消委會花生醬｜6成花生醬含黃曲霉毒素 可致肝硬化/癌症 12款高分安全之選一覽

【消委會花生醬/測試結果/推介/推薦/致癌】吃麵包、多士時，不少人都選擇搽上花生醬。消委會曾檢測市面20款花生醬，當6成樣本檢出可損肝臟的黃曲霉毒素，但仍有3款獲得4.5分或以上總評，最平一款只需$38。

