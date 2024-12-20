消委會羽絨被｜實測25款羽絨被、絲棉被 羽絨含量懸殊 $249勝過$1,299名牌

消委會羽絨被｜實測25款羽絨被、絲棉被 羽絨含量懸殊 $249勝過$1,299名牌

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【消委會/羽絨被/絲棉被/人造纖維被/測試結果/推介】被子是冬天不可或缺的保暖恩物。消委會曾測試市面上25款羽絨被、絲棉被、人造纖維被，有12款總評較高（獲得4.5星），當中1款性價比高，只售$249，竟勝過1款總評僅2星的$1,299名牌！

消委會羽絨被目錄

消委會羽絨被｜消委會羽絨被｜12款保暖被總評較高

消委會所檢測的25款雙人被，其中10款屬人造纖維（synthetic fibers）被，包括羽棉被（feather quilt）及珍珠被（pearl quilt），售價較便宜，由$229至$588。另有6款聲稱全絲棉被（pure或100%silk），售價由$790 至$1,299。其餘9款為羽絨被（down quilt），樣本的標示含絨量有50%、70%和90%三種，售價相對其他兩者為貴，售價由$599至$2,280。至於檢測項目有填料成分、保暖程度、洗濯方便程度及表現等。結果發現有12款總評較高。

消委會羽絨被｜4款人造纖維被總評較高一覽

消委會羽絨被｜1. HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt 4.5星 $588

消委會羽絨被 1.HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt ，總評：4.5星，聲稱來源地：加拿大/中國，售價：$588（圖片來源：消委會）
1.HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt ，總評：4.5星，聲稱來源地：加拿大/中國，售價：$588（圖片來源：消委會）

HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt

總評：4.5星

聲稱來源地：加拿大/中國

售價：$588

消委會羽絨被｜2.FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt 4.5星 $249

消委會羽絨被 2.FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$249（圖片來源：消委會）
2.FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$249（圖片來源：消委會）

FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$249

消委會羽絨被｜3.ESPRIT home Synthetic Quilts 4.5星 $470

消委會羽絨被 3.ESPRIT home Synthetic Quilts，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$470（圖片來源：消委會）
3.ESPRIT home Synthetic Quilts，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$470（圖片來源：消委會）

ESPRIT home Synthetic Quilts

總評：4.5星

聲稱來源地：沒註明

售價：$470

消委會羽絨被｜4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt 4.5星 $499

消委會羽絨被 4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$499（圖片來源：消委會）
4. 雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$499（圖片來源：消委會）

雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$499

消委會羽絨被｜2款全絲棉被總評較高一覽

消委會羽絨被｜5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤) 4.5星 $840

消委會羽絨被 5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$840（圖片來源：消委會）
5. 雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$840（圖片來源：消委會）

雙馬 Double Horse 全棉布面，100%純真蠶絲棉被 (5斤)

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$840

消委會羽絨被｜6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007 4.5星 $816

消委會羽絨被 6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$816（圖片來源：消委會）
6. 絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$816（圖片來源：消委會）

絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$816

消委會羽絨被｜6款羽絨被總評較高一覽

消委會羽絨被｜7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) 4.5星 $1,800

消委會羽絨被 7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) ，總評：4.5星，聲稱來源地：香港，售價：$1,800（圖片來源：消委會）
7. BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) ，總評：4.5星，聲稱來源地：香港，售價：$1,800（圖片來源：消委會）

BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

總評：4.5星

聲稱來源地：香港

售價：$1,800

消委會羽絨被｜8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter 4.5星 $799

消委會羽絨被 8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$799（圖片來源：消委會）
8. Natural Home 90% White Goose Down Comforter，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$799（圖片來源：消委會）

Natural Home 90% White Goose Down Comforter

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$799

消委會羽絨被｜9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) 4.5星 $2,280

消委會羽絨被 9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：德國，售價：$2,280（圖片來源：消委會）
9. K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：德國，售價：$2,280（圖片來源：消委會）

K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

總評：4.5星

聲稱來源地：德國

售價：$2,280

消委會羽絨被｜10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down) 4.5星 $999

消委會羽絨被 10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$999（圖片來源：消委會）
10. SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：中國，售價：$999（圖片來源：消委會）

SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down)

總評：4.5星

聲稱來源地：中國

售價：$999

消委會羽絨被｜11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down) 4.5星 $599

消委會羽絨被 11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$599（圖片來源：消委會）
11. BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$599（圖片來源：消委會）

BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down)

總評：4.5星

聲稱來源地：沒註明

售價：$599

消委會羽絨被｜12. CASABLANCA Down Quilt (70%) 4.5星 $799

消委會羽絨被 12. CASABLANCA Down Quilt (70%)，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$799（圖片來源：消委會）
12. CASABLANCA Down Quilt (70%)，總評：4.5星，聲稱來源地：沒註明，售價：$799（圖片來源：消委會）

CASABLANCA Down Quilt (70%)

總評：4.5星

聲稱來源地：沒註明

售價：$799

消委會羽絨被｜4款被最保暖

消委會指，以相同物料相同面積來說，填料愈多，被的厚度愈大，留住的空氣愈多便愈保暖。是次檢驗按標準ASTM D1518測量各樣本的保暖效果，結果發現13款獲得保暖程度4.5分以上高分，不過重量較輕、摸上手較薄的人造纖維被，保暖程度稍遜，其中4款保暖程度獲滿分（5星），人造纖維被及全絲棉被各有1款，其餘2款則為羽絨被。

