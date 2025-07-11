消委會止汗劑推薦｜消委會真人實測11款止汗劑 6款獲高評分$29.9止汗效能滿分
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消委會止汗劑推薦｜實驗室實測效能及用家體驗評分
消委會是次測試共涵蓋11款止汗及體香產品，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑及2款普通噴霧裝體香劑，售價介乎$20.9至$99.9。
測試項目包括止汗及除味效能、紡織物殘留、產品包裝環保表現、用家意見及標籤資料等。每款樣本的止汗與除味效能均由20位女性受試者在實驗室實測，而使用體驗則由30位女士於家中連續使用5天後以問卷評分。
全部樣本的除味效能評分介乎4至5點，表現頗佳。試驗人員對各測試樣本的評價普遍不俗，多項均獲得3.5點或以上評分。2款壓縮噴霧裝止汗產品的紡織品殘留表現一般，另有2款產品沒有列明成分資料。體香劑的止汗效能在總評中的比重只佔10%，較止汗劑為低。
類型：噴霧裝體香劑
總評：4星
止汗效能：2星
每瓶含量：110毫升
消委會止汗劑推薦｜止汗劑可致癌？
有研究曾指出，止汗劑所含的鋁化合物可能與乳癌、阿茲海默症或柏金遜症有關。不過，美國食品及藥物管理局（FDA）認為，目前未有足夠證據證明這些病症與止汗劑有直接關連。
根據歐洲消費者科學委員會（SCCS）2020年3月的資料，鋁化合物在低pH值下可溶於配方中，與皮膚及汗水結合後會在汗腺形成凝膠，暫時阻塞汗腺以減少汗液分泌。這些物質穿透皮膚角質層的可能性不高，不會被攝入人體。如鋁濃度在非噴霧型產品低於6.25%、噴霧型產品低於10.6%，則屬於安全範圍。
若對鋁化合物有所顧慮，消費者可考慮改用不含鋁成分的體香劑，或從日常生活著手改善個人衞生習慣，例如每天洗澡、穿着通爽棉質衣物等，亦有助減少體味，而不一定要使用止汗劑或體香劑。
消委會止汗劑推薦｜5大選購使用貼士
1. 噴霧vs滾珠各有好處
壓縮噴霧和普通噴霧使用方便，毋須接觸皮膚，適合多人共用，但含易燃推進劑或揮發性溶劑，應避免近火並在通風處使用。滾珠裝則便於控制用量，但需注意衛生，使用後宜清潔滾珠，避免共用。
2. 止汗與體香劑的使用時機不同
止汗劑應於晚間塗抹，讓鋁化合物有時間阻塞汗腺，發揮最佳效能；體香劑則建議於早上出門、運動或洗澡後使用，令氣味更清新持久。
3. 部分情況不宜用
止汗劑與體香劑應避免在剛脫毛、剃毛或皮膚破損時使用，亦不建議有濕疹、毛囊炎等情況下使用。若對香料、防腐劑或鋁化合物等成分過敏，選購前應仔細查看標籤。
4. 減少汗味小習慣
良好個人衞生是減少體味關鍵，如每日洗澡、使用吸汗紙巾、穿着寬鬆透氣衣物，及避免進食辛辣或氣味濃烈食物，皆有助減少出汗與異味。
5. 留意成分標籤
止汗與體香產品效果因人而異，選購時可留意產品是否標示無香料或適合敏感肌，並避免使用成分不詳的產品。市面部分產品未有列明成分，消費者應格外留意。
消委會止汗劑推薦｜高分之選
|產品名稱
|售價
|類型
|消委會評分
|Nivea Dry Comfort
|$24.9/50ml
|滾珠裝止汗劑
|4.5星
|Dove Original
|$29.9/200ml
|壓縮噴霧裝止汗
|4.5星
|Dove Invisible Dry
|$31.9/50ml
|滾珠裝止汗劑
|4星
|Nivea Black & White invisible
|$31.9/50ml
|滾珠裝止汗劑
|4星
|Sebamed Deodorant Spray Fresh
|$99.9/75ml
|噴霧裝體香劑
|4星
|Blore Deodorant Savon
|$49.9/110ml
|噴霧裝體香劑
|4星