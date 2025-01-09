消委會花生醬｜6成花生醬含黃曲霉毒素 可致肝硬化/癌症 12款高分安全之選一覽
消委會花生醬｜11款花生醬總評高售價差異近4倍半
消委會曾檢測合共20款花生醬，粗粒花生醬和幼滑花生醬各佔一半。測試項目包括黃曲霉毒素、塑化劑、重金屬鎘、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量，以及多個營養要素（總脂肪、糖與鈉含量等）。測試中有10款花生醬總評獲4分（5分為滿分）或以上，其中3款樣本獲得4.5分，售價介乎每100克$9.5至$19.7，總評分最低的1款只獲得2分，每100克售價達$20.3，反映售價與產品質素沒有直接關係。
消委會花生醬｜3款花生醬總評4.5分
1.消委會花生醬｜Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter 總評4.5分 $55
Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter
總評4.5分
聲稱來源地：紐西蘭
售價：$55
2.消委會花生醬｜Pic’s Peanut Butter Crunchy 總評4.5分 $75
Pic’s Peanut Butter Crunchy
總評4.5分
聲稱來源地：紐西蘭
售價：$75
3.消委會花生醬｜Sun-Pat Crunchy Peanut Butter 總評4.5分 $38
Sun-Pat Crunchy Peanut Butter
總評4.5分
聲稱來源地：愛爾蘭
售價：$38
消委會花生醬｜8款花生醬總評4分
4.消委會花生醬｜Delifornia Peanut Butter Creamy 總評4分 $42
Delifornia Peanut Butter Creamy
總評4分
聲稱來源地：美國
售價：$42
5.消委會花生醬｜SKIPPY 幼滑花生醬 總評4分 $32.9
SKIPPY 幼滑花生醬
總評4分
聲稱來源地：中國
售價：$32.9
6.消委會花生醬｜Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator 總評4分 $52
Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator
總評4分
聲稱來源地：美國
售價：$52
7.消委會花生醬｜Jif Creamy Peanut Butter 總評4分 $45
Jif Creamy Peanut Butter
總評4分
聲稱來源地：美國
售價：$45
8.消委會花生醬｜The Nutter Company Peanut Butter Crunchy 總評4分 $68
The Nutter Company Peanut Butter Crunchy
總評4分
聲稱來源地：香港
售價：$68
9.消委會花生醬｜WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter 總評4分 $59
WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter
總評4分
聲稱來源地：英國
售價：$59
10.消委會花生醬｜SKIPPY 粗粒花生醬 總評4分 $36.9
SKIPPY 粗粒花生醬
總評4分
聲稱來源地：中國
售價：$36.9
消委會花生醬｜6成檢出黃曲霉毒素 2款超出歐盟上限
測試中包括檢測4類黃曲霉毒素含量，分別是B1、B2、G1及G2，結果有12款（6成）樣本檢出黃曲霉毒素，其中2款樣本黃曲霉毒素B1超出歐盟標準（2.0微克），分別是优味幼滑花生醬（2.01微克）和新竹福源花生醬（4.27微克），後者的總黃曲霉毒素（4.94微克）更超出歐盟上限（4.0微克）。
消委會指出，長期過量攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡，當中黃曲霉毒素B1更被列為令人類患癌的物質（第1組）。
消委會花生醬｜一半驗出塑化劑
塑化劑屬內分泌干擾物，有研究指出若長期過量進食可能會影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等器官的健康。今次檢測發現10款驗出塑化劑DEHP，每公斤檢出0.12毫克至0.75毫克，含量最高是家之寶花生醬幼滑，另有2款驗出塑化劑DINP，含量最高是The Nutter Company Peanut Butter Crunchy（每公斤1.1毫克），其次是优味幼滑花生醬（每公斤0.97毫克），但全部沒有超出食安中心行動水平和歐盟上限。
消委會花生醬｜9成半花生醬屬高脂
根據食物安全中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪即屬於高脂。攝入過量脂肪會引致肥胖，亦會增加患上心臟病及糖尿病等風險。20款花生醬樣本中，多達19款屬高脂，以每100克計算，總脂肪含量介乎37.9克至52.8克。含量最高的是优味幼滑花生醬（每100克含52.8克），進食一份食用分量（32克，2湯匙）相當於攝入約16.9克脂肪，分別已佔成人及6歲女童每日建議攝入量約26%和35%。當中僅1款（Topvalu Bestprice Peanut Cream）不屬高脂食物，總脂肪含量為12.9克，但卻不屬於《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》中定義的低脂食物（每100克固體食物含不超過3克總脂肪）。
消委會花生醬｜1款花生醬屬高糖
與脂肪一樣，攝入過多糖分，會增加超重、肥胖等風險。根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克食物的糖含量不超過5克則為低糖；根據食安中心資料，每100克固體食物含超過15克糖屬於高糖食物。
今次檢測發現1款樣本（Topvalu Bestprice Peanut Cream）屬於高糖食物，含量為28.2克，每進食1.5湯匙（24克）即代表攝入約6.8克糖，分別佔成人及6歲女童每日建議的糖攝取量上限約13.6%和18.9%。
至於低糖花生醬樣本則有3款，分別是Pic’s Peanut Butter Crunchy、The Nutter Company Peanut Butter Crunchy及WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter。其糖含量介乎4.0克至4.6克，與糖含量最高的樣本相差約5至6倍。值得一提，這3款亦是總評高的樣本（1款4.5分，2款4分）。
消委會花生醬｜10款高評分花生醬一覽
|產品名稱
|售價
|總評
|Mother Earth Natural Unsalted Smooth Peanut Butter
|$55
|4.5分
|Pic’s Peanut Butter Crunchy
|$75
|4.5分
|Sun-Pat Crunchy Peanut Butter
|$38
|4.5分
|Delifornia Peanut Butter Creamy
|$42
|4分
|SKIPPY 幼滑花生醬
|$32.9
|4分
|Peanut Butter & Co Peanut Butter Spread Smooth Operator
|$52
|4分
|Jif Creamy Peanut Butter
|$45
|4分
|The Nutter Company Peanut Butter Crunchy
|$68
|4分
|WHOLE EARTH Crunchy Organic Peanut Butter
|$59
|4分
|SKIPPY 粗粒花生醬
|$36.9
|4分
消委會花生醬｜花生醬成分宜「3多4少2無」
該如何選購花生醬，才食得安心？消委會指出，大家查看包裝上的產品描述時，要留意以下相關成分的水平。
- 花生成分排在配料表的較前位置的產品：這代表花生成分佔的比例相對較多
- 蛋白質較多
- 不飽和脂肪酸較多
- 飽和脂肪酸較少
- 反式脂肪酸較少
- 糖含量較少
- 鈉含量較少
- 沒有添加鹽糖
- 沒有添加糖
*資料取自消委會第565期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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如何保存開封後的花生醬？
花生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在2至3個月內用完。
如果發現花生醬有油醬分層的情況，該怎麼辦？
若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應立即丟掉。
不飽和脂肪酸對身體有何利弊？
單元不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸有助減少血液中的壞膽固醇，亦可降低總膽固醇水平。但由於兩者均屬於脂肪，長期過量食用同樣會導致體重增加。