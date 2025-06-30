消委會防曬推薦｜8成防曬不達標示效能或致曬傷 6款獲五星滿分最平$85
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消委會防曬推薦｜SPF與UVA防護效能實測
消委會是次測試涵蓋30款市面乳液型日常面部防曬產品，售價由$80至$550不等，每克或毫升成本介乎$0.7至$16.1，當中14款屬SPF30至50的「高度保護」產品，另有16款標示為SPF50+，屬「極高度保護」級別。
今次測試依據兩項國際標準進行，首先在試用者背部塗上防曬樣本，照射紫外線後觀察24小時內的紅斑反應，量度實際SPF值。另一項測試則將樣本塗於模擬人類皮膚的膠膜上，經紫外線照射後，以儀器量度穿透光線的比率，計算出UVAPF值與臨界波長。
30款日常面部防曬產品中，只有5款樣本在SPF值、UVA防護指數及臨界波長三項測試中均完全符合歐盟對防曬產品的標示規定。14款屬SPF30至50的「高度保護」產品中，只有1款極高度保護防曬產品（SPF50+）完全符合歐盟要求。
消委會防曬推薦｜6款5分防曬產品
消委會滿分防曬｜Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution $485
產品：Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution
總評：5星
HK$：$485
每瓶含量：30ml
產地：法國
測試SPF值：50
消委會滿分防曬｜Nivea 冰感防曬乳液SPF50 $85
產品：冰感防曬乳液SPF50
總評：5星
HK$：$85
每瓶含量：125ml
產地：泰國
測試SPF值：50+
消委會滿分防曬｜Seba Med Multi protect sun lotion $185
產品：Multi protect sun lotion
總評：5星
HK$：$185
每瓶含量：150ml
產地：德國
測試SPF值：50
消委會滿分防曬｜Vichy 清爽保濕防曬日霜 $240
產品：清爽保濕防曬日霜
總評：5星
HK$：$240
每瓶含量：40ml
產地：法國
測試SPF值：50
消委會滿分防曬｜Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+ $220
產品：高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+
總評：5星
HK$：$220
每瓶含量：40ml
產地：法國
測試SPF值：50+
消委會滿分防曬｜Cancer Council AU Sensitive Sunscreen $89
產品：Sensitive Sunscreen
總評：5星
HK$：$89
每瓶含量：110ml
產地：澳大利亞
測試SPF值：50
消委會防曬推薦｜防曬數值越高越好？
選購防曬產品時，許多消費者都會以SPF數值作為主要依據。SPF（Sun Protection Factor）是針對UVB紫外線的保護效能指標，數值越高，代表能延長皮膚曬紅或曬傷的時間，例如SPF30代表可延遲約30倍的曬傷時間，SPF50則為約50倍。
不過，SPF值與防曬效能並非呈線性關係，例如SPF50已可阻隔約98%的UVB，再往上提升實際增加的保護效能有限，反而可能因加入更多防曬劑成分，增加堵塞毛孔與皮膚過敏風險。為避免消費者過度追求高SPF數值，包括歐盟及澳洲等地已規定防曬產品最高只能標示為「SPF50+」。
選擇合適的防曬產品時，除了留意SPF外，亦應考慮其UVA防護效能，例如參考PA標示系統或UVAPF數據，以獲得更全面的紫外線防護。
消委會防曬推薦｜6大使用防曬貼士
1.防曬塗抹分量有講究
要達到產品標示的防曬效能，建議按ISO標準塗抹每平方厘米2毫克的分量，以臉部而言，大約需1個茶匙的用量。若用量不足，會大幅削弱防曬效果。
2.防水、防遮瑕產品需卸妝清洗
如防曬產品標示具「防水」或「遮瑕」功能，使用後應徹底卸妝或清洗，以免殘留物堵塞毛孔，引發皮膚問題。
3.冬天、陰天、室內都需防曬
紫外線全年存在，即使在陰天或室內靠窗位置，仍有UVA穿透風險，建議每日持續使用防曬產品。
4.防曬需定時補塗，尤其出汗或接觸水後
戶外活動時建議每2至3小時補塗一次，尤其流汗或進行水上活動時，更需及時補塗，維持保護效能。
5.兒童使用成人防曬需檢查成分
大部分兒童防曬產品與成人產品相近，但配方中防腐劑含量較低，敏感膚質或濕疹兒童可優先選用物理性防曬。小朋友專用的防曬產品一般會使用較方便的噴劑類（spray）包裝，建議可先把適量噴霧噴到掌心，再推開塗在皮膚上。
6.容易忽略的防曬部位
耳背、嘴唇、手背、頭皮分界等部位常被忽略，實際上同樣容易曬傷，使用防曬時應一併照顧這些部位。
消委會防曬推薦｜5分之選
|產品名稱
|售價
|SPF值
|UVA值
|消委會評分
|Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution
|$485/30ml
|50
|PA++++
|5星
|Nivea 冰感防曬乳液SPF50
|$85/125ml
|50+
|PA++++
|5星
|Seba Med Multi protect sun lotion
|$185/150ml
|50
|PA++++
|5星
|Vichy 清爽保濕防曬日霜
|$240/40ml
|50
|PA++++
|5星
|Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+
|$220/40ml
|50+
|PA++++
|5星
|Cancer Council AU Sensitive Sunscreen
|$89/110ml
|50
|PA++++
|5星
*資料源自消委會第528期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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SPF越高越好嗎？
不一定。SPF50已能阻隔約98% UVB，再高效能增加有限，反而可能增加皮膚負擔及致敏風險。
消委會推薦哪款防曬？
6款獲5星評價，包括Chanel、Nivea、Seba Med、Vichy、Bioderma及Cancer Council AU，部分平價產品表現亦佳。
冬天或室內需要防曬嗎？
需要。紫外線全年存在，即使陰天或靠窗位置亦有UVA傷害風險，建議每日使用防曬。