精明目之效，亦是近年歐美地區熱捧的超級食物。消委會曾檢測市面27款乾枸杞子樣本，發現所有樣本均含重金屬，其中2款更接近規例上限！總評高（獲4星或以上評分）的樣本有15款，其中7款不含除害劑，吃得安心。

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消委會杞子｜12款總評4分或以上預先包裝乾枸杞子一覽

是次檢測27款乾枸杞子樣本，當中23款為預先包裝，餘下4款為非預先包裝，全部樣本均為寧夏枸杞，部分標示「即食」、「有機」等字眼，每包售價介乎$5至$146。其中15款總評較高（達4星或以上評分），包括12款預先包裝乾枸杞子及3款非預先包裝乾枸杞子。

消委會杞子｜3款總評4分或以上非預先包裝乾枸杞子一覽

消委會杞子｜全部樣本含重金屬

所有樣本均進行營養成分、重金屬、常見食用色素、霉菌毒素及除害劑測試。最終所有樣本均檢出不同種類的重金屬，長期食用或可損害腎臟肺臟，甚至破壞腦部健康。其中21款樣本含有鉛，2款的鉛含量更接近香港相關規例上限，分別為尚品即食寧夏杞子（每公斤0.284毫克鉛）及御品皇杞子（每公斤0.29毫克鉛）。有研究指出，透過飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，因此大家應盡量避免攝入。

消委會杞子｜逾7成樣本檢出除害劑

種植枸杞時，不少農民會灑上除害劑以減少蟲害。是次檢測發現逾7成樣本（即19款）檢出除害劑（如蟲蟎腈、百菌清等），有4款樣本同時檢出5種或以上不同的除害劑，3款（東方紅貢果皇、華潤堂寧夏枸杞子和FRESH杞子）檢出5種除害劑，1款（哈特杞子）則檢出7種除害劑。混合使用除害劑有機會因加乘效果而產生「雞尾酒反應」，可能增強不同除害劑彼此之間的毒性，帶來健康風險。

消委會杞子｜8款檢出不含除害劑

以下8款杞子樣本則不含除害劑，當中7款為總評高的樣本，值得留意，其餘1款不含除害劑的樣子為尚品即食寧夏杞子，總評為3.5星，其鉛含量測試中，發現其樣本接近香港相關規例上限。

  • 位元堂寧夏杞子（有機原料）
  • Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries
  • 点点綠有機頂級杞子
  • Livi Green有機即食杞子
  • 慈康農圃有機頂級杞子
  • Slowood 有機杞子
  • 尚品即食寧夏杞子

消委會杞子｜6款杞子屬「高鐵」之選

杞子含有豐富鐵質，由於同時亦具中至高含量維他命C，有助於鐵質吸收，對於素食者或一些不能進食肉類人士，杞子可說是日常補充鐵的食材之一。是次檢測的全部杞子樣本均檢出鐵質，以下6款更符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》當中「高鐵」食品的定義（即每100克固體食品含不少於4.5毫克鐵）。

  • 同心堂正宗一級寧夏杞子
  • 老上環寧夏大杞子
  • 南北行特級貢杞皇
  • 華潤堂寧夏枸杞子
  • 紹香園即食杞子
  • JIBAOLI寧夏枸杞

消委會杞子｜杞子的營養價值

除鐵質外，杞子還有很多不同的營養要素。消委會指出，大部分杞子含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的滋補肝腎、益精明目等功效相符。此外，杞子的銅含量高，是素食者或其他不宜進食肉類的人士，日常補充礦物質的不錯食材。近年歐美地區更把杞子追捧為「超級食物」，稱具有抗氧化和抗病毒功效。

消委會杞子 杞子近年被視為超級食物。（圖片來源：消委會）
杞子近年被視為超級食物。（圖片來源：消委會）

消委會杞子│4大選購及食用杞子貼士

杞子近年被追捧為「超級食物」，該如何進食才吃得更健康？消委會為大家提供以下的建議。

1.儲存在清涼乾爽處

杞子開封後容易受霉菌污染，應置於密封容器內，並放在清涼乾爽處。

2.烹調前浸泡冷水

為了減少杞子表面的殘餘有害物質，進食前應先用水清洗乾淨，並用冷開水浸泡15至20分鐘，但不宜浸泡太久。

3.忌高溫長時間烹調

不建議高溫長時間烹調杞子，因為當中的維他命C、礦物質等水溶性營養素，不耐高溫，尤其是用大量水份的烹調方法，會令營養素及礦物質流失。

4.留意身體狀況

根據中醫學研究，枸杞子適合陰虛體質人士進食，用於腰膝酸痛、眩暈耳鳴、目昏不明等症狀，但脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士，則不宜經常服用。

消委會杞子｜4分或以上杞子一覽

產品名稱 售價 總評
位元堂寧夏杞子（有機原料） $88 4.5分
Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries $146 4.5分
点点綠有機頂級杞子 $82 4.5分
Slowood 有機杞子 $5.4/10克 4.5分
慈康農圃有機頂級杞子 $74 4分
樓上一級寧夏枸杞 $38 4分
余仁生枸杞子 $79 4分
SuperFood Lab Organic Premium Goji Berries $28 4分
同心堂正宗一級寧夏杞子 $27 4分
老上環寧夏大杞子 $88 4分
南北行特級貢杞皇 $63 4分
健康糧坊杞子 $30 4分
JIBAOLI 寧夏枸杞 $72 4分
香港工會聯合會工人醫療所枸杞子 $14/両 4分

*資料源自消委會第558期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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市面上乾枸杞子產品主要有那些品種？

主要來自2個品種，分別是枸杞和寧夏枸杞，兩者外表上非常相似。枸杞廣義上指的是枸杞屬植物的果實，主要包括多種不同的枸杞品種。寧夏枸杞則特指生長在中國寧夏回族自治區的枸杞。

銅亦是杞子另一營養要素，銅對人體有何好處？

銅有助增強抵抗力、鞏固骨骼、協助鐵質傳遞，並有助膽固醇和葡萄糖代謝。

為何杞子是素食者補充鐵質的不錯食材？

雖然植物性食物中的非血紅素鐵在人體的吸收率，較一般肉類或海鮮的血紅素鐵低，但由於枸杞子同時具中至高含量維他命C，可以幫助鐵質吸收，所以十分適合素食者補充鐵質。

圖片來源：消委會、網上圖片資料或影片來源：消委會

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