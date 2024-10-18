消委會濕紙巾｜1款含菌量超標近500倍 屈臣氏等8款總評滿分最平每張$0.22

【消委會/濕紙巾/致敏/含菌量/防腐劑/測試/推介/推薦】消委會曾測試市面上20款個人護理濕紙巾，結果發現1款含菌量超標近500倍，並有2款含游離甲醛或可致敏防腐劑，可能對皮膚造成刺激，但亦有8款獲總評滿分，其中最平一款平均每張僅$0.22，性價比高。

