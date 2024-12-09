消委會杞子｜27款驗出重金屬/除害劑 15款高分枸杞子$27/包營養高

【消委會杞子/消委會/杞子/枸杞子/測試/推薦】杞子（又稱枸杞子）是不少家常菜、燉湯等常見的中藥材，中醫認為具滋補肝腎、益精明目之效，亦是近年歐美地區熱捧的超級食物。消委會曾檢測市面27款乾枸杞子樣本，發現所有樣本均含重金屬，其中2款更接近規例上限！總評高（獲4星或以上評分）的樣本有15款，其中7款不含除害劑，吃得安心。