消委會止汗劑

消委會止汗劑推薦｜消委會真人實測11款止汗劑 6款獲高評分$29.9止汗效能滿分

家庭消費
Carol
【止汗劑推薦/體香劑/消委會測試/消委會止汗劑/滾珠止汗劑/噴霧止汗劑】夏日炎熱易出汗，不少人會使用止汗劑或體香劑減少異味。消委會早前測試11款止汗劑及體香產品，涵蓋滾珠、壓縮噴霧與普通噴霧包裝，並由受試者實驗室實測及用家體驗評分。全部樣本除味效能評分達4至5分，更有6款樣本獲4星或以上總評，最平每支只需$$24.9，性價比高。

消委會止汗劑推薦目錄

消委會止汗劑推薦｜實驗室實測效能及用家體驗評分

消委會是次測試共涵蓋11款止汗及體香產品，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑及2款普通噴霧裝體香劑，售價介乎$20.9至$99.9。

測試項目包括止汗及除味效能、紡織物殘留、產品包裝環保表現、用家意見及標籤資料等。每款樣本的止汗與除味效能均由20位女性受試者在實驗室實測，而使用體驗則由30位女士於家中連續使用5天後以問卷評分。

全部樣本的除味效能評分介乎4至5點，表現頗佳。試驗人員對各測試樣本的評價普遍不俗，多項均獲得3.5點或以上評分。2款壓縮噴霧裝止汗產品的紡織品殘留表現一般，另有2款產品沒有列明成分資料。體香劑的止汗效能在總評中的比重只佔10%，較止汗劑為低。

消委會止汗劑推薦｜6款高分止汗劑

消委會高分止汗劑｜Nivea Dry Comfort $24.9

消委會止汗劑 Nivea Dry Comfort （圖片來源：消委會）
Nivea Dry Comfort （圖片來源：消委會）

類型：滾珠裝止汗劑

總評：4.5星

止汗效能：4星

每瓶含量：50毫升

HK$：$24.9

消委會高分止汗劑｜Dove Original $29.9

消委會止汗劑 Dove Original（圖片來源：消委會）
Dove Original（圖片來源：消委會）

類型：壓縮噴霧裝止汗

總評：4.5星

止汗效能：5星

每瓶含量：200毫升

HK$：$29.9

消委會高分止汗劑｜Dove Invisible Dry $31.9

消委會止汗劑 Dove Invisible Dry（圖片來源：消委會）
Dove Invisible Dry（圖片來源：消委會）

類型：滾珠裝止汗劑

總評：4星

止汗效能：3.5星

每瓶含量：50毫升

HK$：$31.9

消委會高分止汗劑｜Nivea Black & White invisible $31.9

消委會止汗劑 Nivea Black & White invisible（圖片來源：消委會）
Nivea Black & White invisible（圖片來源：消委會）

類型：滾珠裝止汗劑

總評：4星

止汗效能：4星

每瓶含量：50毫升

HK$：$31.9

消委會高分體香劑｜Sebamed Deodorant Spray Fresh $99.9

消委會止汗劑 Sebamed Deodorant Spray Fresh（圖片來源：消委會）
Sebamed Deodorant Spray Fresh（圖片來源：消委會）

類型：噴霧裝體香劑

總評：4星

止汗效能：1星

每瓶含量：75毫升

HK$：$99.9

消委會高分體香劑｜Blore Deodorant Savon $49.9

消委會止汗劑 Blore Deodorant Savon（圖片來源：消委會）
Blore Deodorant Savon（圖片來源：消委會）

類型：噴霧裝體香劑

總評：4星

止汗效能：2星

每瓶含量：110毫升

HK$：$49.9

消委會止汗劑推薦｜止汗劑可致癌？

有研究曾指出，止汗劑所含的鋁化合物可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關。不過，美國食品及藥物管理局（FDA）認為，目前未有足夠證據證明這些病症與止汗劑有直接關連。

根據歐洲消費者科學委員會（SCCS）2020年3月的資料，鋁化合物在低pH值下可溶於配方中，與皮膚及汗水結合後會在汗腺形成凝膠，暫時阻塞汗腺以減少汗液分泌。這些物質穿透皮膚角質層的可能性不高，不會被攝入人體。如鋁濃度在非噴霧型產品低於6.25%、噴霧型產品低於10.6%，則屬於安全範圍。

若對鋁化合物有所顧慮，消費者可考慮改用不含鋁成分的體香劑，或從日常生活著手改善個人衞生習慣，例如每天洗澡、穿着通爽棉質衣物等，亦有助減少體味，而不一定要使用止汗劑或體香劑。

消委會止汗劑推薦｜5大選購使用貼士

1. 噴霧vs滾珠各有好處

壓縮噴霧和普通噴霧使用方便，毋須接觸皮膚，適合多人共用，但含易燃推進劑或揮發性溶劑，應避免近火並在通風處使用。滾珠裝則便於控制用量，但需注意衛生，使用後宜清潔滾珠，避免共用。

2. 止汗與體香劑的使用時機不同

止汗劑應於晚間塗抹，讓鋁化合物有時間阻塞汗腺，發揮最佳效能；體香劑則建議於早上出門、運動或洗澡後使用，令氣味更清新持久。

3. 部分情況不宜用

止汗劑與體香劑應避免在剛脫毛、剃毛或皮膚破損時使用，亦不建議有濕疹、毛囊炎等情況下使用。若對香料、防腐劑或鋁化合物等成分過敏，選購前應仔細查看標籤。

4. 減少汗味小習慣

良好個人衞生是減少體味關鍵，如每日洗澡、使用吸汗紙巾、穿着寬鬆透氣衣物，及避免進食辛辣或氣味濃烈食物，皆有助減少出汗與異味。

5. 留意成分標籤

止汗與體香產品效果因人而異，選購時可留意產品是否標示無香料或適合敏感肌，並避免使用成分不詳的產品。市面部分產品未有列明成分，消費者應格外留意。

消委會止汗劑推薦｜高分之選

產品名稱 售價 類型 消委會評分
Nivea Dry Comfort $24.9/50ml 滾珠裝止汗劑 4.5星
Dove Original $29.9/200ml 壓縮噴霧裝止汗 4.5星
Dove Invisible Dry $31.9/50ml 滾珠裝止汗劑 4星
Nivea Black & White invisible $31.9/50ml 滾珠裝止汗劑 4星
Sebamed Deodorant Spray Fresh $99.9/75ml 噴霧裝體香劑 4星
Blore Deodorant Savon $49.9/110ml 噴霧裝體香劑 4星

*資料源自消委會第536期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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圖片來源：消委會

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