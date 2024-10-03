消委會枕頭｜真人測試15款枕頭 7款獲高分最平$145有交易

消委會枕頭｜用錯枕頭容易引致頸梗膊痛，消費者委員會早前真人測試市面上15款枕頭，售價由$139至$1,558元不等，其中一款售價僅$145的聚酯纖維枕頭，表現能媲美$1,558的名牌記憶棉枕，並有7款總評分獲4分。

