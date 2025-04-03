消委會蚊怕水推薦｜真人測試結果！9款驅蚊劑獲5星滿分 PMD/DEET/Picaridin成分比較

消委會蚊怕水推薦｜真人測試結果！9款驅蚊劑獲5星滿分 PMD/DEET/Picaridin成分比較

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消委會蚊怕水/驅蚊/推薦/好用/評測/PMD/DEET/Picaridin/兒童適用/戶外防蚊】夏季蚊患嚴重，易因蚊叮導致紅腫痕癢，抓損手腳皮膚，甚至感染登革熱等蚊傳疾病，故外出時必備蚊怕水（驅蚊劑）。消委會早前測試市面上25款蚊怕水，發現驅蚊效能參差不齊，其中含避蚊胺（DEET）、Picaridin、IR3535或PMD成分的產品表現較佳，當中只有9款獲得五星滿分評價，包括日本叮叮、OFF!等知名品牌。

消委會蚊怕水推薦目錄

消委會蚊怕水推薦｜PMD、DEET、Picaridin驅蚊效能實測

消委會是次測試涵蓋25款市售驅蚊劑，每瓶售價從$18.9至$259不等，涵蓋噴霧、乳液、膏狀等，真人實試是否具有防止蚊子飛上手臂的效能，並針對不同活性成分如DEET、Picaridin及PMD等成份進行了詳細評測。

消委會參考世界衛生組織（WHO）指引，採用「arm-in-cage」實驗方法，模擬真實使用情境，測試各樣本在不同時間點的驅蚊效果。測試記錄塗抹樣本後30分鐘、1小時、2小時及4小時，降落在前臂皮膚的蚊子數量，並與未塗抹任何驅蚊劑的情況進行比較，計算出驅蚊效能百分率。測試中使用的蚊種包括埃及伊蚊及致倦庫蚊。

在該測試中，有10款驅蚊產品在4個時間點都沒有致倦庫蚊降落在測試人員前臂上，包括「日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧」、「3M Ultrathon 驅蚊膏」、「歐護 Picaridin防蚊液」、「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」、「RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection (19.1%)」、「曼秀雷敦低敏驅蚊乳液」、「Skin Technology」、「蚊專家驅蚊蟲噴霧」、「莫釘我特效驅蚊噴霧」、以及「EG 防蚊液」。


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消委會蚊怕水推薦｜9款5星驅蚊劑名單

消委會蚊怕水5星｜日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧

消委會蚊怕水 日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧（圖片來源：消委會）
日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧（圖片來源：消委會）

產品： 日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧
總評： 5星
售價： 55元
每瓶含量： 70毫升
聲稱來源地： 香港
類型： 標示含PMD的驅蚊噴霧
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 有效：8 再塗搽：3至4

消委會蚊怕水5星｜OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）

消委會蚊怕水 OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）（圖片來源：消委會）
OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）（圖片來源：消委會）

產品： OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）
總評： 5星
售價： 67.7元
每瓶含量： 177毫升
聲稱來源地： 美國
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8

消委會蚊怕水5星｜萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧

消委會蚊怕水 萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧（圖片來源：消委會）
萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧（圖片來源：消委會）

產品： 萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧
總評： 5星
售價： 45元
每瓶含量： 200毫升
聲稱來源地： 中國
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 10

消委會蚊怕水5星｜RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）

消委會蚊怕水 RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）（圖片來源：消委會）
RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）（圖片來源：消委會）

產品： RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）
總評： 5星
售價： 128元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 澳洲
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8


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消委會蚊怕水5星｜曼秀雷敦低敏驅蚊乳液

消委會蚊怕水 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液（圖片來源：消委會）
曼秀雷敦低敏驅蚊乳液（圖片來源：消委會）

產品： 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液
總評： 5星
售價： 98.9元
每瓶含量： 125毫升
聲稱來源地： 越南
類型： 標示含Picaridin的驅蚊乳液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 6

消委會蚊怕水5星｜OFF! 歐護Picaridin防蚊液

消委會蚊怕水 OFF! 歐護Picaridin防蚊液（圖片來源：消委會）
OFF! 歐護Picaridin防蚊液（圖片來源：消委會）

產品： OFF! 歐護Picaridin防蚊液
總評： 5星
售價： 85元
每瓶含量： 175毫升
聲稱來源地： 澳洲
類型： 標示含Picaridin的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 6

消委會蚊怕水5星｜Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）

消委會蚊怕水 Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）（圖片來源：消委會）
Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）（圖片來源：消委會）

產品： Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）
總評： 5星
售價： 259元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 紐西蘭
類型： 標示含Picaridin的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8


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消委會蚊怕水5星｜驅蚊大師滅菌驅蚊液

消委會蚊怕水 驅蚊大師滅菌驅蚊液（圖片來源：消委會）
驅蚊大師滅菌驅蚊液（圖片來源：消委會）

產品： 驅蚊大師滅菌驅蚊液
總評： 5星
售價： 108元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 香港
類型： 標示含IR3535的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8

