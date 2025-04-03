消委會蚊怕水推薦｜真人測試結果！9款驅蚊劑獲5星滿分 PMD/DEET/Picaridin成分比較
消委會蚊怕水推薦目錄
消委會蚊怕水推薦｜PMD、DEET、Picaridin驅蚊效能實測
消委會是次測試涵蓋25款市售驅蚊劑，每瓶售價從$18.9至$259不等，涵蓋噴霧、乳液、膏狀等，真人實試是否具有防止蚊子飛上手臂的效能，並針對不同活性成分如DEET、Picaridin及PMD等成份進行了詳細評測。
消委會參考世界衛生組織（WHO）指引，採用「arm-in-cage」實驗方法，模擬真實使用情境，測試各樣本在不同時間點的驅蚊效果。測試記錄塗抹樣本後30分鐘、1小時、2小時及4小時，降落在前臂皮膚的蚊子數量，並與未塗抹任何驅蚊劑的情況進行比較，計算出驅蚊效能百分率。測試中使用的蚊種包括埃及伊蚊及致倦庫蚊。
在該測試中，有10款驅蚊產品在4個時間點都沒有致倦庫蚊降落在測試人員前臂上，包括「日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧」、「3M Ultrathon 驅蚊膏」、「歐護 Picaridin防蚊液」、「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」、「RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection (19.1%)」、「曼秀雷敦低敏驅蚊乳液」、「Skin Technology」、「蚊專家驅蚊蟲噴霧」、「莫釘我特效驅蚊噴霧」、以及「EG 防蚊液」。
產品： 日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧
總評： 5星
售價： 55元
每瓶含量： 70毫升
聲稱來源地： 香港
類型： 標示含PMD的驅蚊噴霧
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 有效：8 再塗搽：3至4
消委會蚊怕水5星｜OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）
產品： OFF! 歐護防蚊液（DEET 25%）
總評： 5星
售價： 67.7元
每瓶含量： 177毫升
聲稱來源地： 美國
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8
消委會蚊怕水5星｜萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧
產品： 萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧
總評： 5星
售價： 45元
每瓶含量： 200毫升
聲稱來源地： 中國
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 10
消委會蚊怕水5星｜RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）
產品： RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection（19.1%）
總評： 5星
售價： 128元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 澳洲
類型： 標示含DEET的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8
消委會蚊怕水5星｜曼秀雷敦低敏驅蚊乳液
產品： 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液
總評： 5星
售價： 98.9元
每瓶含量： 125毫升
聲稱來源地： 越南
類型： 標示含Picaridin的驅蚊乳液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 6
消委會蚊怕水5星｜OFF! 歐護Picaridin防蚊液
產品： OFF! 歐護Picaridin防蚊液
總評： 5星
售價： 85元
每瓶含量： 175毫升
聲稱來源地： 澳洲
類型： 標示含Picaridin的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 6
消委會蚊怕水5星｜Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）
產品： Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（無香精）
