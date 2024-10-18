消委會濕紙巾｜1款含菌量超標近500倍 屈臣氏等8款總評滿分最平每張$0.22
目錄
8款濕紙巾總評滿分
1款含菌量超標近500倍
2款含可致敏防腐劑
1款酸鹼值略低可致皮膚痕癢
選購及使用濕紙巾6大貼士
8款總評滿分濕紙巾一覽
消委會濕紙巾｜8款濕紙巾總評滿分
消委會該次測試市面上20款個人護理濕紙巾，全部均無消毒效能的聲稱，部分的包裝有標示「純水」、「手口專用」等標本，大部分樣本聲稱適合用於嬰幼兒。是次檢測的範圍包括樣本的微生物含量、含水量、化學物含量、酸鹼值及包裝密封程度等。以下8款濕紙巾獲得滿分。（註：消委會評分以5分為滿。）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「屈臣氏」手口專用環境友善嬰兒柔濕巾（5包裝）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「思詩樂」嬰兒濕潔淨棉（120包）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「特柔」清新香味濕紙巾（3包裝）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「阿布泰」99%純水濕紙巾
消委會濕紙巾｜5星滿分 「維達」純水嬰兒柔濕巾（3包裝）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「強生」手口純水濕紙巾（3包裝）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「順順兒」頂級實惠嬰兒濕紙巾（3包裝）
消委會濕紙巾｜5星滿分 「Lec.Be For Baby & Kids」水99.9%幼兒即棄濕抹巾（手口用）（3包裝）
消委會濕紙巾｜1款含菌量超標近500倍
在是次檢測中，全部樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、以及任何真菌。不過其中1款樣本——「DAISO 」Baby Wipes for Hands and Mouth驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超過內地《一次性使用衞生用品衞生標準》的上限（200cfu/g）接近500倍之多，代表樣本在未開封之前有可能已經遭受微生物污染。
消委會指，雖然並非所有細菌均是引致傳染病的病原體，但使用含有過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴及私密部位，有可能導致細菌感染，並引發結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等症狀。
消委會濕紙巾｜2款含可致敏防腐劑
致敏性化學物測試是今次檢測另一焦點，測試中全部樣本均沒有驗出可致敏的防腐劑MIT（Methylisothiazolinonea，甲基異噻唑啉酮）及CMIT（Methylchloroisothiazolinone，甲基氯異噻唑啉酮），但有2款樣本卻檢出可致敏的防腐劑。
其中「759阿信屋」家庭裝濕紙巾（香港名勝）驗出0.0015%游離甲醛（Free formaldehyde），現時歐盟《化妝品條例》訂明，若產品釋出超過0.001%的游離甲醛，須於包裝上標示「釋出甲醛」（releases formaldehyde）的警告字句，但該樣本並無相關標示。個人護理產品驗出的游離甲醛一般是從添加的防腐劑所釋出，釋出的甲醛接觸到皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。
至於「nepia」WET PLUS紼驗出含2種對羥基苯甲酸酯（Parabens），包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯（methylparaben）及0.021%對羥基苯甲酸乙酯（ethylparaben），總含量並未有超出歐盟《化妝品條例》所訂的上限（0.8%）。
消委會指對羥基苯甲酸酯常被添加至個人護理產品及化妝品中作為防腐劑，惟少數人士可能會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎，海外則有研究指對羥基苯甲酸酯於體內的作用和特性與雌激素相似，或會干擾內分泌系統，另有數據指出若體內的雌激素水平較高，可能會增加患上乳癌的風險。
消委會濕紙巾｜1款酸鹼值略低可致皮膚痕癢
過酸或過鹼的溶液一般會對皮膚造成刺激，容易引致皮膚痕癢或炎症，根據內地《濕巾標準》規定酸鹼值範圍為3.5-8.5，在今次檢測中，19款樣本皆符合標準的要求，只有1款樣本所含溶液的酸鹼值為3.2，略低於標準所訂的範圍下限。
消委會濕紙巾｜選購及使用濕紙巾6大貼士
如何正確地使用濕紙巾？消委會提供以下幾個使用貼士：
- 使用濕紙巾後將開口妥善封好
- 開封後盡快用完，不要存放太久
- 不應重用濕紙巾
- 避免接觸傷口或身體黏膜部位如陰部、肛門口
- 不要把濕紙巾掉棄在座廁或排水管
- 由於濕紙巾物料多為不織布，難被自然分解，應盡量以清水進行清潔
消委會濕紙巾｜8款總評滿分濕紙巾一覽
*資料取自消委會第561期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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濕紙巾含有過量細菌會帶來哪些風險？
使用含有過量細菌的濕紙巾，尤其是清潔面部、眼睛或私密部位，可能導致細菌感染，進而引發結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等健康問題。消委會建議選擇經檢測合格的濕紙巾以減低健康風險。
為何某些濕紙巾中的防腐劑會引致過敏反應？
部分濕紙巾含有可致敏的防腐劑，如游離甲醛或對羥基苯甲酸酯，這些成分接觸皮膚後可能引起刺激、發炎等過敏反應。特別是對敏感皮膚的人士，應留意選擇標示清楚且不含過敏源的產品。
濕紙巾的酸鹼值過低會對皮膚有什麼影響？
若濕紙巾的酸鹼值過低，會增加皮膚受刺激的風險，可能引致皮膚痕癢或發炎。根據內地《濕巾標準》規定，酸鹼值應介乎3.5至8.5之間，以減少對皮膚的負面影響。