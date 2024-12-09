消委會杞子｜27款驗出重金屬/除害劑 15款高分枸杞子$27/包營養高
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消委會杞子｜12款總評4分或以上預先包裝乾枸杞子一覽
是次檢測27款乾枸杞子樣本，當中23款為預先包裝，餘下4款為非預先包裝，全部樣本均為寧夏枸杞，部分標示「即食」、「有機」等字眼，每包售價介乎$5至$146。其中15款總評較高（達4星或以上評分），包括12款預先包裝乾枸杞子及3款非預先包裝乾枸杞子。
消委會杞子｜3款總評4分或以上非預先包裝乾枸杞子一覽
消委會杞子｜全部樣本含重金屬
所有樣本均進行營養成分、重金屬、常見食用色素、霉菌毒素及除害劑測試。最終所有樣本均檢出不同種類的重金屬，長期食用或可損害腎臟肺臟，甚至破壞腦部健康。其中21款樣本含有鉛，2款的鉛含量更接近香港相關規例上限，分別為尚品即食寧夏杞子（每公斤0.284毫克鉛）及御品皇杞子（每公斤0.29毫克鉛）。有研究指出，透過飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，因此大家應盡量避免攝入。
消委會杞子｜逾7成樣本檢出除害劑
種植枸杞時，不少農民會灑上除害劑以減少蟲害。是次檢測發現逾7成樣本（即19款）檢出除害劑（如蟲蟎腈、百菌清等），有4款樣本同時檢出5種或以上不同的除害劑，3款（東方紅貢果皇、華潤堂寧夏枸杞子和FRESH杞子）檢出5種除害劑，1款（哈特杞子）則檢出7種除害劑。混合使用除害劑有機會因加乘效果而產生「雞尾酒反應」，可能增強不同除害劑彼此之間的毒性，帶來健康風險。
消委會杞子｜8款檢出不含除害劑
以下8款杞子樣本則不含除害劑，當中7款為總評高的樣本，值得留意，其餘1款不含除害劑的樣子為尚品即食寧夏杞子，總評為3.5星，其鉛含量測試中，發現其樣本接近香港相關規例上限。
- 位元堂寧夏杞子（有機原料）
- Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries
- 点点綠有機頂級杞子
- Livi Green有機即食杞子
- 慈康農圃有機頂級杞子
- Slowood 有機杞子
- 尚品即食寧夏杞子
消委會杞子｜6款杞子屬「高鐵」之選
杞子含有豐富鐵質，由於同時亦具中至高含量維他命C，有助於鐵質吸收，對於素食者或一些不能進食肉類人士，杞子可說是日常補充鐵的食材之一。是次檢測的全部杞子樣本均檢出鐵質，以下6款更符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》當中「高鐵」食品的定義（即每100克固體食品含不少於4.5毫克鐵）。
- 同心堂正宗一級寧夏杞子
- 老上環寧夏大杞子
- 南北行特級貢杞皇
- 華潤堂寧夏枸杞子
- 紹香園即食杞子
- JIBAOLI寧夏枸杞
消委會杞子｜杞子的營養價值
除鐵質外，杞子還有很多不同的營養要素。消委會指出，大部分杞子含豐富的胡蘿蔔素、維他命C和不同的礦物質，與中醫學的滋補肝腎、益精明目等功效相符。此外，杞子的銅含量高，是素食者或其他不宜進食肉類的人士，日常補充礦物質的不錯食材。近年歐美地區更把杞子追捧為「超級食物」，稱具有抗氧化和抗病毒功效。
消委會杞子│4大選購及食用杞子貼士
杞子近年被追捧為「超級食物」，該如何進食才吃得更健康？消委會為大家提供以下的建議。
1.儲存在清涼乾爽處
杞子開封後容易受霉菌污染，應置於密封容器內，並放在清涼乾爽處。
2.烹調前浸泡冷水
為了減少杞子表面的殘餘有害物質，進食前應先用水清洗乾淨，並用冷開水浸泡15至20分鐘，但不宜浸泡太久。
3.忌高溫長時間烹調
不建議高溫長時間烹調杞子，因為當中的維他命C、礦物質等水溶性營養素，不耐高溫，尤其是用大量水份的烹調方法，會令營養素及礦物質流失。
4.留意身體狀況
根據中醫學研究，枸杞子適合陰虛體質人士進食，用於腰膝酸痛、眩暈耳鳴、目昏不明等症狀，但脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士，則不宜經常服用。
消委會杞子｜4分或以上杞子一覽
|產品名稱
|售價
|總評
|位元堂寧夏杞子（有機原料）
|$88
|4.5分
|Sunfood Super Foods Raw Organic Goji Berries
|$146
|4.5分
|点点綠有機頂級杞子
|$82
|4.5分
|Slowood 有機杞子
|$5.4/10克
|4.5分
|慈康農圃有機頂級杞子
|$74
|4分
|樓上一級寧夏枸杞
|$38
|4分
|余仁生枸杞子
|$79
|4分
|SuperFood Lab Organic Premium Goji Berries
|$28
|4分
|同心堂正宗一級寧夏杞子
|$27
|4分
|老上環寧夏大杞子
|$88
|4分
|南北行特級貢杞皇
|$63
|4分
|健康糧坊杞子
|$30
|4分
|JIBAOLI 寧夏枸杞
|$72
|4分
|香港工會聯合會工人醫療所枸杞子
|$14/両
|4分
*資料源自消委會第558期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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市面上乾枸杞子產品主要有那些品種？
主要來自2個品種，分別是枸杞和寧夏枸杞，兩者外表上非常相似。枸杞廣義上指的是枸杞屬植物的果實，主要包括多種不同的枸杞品種。寧夏枸杞則特指生長在中國寧夏回族自治區的枸杞。
銅亦是杞子另一營養要素，銅對人體有何好處？
銅有助增強抵抗力、鞏固骨骼、協助鐵質傳遞，並有助膽固醇和葡萄糖代謝。
為何杞子是素食者補充鐵質的不錯食材？
雖然植物性食物中的非血紅素鐵在人體的吸收率，較一般肉類或海鮮的血紅素鐵低，但由於枸杞子同時具中至高含量維他命C，可以幫助鐵質吸收，所以十分適合素食者補充鐵質。