總評： 5星
售價： 259元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 紐西蘭
類型： 標示含Picaridin的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8
消委會蚊怕水5星｜驅蚊大師滅菌驅蚊液
產品： 驅蚊大師滅菌驅蚊液
總評： 5星
售價： 108元
每瓶含量： 100毫升
聲稱來源地： 香港
類型： 標示含IR3535的驅蚊噴霧或驅蚊液
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 8
消委會蚊怕水5星｜3M Ultrathon 驅蚊膏
產品： 3M Ultrathon 驅蚊膏
總評： 5星
售價： 55元
每瓶含量： 56.7克
聲稱來源地： 美國
類型： 標示含DEET的驅蚊膏
聲稱的有效時間或建議再塗搽的時間（小時）： 12
消委會蚊怕水｜1款60秒吸102隻蚊極惹蚊
值得特別注意的是，「趣樂」驅蚊劑的測試結果顯示，其配方中某些成分可能吸引蚊蟲，除了在第1個時點之外，其餘3個時點首60秒內降落在前臂上的致倦庫蚊平均數量都比對照試驗時更高，當中在第1個時點首60秒內降落前臂皮膚的埃及伊蚊平均數量已達102隻，表現最為遜色。
消委會蚊怕水｜天然成分驅蚊劑有效嗎？
消委會測試顯示，含有野紅茄提取物或其他聲稱天然或標示植物成分的樣本中，部分在驅避致倦庫蚊的效能不俗，然而在驅避埃及伊蚊方面，天然成分產品的效能普遍較低。測試結果顯示，塗上樣本30分鐘後有2款樣本的驅蚊效能高於50%，分別為是「Burt’s Bees」及「EG」，驅蚊效能力分別為60%及52%，算是同類樣本中效能較佳，但到了1小時後兩個樣本的驅蚊效能已低於50%。3款樣本在所有4個時點的驅蚊效能都低於10%，分別是「Green Herb」、「蚊子奇拿」和「趣樂」。
消委會蚊怕水推介｜9款5分之選
|產品名稱
|售價
|主要成分
|消委會評分
|日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧
|$55／70ml
|PMD
|5星
|3M Ultrathon 驅蚊膏
|$55／56.7g
|DEET
|5星
|萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧
|$49／200ml
|DEET
|5星
|驅蚊大師滅菌驅蚊液
|$128／100ml
|IR3535
|5星
|Skin Technology長效防蚊液(無香精)
|$259／60ml
|Picaridin
|5星
|OFF! 歐護Picaridin防蚊液
|$85／175ml
|Picaridin
|5星
|曼秀雷敦低敏驅蚊乳液（不含Deet及樟腦）
|$98.9／125g
|Picaridin
|5星
|RID 驅蚊劑
|$128／100ml
|DEET
|5星
|OFF! Deep Woods Insect Repellent VII 歐護防蚊液
|$67.7／177ml
|DEET
|5星
*資料源自消委會第571期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
延伸閱讀：
驅蚊方法｜蚊子怕甚麼？15種天然防蚊方法 必備家居驅蚊神器推薦
消委會洗頭水｜44款洗頭水含致敏源 16款通過檢測安全名單 最平$70
消委會枕頭｜真人測試15款枕頭 7款獲高分最平$145有交易
消委會米製麵食｜26款米製麵食含重金屬增患癌風險 12款滿分米粉米線河粉 最平$3.5
如何正確處理蚊癩？
皮膚科專科醫生陳厚毅表示，被蚊叮咬後，應該保持傷口清潔，在可行情況下用番梘和清水沖洗該範圍。如果出現紅腫和感到痕癢，可用冰袋敷數分鐘以減輕該等徵狀，如過後仍有需要可再進行冰敷或塗搽薄荷膏。藥膏可選擇含有抗組織胺成分的，以紓緩過敏反應。患者切忌大力搔抓患處，以免弄至傷口受細菌感染。如果紅腫和痕癢程度嚴重，應該求診，讓醫生處方適當的藥物。
為何某些人較「惹蚊」？
研究發現某些因素會影響不同人對蚊子的吸引力，包括二氧化碳排放量、體味、熱力、汗水、衣服顏色、運動、飲酒、懷孕狀況、血型和遺傳因素等。鄭倩敏藥劑師指出，一項2019年的研究評估了蚊子的血型偏好，透過在不同的餵食器中提供不同血型的樣本來做研究。據觀察，與其他血型相比，蚊子更喜歡從O型血的餵食器那裡進食。另一項研究發現，不同種類的蚊子對不同血型的偏好不同，例如白紋伊蚊（Aedes albopictus）較喜歡O型血，而活躍於沼澤的岡比亞按蚊（Anopheles gambiae）則較受AB型血吸引。
天然成分驅蚊劑有效嗎？
消委會測試顯示，含有野紅茄提取物或其他聲稱天然或標示植物成分的樣本中，部分在驅避致倦庫蚊的效能不俗，然而在驅避埃及伊蚊方面，天然成分產品的效能普遍較低。