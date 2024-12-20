消委會羽絨被｜實測25款羽絨被、絲棉被 羽絨含量懸殊 $249勝過$1,299名牌
消委會羽絨被目錄
消委會羽絨被｜消委會羽絨被｜12款保暖被總評較高
消委會所檢測的25款雙人被，其中10款屬人造纖維（synthetic fibers）被，包括羽棉被（feather quilt）及珍珠被（pearl quilt），售價較便宜，由$229至$588。另有6款聲稱全絲棉被（pure或100%silk），售價由$790 至$1,299。其餘9款為羽絨被（down quilt），樣本的標示含絨量有50%、70%和90%三種，售價相對其他兩者為貴，售價由$599至$2,280。至於檢測項目有填料成分、保暖程度、洗濯方便程度及表現等。結果發現有12款總評較高。
HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt
總評：4.5星
聲稱來源地：加拿大/中國
消委會羽絨被｜2.FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt 4.5星 $249
FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜3.ESPRIT home Synthetic Quilts 4.5星 $470
ESPRIT home Synthetic Quilts
總評：4.5星
聲稱來源地：沒註明
消委會羽絨被｜4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt 4.5星 $499
雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜2款全絲棉被總評較高一覽
消委會羽絨被｜5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤) 4.5星 $840
雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007 4.5星 $816
絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜6款羽絨被總評較高一覽
消委會羽絨被｜7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) 4.5星 $1,800
BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
總評：4.5星
聲稱來源地：香港
消委會羽絨被｜8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter 4.5星 $799
Natural Home 90% White Goose Down Comforter
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) 4.5星 $2,280
K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
總評：4.5星
聲稱來源地：德國
消委會羽絨被｜10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down) 4.5星 $999
SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)
總評：4.5星
聲稱來源地：中國
消委會羽絨被｜11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down) 4.5星 $599
BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)
總評：4.5星
聲稱來源地：沒註明
消委會羽絨被｜12. CASABLANCA Down Quilt (70%) 4.5星 $799
CASABLANCA Down Quilt (70%)
總評：4.5星
聲稱來源地：沒註明
消委會羽絨被｜4款被最保暖
消委會指，以相同物料相同面積來說，填料愈多，被的厚度愈大，留住的空氣愈多便愈保暖。是次檢驗按標準ASTM D1518測量各樣本的保暖效果，結果發現13款獲得保暖程度4.5分以上高分，不過重量較輕、摸上手較薄的人造纖維被，保暖程度稍遜，其中4款保暖程度獲滿分（5星），人造纖維被及全絲棉被各有1款，其餘2款則為羽絨被。
但要留意，蓋在身上的感覺卻會不同，人造纖維被較重和實，絲棉被柔軟，羽絨被則輕暖又柔軟。
4款保暖程度滿分
- 人造纖維被：夢麗詩 Monise 羽棉被 (5斤) Feather Quilt
- 全絲棉被：金雙喜 Golden Double Happiness 100%特級純真絲棉被 (5斤)
- 羽絨被：BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)、K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
消委會羽絨被｜標籤羽絨含量差異大
羽絨被的填料由絨毛（down）及軟羽毛（feather）組成，其售價取決於絨毛多少，絨毛素質愈好（可逐朵分辨出來），含量愈多，售價愈高。是次檢測顯示人造纖維被和絲棉被的填料成分檢定結果令人滿意，與標示成分頗吻合。惟羽絨被的絨毛成分則與標示的差異較大，3款樣本獲得最高評分（5星滿分），較低評分的樣本為雅芳婷A-Fontane White Duck Down Quilt（50% Down）。而全部填料的清潔程度均可接受。
3款樣本獲得最高評分（5星滿分）
- BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
- Natural Home 90% White Goose Down Comforter
- K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
消委會羽絨被｜人造纖維被、全絲棉被、羽絨被大比較
是次檢驗涵蓋人造纖維被、絲棉被和羽絨被這3類被，無論在保暖、透氣、舒適度、價錢、打理等方面，各有不同之處。
消委會羽絨被｜人造纖維被：價錢平易打理
無論柔軟度、保暖、透氣度和重量方面，人造纖維被均比不上羽絨和絲棉被，不少業內人士及過去測試顯示這類被的透氣度不及羽絨或絲棉被，暖得來可能會感悶焗。但它勝在款式多 ，價錢平，而且又易於打理。初春及秋天不冷不熱時也用得上，可用時間較長。
消委會羽絨被｜羽絨被：輕身又保暖
由於羽絨屬動物性蛋白質，其球狀纖維上密布很多三角形的細小結構，可儲存大量空氣，隔温性較佳，所以保持被子裏人體的温度，不易受外在温度的影響，且能吸收及散出睡眠時人體排出的汗水，感覺乾爽及不悶焗。羽絨被可壓縮又質輕，易於收藏。售價較貴。
消委會羽絨被｜被子耐用+保暖靠呢2招
如想被子耐用又保暖，不妨參考消委會提供的以下2個小貼士。
- 可減少洗濯次數，因每次洗濯或多或少都對被的性能造成損害。
- 若要避免沾污被袋，平時加被套使用。勤換被套保持被子清潔乾淨。
消委會羽絨被｜12款高評分保暖被一覽
|產品名稱
|售價
|總評
|HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt
|$588
|4.5星
|FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt
|$249
|4.5星
|ESPRIT home Synthetic Quilts
|$470
|4.5星
|雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt
|$499
|4.5星
|雙馬 Double Horse 全棉布面
|$840
|4.5星
|絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007
|$816
|4.5星
|BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
|$1,800
|4.5星
|Natural Home 90% White Goose Down Comforter
|$799
|4.5星
|K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
|$2,280
|4.5星
|SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)
|$999
|4.5星
|BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)
|$599
|4.5星
*資料取自消委會第337期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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何謂黑心棉？
黑心棉大多由工業廢料、醫用廢料、生活垃圾和棉短絨等製成。這些材料可能含有有害物質或不合規格的成分，使用後可能對健康造成危害。
羽絨被會否有衛生問題？
消委會指，不少國家對羽絨製品的微生物檢驗要求愈趨嚴格，羽絨入口商會要求製造商或出口商供應的產品符合微生物檢驗。歐洲、韓國等地已推出羽絨製品的衛生要求，中國亦於2003年訂《羽毛羽絨》國家標準，增加了微生物狀態檢驗的要求，製造商需特別關注洗滌、消毒和防菌等加工過程。若購選有信譽的供應商，對羽絨被衛生更有信心。
羽絨被、絲棉被及人造纖維被這3類被子，那類較焗身？
人造纖維被的透氣度不及羽絨或絲棉被，暖得來可能會感悶焗。