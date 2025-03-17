消委會雙人床褥測試｜3款壓力分布不平均 7款獲4星$2499 IKEA性價比最高贏$9328絲漣 附完整名單

【消委會雙人床褥測試／承托力／IKEA／絲漣／蓆夢思／無印良品／袋裝彈簧床褥】消委會測試市面14款雙人床褥，發現大部分床褥在仰臥時承托良好，但側臥表現參差，承托表現差可致脊椎彎曲。是次測試中有3款壓力分布不平均，也有7款獲4星總評，當中包括售價2,499元的IKEA雙人獨立袋裝彈簧床褥，性價比最高，勝過逾9,000元的絲漣。