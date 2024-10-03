消委會枕頭｜真人測試15款枕頭 7款獲高分最平$145有交易
目錄
價格由$139至$1,558
15款枕頭評分一覽
7款最高分價格可相差6.5倍
聚酯纖維、記憶棉、乳膠各有優劣
按睡姿選擇枕頭 選擇適合的承托力
揀枕頭4大要點
消委會枕頭｜價格由$139至$1,558
消委會共測試了15款市面上常見的枕頭，價格由$139至$1,558不等，涵蓋3種常見材質：聚酯纖維、記憶棉及乳膠。當中，聚酯纖維枕最為經濟實惠，平均售價約$200；記憶棉枕價格相差較大，由$200至$1,558，差距接近7倍。
15款枕頭由歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。
消委會枕頭｜15款枕頭評分一覽
聚酯纖維枕｜1. 蓓莎 Comfort Microlux Pillow $145
總評：4星
標示纖維成分： –
護理方法
枕芯：可機洗
枕袋：可機洗
聚酯纖維枕｜2.宜家家居 HYLLE firmer item number: 002.827.21 $200
總評：4星
標示纖維成分：55% 萊賽爾 45% 棉
護理方法
枕芯：可60℃機洗
枕袋：可60℃機洗
聚酯纖維枕｜3. 加滕舒適酒店枕 $139
總評：3.5星
標示纖維成分：100% 棉
護理方法
枕芯：建議乾洗／溫水洗
枕袋：建議乾洗／溫水洗
聚酯纖維枕｜4. 無印良品 Polyester Pillow $200
總評：3.5星
標示纖維成分：65% 聚酯 35% 棉
護理方法
枕芯：可30℃機洗
枕袋：可30℃機洗
聚酯纖維枕｜5. 雅芳婷 Comfort & Support $149
總評：3星
標示纖維成分：100% 棉
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
聚酯纖維枕｜6. 雅蘭七孔珍珠枕 $259
總評：2.5星
標示纖維成分：100% 棉
護理方法
枕芯：可機洗
枕袋：可機洗
記憶棉枕｜7. 蓆夢思甜夢維斯科記憶枕穩固承托 $1,100
總評：4星
標示纖維成分：60% 聚酯 40% 棉
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
記憶棉枕｜8. 海馬牌 MEM-F-100 $200
總評：4星
標示纖維成分： –
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
記憶棉枕｜9. Emmas CHEER HERITAGE SERIES Support Pillow $255
總評：3.5星
標示纖維成分：Supreme Density’ cotton（velvet cover）
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
記憶棉枕｜10. Sinomax Contour Pillow X100 型號:11-0548-00 $854
總評：3.5星
標示纖維成分：98% 聚酯 2% 彈性纖維
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：可手洗或機洗
記憶棉枕｜11.Casa Calvin 智慧記憶枕 $299
總評：3.5星
標示纖維成分：50% 聚酯 2% 粘膠纖維
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：可30℃機洗
記憶棉枕｜12. Tempur 健康弧度枕 $1,558
總評：3星
標示纖維成分：99% 聚酯 1% 彈性纖維
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：可60℃機洗
乳膠枕｜13. Cherry 貴族乳膠枕 $399
總評：4星
標示纖維成分：100% 棉
護理方法
枕芯：-
枕袋：可60℃機洗
乳膠枕｜14. 鄧祿普舒享標準枕 $700
總評：4星
標示纖維成分：-
護理方法
枕芯：只可手洗，最高40℃
枕袋：只可手洗，最高40℃
乳膠枕｜15. 睡康寧 Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow $499
總評：4星
標示纖維成分：100% 棉 （organic）
護理方法
枕芯：不可洗
枕袋：不可洗
消委會枕頭｜7款最高分價格可相差6.5倍
|產品名稱
|類型
|售價
|總評
|蓓莎 Bursa（Comfort Microlux Pillow）
|聚酯纖維枕
|$145
|4分
|宜家家居 Ikea（HYLLE firmer item number: 002.827.21）
|聚酯纖維枕
|$200
|4分
|蓆夢思 Simmons Beautyrest（甜夢 維斯科記憶枕 穩固承托 Viscospring Wonderpillow Firm）
|記憶棉枕
|$1,100
|4分
|海馬牌 Sea Horse（MEM-F-100）
|記憶棉枕
|$200
|4分
|Cherry（貴族乳膠枕 Royal latex pillow）
|乳膠枕
|$399
|4分
|鄧祿普 Dunlopillo（舒享標準枕 Super Comfort Standard）
|乳膠枕
|$700
|4分
|睡康寧 Suzuranbed（Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow）
|乳膠枕
|$499
|4分
消委會枕頭｜聚酯纖維、記憶棉、乳膠各有優劣
消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少。而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變。至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。
消委會枕頭｜按睡姿選擇枕頭 選擇適合的承托力
選擇枕頭時，應根據個人睡姿選擇不同的承托力：
- 仰臥：枕頭應有適中的承托力，令下巴與床褥保持平行或頸部稍微向前傾，避免過高或過低。
- 側臥：肩膀較寬的人士應選擇較高的枕頭，以保持頸椎、胸椎和脊椎連成一線。
消委會枕頭｜揀枕頭4大要點
枕頭高度
枕頭不宜過高，如不夠高可用毛巾或墊層墊高；如枕頭過高，除非睡枕可拆除墊層，否則難以把高度降低。
枕頭物料
乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。
枕頭軟硬度
枕頭太軟會承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬則會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。
枕頭形狀
部分設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。
消委會提醒，除了以上考慮因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。
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哪款枕頭性價比最高？
蓓莎 Comfort Microlux Pillow，以$145的售價獲得4星總評，性價比極高。
記憶棉枕頭適合什麼人使用？
記憶棉枕適合需要穩固承托，且習慣固定睡姿的用家，但需注意其散熱效果較差，且大多不可清洗。
乳膠枕頭有何優點？
乳膠枕具良好的散熱、透濕性及彈性，但價格較昂貴，對乳膠過敏的人士不宜使用。
聚酯纖維枕頭有什麼缺點？
聚酯纖維枕隨著時間和使用頻率會變扁，承托力逐漸減少。