但要留意，蓋在身上的感覺卻會不同，人造纖維被較重和實，絲棉被柔軟，羽絨被則輕暖又柔軟。

4款保暖程度滿分

  • 人造纖維被：夢麗詩 Monise 羽棉被 (5斤) Feather Quilt
  • 全絲棉被：金雙喜 Golden Double Happiness 100%特級純真絲棉被 (5斤)
  • 羽絨被：BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)、K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

消委會羽絨被｜標籤羽絨含量差異大

羽絨被的填料由絨毛（down）及軟羽毛（feather）組成，其售價取決於絨毛多少，絨毛素質愈好（可逐朵分辨出來），含量愈多，售價愈高。是次檢測顯示人造纖維被和絲棉被的填料成分檢定結果令人滿意，與標示成分頗吻合。惟羽絨被的絨毛成分則與標示的差異較大，3款樣本獲得最高評分（5星滿分），較低評分的樣本為雅芳婷A-Fontane White Duck Down Quilt（50% Down）。而全部填料的清潔程度均可接受。

3款樣本獲得最高評分（5星滿分）

  • BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)
  • Natural Home 90% White Goose Down Comforter
  • K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down)

消委會羽絨被｜人造纖維被、全絲棉被、羽絨被大比較

是次檢驗涵蓋人造纖維被、絲棉被和羽絨被這3類被，無論在保暖、透氣、舒適度、價錢、打理等方面，各有不同之處。

消委會羽絨被｜人造纖維被：價錢平易打理

無論柔軟度、保暖、透氣度和重量方面，人造纖維被均比不上羽絨和絲棉被，不少業內人士及過去測試顯示這類被的透氣度不及羽絨或絲棉被，暖得來可能會感悶焗。但它勝在款式多 ，價錢平，而且又易於打理。初春及秋天不冷不熱時也用得上，可用時間較長。

消委會羽絨被 人造纖維被。（圖片來源：消委會）
人造纖維被。（圖片來源：消委會）

消委會羽絨被｜絲棉被：保暖又透氣

絲棉被質量輕、柔軟，其他特色還有吸濕、透氣舒服和保暖性好。打理方面，一般需晾曬，但不可暴曬，避免熱力改變絲的特性。價錢較人造纖維被貴。

消委會羽絨被 絲棉被。（圖片來源：消委會）
絲棉被。（圖片來源：消委會）

消委會羽絨被｜羽絨被：輕身又保暖

由於羽絨屬動物性蛋白質，其球狀纖維上密布很多三角形的細小結構，可儲存大量空氣，隔温性較佳，所以保持被子裏人體的温度，不易受外在温度的影響，且能吸收及散出睡眠時人體排出的汗水，感覺乾爽及不悶焗。羽絨被可壓縮又質輕，易於收藏。售價較貴。

消委會羽絨被 羽絨被。（圖片來源：消委會）
羽絨被。（圖片來源：消委會）

消委會羽絨被｜被子耐用+保暖靠呢2招

如想被子耐用又保暖，不妨參考消委會提供的以下2個小貼士。

  • 可減少洗濯次數，因每次洗濯或多或少都對被的性能造成損害。
  • 若要避免沾污被袋，平時加被套使用。勤換被套保持被子清潔乾淨。

消委會羽絨被｜12款高評分保暖被一覽

產品名稱 售價 總評
HEALTH FIRST 防抗菌冬天多用被 Ultimate Winter Quilt $588 4.5星
FRATTINI 羽棉舒適被 Feathery Filling Quilt $249 4.5星
ESPRIT home Synthetic Quilts $470 4.5星
雅蘭 AIRLAND 七孔珍珠被 The Down-like Luxury Quilt $499 4.5星
雙馬 Double Horse 全棉布面 $840 4.5星
絲皇 Silk Warm 純蠶絲保健被 Art No.H10007 $816 4.5星
BIG Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) $1,800 4.5星
Natural Home 90% White Goose Down Comforter $799 4.5星
K&S Down Quilt Controlled First Class Qualities (90% New White Goose Down) $2,280 4.5星
SANTA BARBARA POLO & RACKET CLUB Royal Down Comforter (90% Down) $999 4.5星
BEVERLY HILLS POLO CLUB Down Quilt (70% Down) $599 4.5星

*資料取自消委會第337期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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何謂黑心棉？

黑心棉大多由工業廢料、醫用廢料、生活垃圾和棉短絨等製成。這些材料可能含有有害物質或不合規格的成分，使用後可能對健康造成危害。

羽絨被會否有衛生問題？

消委會指，不少國家對羽絨製品的微生物檢驗要求愈趨嚴格，羽絨入口商會要求製造商或出口商供應的產品符合微生物檢驗。歐洲、韓國等地已推出羽絨製品的衛生要求，中國亦於2003年訂《羽毛羽絨》國家標準，增加了微生物狀態檢驗的要求，製造商需特別關注洗滌、消毒和防菌等加工過程。若購選有信譽的供應商，對羽絨被衛生更有信心。

羽絨被、絲棉被及人造纖維被這3類被子，那類較焗身？

人造纖維被的透氣度不及羽絨或絲棉被，暖得來可能會感悶焗。

圖片來源：消委會、網上圖片

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