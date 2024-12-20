消委會羽絨被｜實測25款羽絨被、絲棉被 羽絨含量懸殊 $249勝過$1,299名牌

【消委會/羽絨被/絲棉被/人造纖維被/測試結果/推介】被子是冬天不可或缺的保暖恩物。消委會曾測試市面上25款羽絨被、絲棉被、人造纖維被，有12款總評較高（獲得4.5星），當中1款性價比高，只售$249，竟勝過1款總評僅2星的$1,299名牌！