消委會蚊怕水5星｜3M Ultrathon 驅蚊膏

消委會蚊怕水 3M Ultrathon 驅蚊膏（圖片來源：消委會）
3M Ultrathon 驅蚊膏（圖片來源：消委會）

產品： 3M Ultrathon 驅蚊膏
總評： 5星
售價： 55元
每瓶含量： 56.7克
聲稱來源地： 美國
類型： 標示含DEET的驅蚊膏
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 12

消委會蚊怕水｜1款60秒吸102隻蚊極惹蚊

值得特別注意的是，「趣樂」驅蚊劑的測試結果顯示，其配方中某些成分可能吸引蚊蟲，除了在第1個時點之外，其餘3個時點首60秒內降落在前臂上的致倦庫蚊平均數量都比對照試驗時更高，當中在第1個時點首60秒內降落前臂皮膚的埃及伊蚊平均數量已達102隻，表現最為遜色。

消委會蚊怕水 消委會是次測試涵蓋25款市售驅蚊劑，每瓶售價從$18.9至$259不等（圖片來源：消委會）
消委會是次測試涵蓋25款市售驅蚊劑，每瓶售價從$18.9至$259不等（圖片來源：消委會）


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消委會蚊怕水｜天然成分驅蚊劑有效嗎？

消委會測試顯示，含有野紅茄提取物或其他聲稱天然或標示植物成分的樣本中，部分在驅避致倦庫蚊的效能不俗，然而在驅避埃及伊蚊方面，天然成分產品的效能普遍較低。測試結果顯示，塗上樣本30分鐘後有2款樣本的驅蚊效能高於50%，分別為是「Burt’s Bees」及「EG」，驅蚊效能力分別為60%及52%，算是同類樣本中效能較佳，但到了1小時後兩個樣本的驅蚊效能已低於50%。3款樣本在所有4個時點的驅蚊效能都低於10%，分別是「Green Herb」、「蚊子奇拿」和「趣樂」。

消委會蚊怕水 消委會提醒使用驅蚊劑要注意成分。（圖片來源：消委會）
消委會提醒使用驅蚊劑要注意成分。（圖片來源：消委會）

消委會蚊怕水推介｜9款5分之選

產品名稱 售價 主要成分 消委會評分
日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧 $55／70ml PMD 5星
3M Ultrathon 驅蚊膏 $55／56.7g DEET 5星
萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧 $49／200ml DEET 5星
驅蚊大師滅菌驅蚊液 $128／100ml IR3535 5星
Skin Technology長效防蚊液(無香精) $259／60ml Picaridin 5星
OFF! 歐護Picaridin防蚊液 $85／175ml Picaridin 5星
曼秀雷敦低敏驅蚊乳液（不含Deet及樟腦） $98.9／125g Picaridin 5星
RID 驅蚊劑 $128／100ml DEET 5星
OFF! Deep Woods Insect Repellent VII 歐護防蚊液 $67.7／177ml DEET 5星

*資料源自消委會第571期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更


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如何正確處理蚊癩？

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，被蚊叮咬後，應該保持傷口清潔，在可行情況下用番梘和清水沖洗該範圍。如果出現紅腫和感到痕癢，可用冰袋敷數分鐘以減輕該等徵狀，如過後仍有需要可再進行冰敷或塗搽薄荷膏。藥膏可選擇含有抗組織胺成分的，以紓緩過敏反應。患者切忌大力搔抓患處，以免弄至傷口受細菌感染。如果紅腫和痕癢程度嚴重，應該求診，讓醫生處方適當的藥物。

為何某些人較「惹蚊」？

研究發現某些因素會影響不同人對蚊子的吸引力，包括二氧化碳排放量、體味、熱力、汗水、衣服顏色、運動、飲酒、懷孕狀況、血型和遺傳因素等。鄭倩敏藥劑師指出，一項2019年的研究評估了蚊子的血型偏好，透過在不同的餵食器中提供不同血型的樣本來做研究。據觀察，與其他血型相比，蚊子更喜歡從O型血的餵食器那裡進食。另一項研究發現，不同種類的蚊子對不同血型的偏好不同，例如白紋伊蚊（Aedes albopictus）較喜歡O型血，而活躍於沼澤的岡比亞按蚊（Anopheles gambiae）則較受AB型血吸引。

天然成分驅蚊劑有效嗎？

消委會測試顯示，含有野紅茄提取物或其他聲稱天然或標示植物成分的樣本中，部分在驅避致倦庫蚊的效能不俗，然而在驅避埃及伊蚊方面，天然成分產品的效能普遍較低。

圖片來源：消委會資料或影片來源：消委會第571期《選擇》月刊漁農自然護理署《控制蚊患的家居除害劑》食環署蟲媒疾病

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