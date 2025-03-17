消委會雙人床褥測試｜3款壓力分布不平均 7款獲4星$2499 IKEA性價比最高贏$9328絲漣 附完整名單
消委會雙人床褥測試目錄
消委會雙人床褥測試｜14款床褥總評一覽
消委會是次測試14款雙人床褥樣本，包括5款袋裝彈簧、6款連鎖式彈簧（包括邦內爾彈簧和不鎖口彈簧）及3款泡膠樣本，售價介乎$2,299至$9,328。測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲獨立實驗室進行，測試了樣本的硬度、壓力分布、點彈性、透濕度。
|產品名稱
|售價
|消委會評分
|IKEA VESTERÖY 雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托
|$2499
|4分
|無印良品 高密度袋裝彈簧床褥
|$4280
|4分
|EMMAS Adelaide
|$4196
|4分
|歐化寶 Magic 三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥
|$5936
|4分
|SINOMAX 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥
|$6299
|4分
|蓆夢思 Goodnight Ayr
|$8260
|4分
|舒達 Omaha
|$8960
|4分
|喜居樂 竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥
|$2299
|3.5分
|金美夢 恆溫四季床褥
|$5399
|3.5分
|SKYLER ELITE Mattress
|$5460
|3.5分
|雅蘭 Morpheus
|$5730
|3.5分
|愛皇健 特級護脊健
|$7920
|3.5分
|絲漣 PostureCare Optimal
|$9328
|3.5分
|海馬牌 我們的床褥
|$2655
|3分
消委會雙人床褥測試｜1款較硬不貼身體曲線
過硬的床褥未能貼合身體曲線，背部無均勻承托，會令身體支點如肩膊和臀部過度受壓；太軟的床褥則有機會令脊骨彎曲，長遠會影響脊椎健康。是次的測試樣本中，1款被評為非常硬， 6款為硬，餘下為中等。
測試中大部分樣本在側臥時的承托表現都未及仰臥時的表現，只有3款彈簧樣本和2款泡膠樣本對男女模型均有較佳的承托，獲得3至3.5點評分，包括「歐化寶Magic三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥」、「金美夢Outlast恆溫四季床褥」、「絲漣PostureCare Optimal」、「SINOMAX 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥」及「SKYLER ELITE Mattress」；至於其餘大部分樣本表現都不太理想，只獲2.5點評分，測試時部分樣本上的人體模型的肩膊陷入床褥的幅度，較臀部陷入的幅度小，未能讓脊椎與床褥表面保持平行，或影響長期側睡者的舒適度及脊椎健康。
至於「海馬牌我們的床褥」則是唯一被評為「非常硬」的泡膠樣本，或因床褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與床褥之間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。因此，不論仰臥或側臥的承托表現均較遜色，整體承托表現僅獲2.5點評分。
消委會雙人床褥測試｜3款壓力分布不平均
床褥若不能平均地承受身體每一部位的重量，令壓力集中於某些部位，或會引致不適和疼痛。有3款樣本的壓力分布較不平均，包括「喜居樂竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥」、「絲漣PostureCare Optimal」及「海馬牌我們的床褥」，其中海馬牌壓力較集中於測試模型的臀部，除影響舒適度外，久睡或會引致臀部疼痛，此項整體評分僅得2點。
當仰臥時，床褥有不少壓力來自臀部及肩膊，臀部與肩膊之間的床褥位置不應過度下沉，才能為腰部提供足夠的承托。有3款彈簧樣本的點彈性較高，對腰部有較佳的承托，獲4點評分，包括「舒達 Omaha」、「EMMAS Adelaide」及「絲漣PostureCare Optimal」；至於「海馬牌我們的床褥」點彈力低，對腰部的承托較差，只獲1.5點評分。
另外，與伴侶同睡，床褥的吸震能力甚為重要，以免影響睡眠。「蓆夢思 Goodnight Ayr」穩定性最高，物料有效吸震，獲5點評分；相反，「喜居樂 竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥」在雙人模式測試時，量得的震動次數較多，代表當一方轉身或移動時，較容易影響另一方，表現最差。整體上袋裝彈簧樣本的穩定度普遍較連鎖彈簧的好。
消委會雙人床褥測試｜5大選購及保養床褥貼士
消委會提醒精明選購雙人床褥並適當保養，可提升睡眠質素並延長產品的使用壽命，大家可參考以下建議：
1.根據體型、睡眠習慣和睡姿選擇
按自身及睡伴的體型、睡眠習慣和睡姿去選擇，容易受睡伴動靜影響或較常轉身的人士，可選擇穩定性較高的型號；
2.親身體驗及比較
選購時必須親身體驗及比較，不要只用手試按床褥表面，又或只坐在床邊來判斷床褥的硬度。試睡時最好穿着鬆身衣服，模擬常用的睡姿，例如仰睡、側睡片刻（建議10至15分鐘）或是轉身數次，檢視床褥對腰背、臀部等多個身體部位的貼服及舒適程度；
3.為長者選購床褥的注意事項
為長者選購床褥，應留意床緣支撐及床褥離地的高度（放在床架上的高度），以確保上落床時安全穩定，應選擇床緣支撐力較佳、硬度適中的床褥，以免坐在床緣時滑落受傷；床架連床褥的高度應使雙腳可平穩踏地，膝關節約呈90度角，以減少跌倒或站立困難的風險；
4.使用前移除膠膜並配合保護墊
使用前莫忘拆除出廠時附上的膠膜，以保持床褥的透濕及透氣，並配合可清洗的床褥保護墊，以保持清潔；
5.定期翻轉床褥
建議每3個月將床褥上下反轉（雙面使用的床褥）及頭尾對掉，可讓長期受壓的位置回復彈性，亦可排出床褥內的濕氣。
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如何選擇適合自己的雙人床褥？
選擇雙人床褥時，應考慮以下因素：
．體型和睡姿： 根據自己和伴侶的體型、常用睡姿（仰臥或側臥）選擇合適的硬度和承托力。
．親身試睡： 不要僅憑手感或坐在床邊判斷，應穿著寬鬆衣物，模擬常用睡姿試睡10至15分鐘，感受床褥的貼合度和舒適度。
．穩定性： 若容易受伴侶動靜影響，選擇穩定性高的床褥（如袋裝彈簧）。
．長者使用： 為長者選擇床褥，應注意床緣支撐和床褥高度，確保上落床安全。
床褥的硬度如何影響睡眠？
．過硬的床褥： 可能無法貼合身體曲線，導致肩膊和臀部等支點過度受壓。
．過軟的床褥： 可能導致脊骨彎曲，長期影響脊椎健康。
．合適的硬度： 應選擇能夠讓脊椎保持自然弧度，並提供均勻承托的床褥。
如何判斷床褥的承托力？
．仰臥承托： 優質床褥應使全身肌肉放鬆，脊椎保持自然弧度。
．側臥承托： 優質床褥應使脊椎與床褥表面保持平行，避免肩膊和臀部陷入過度。
．壓力分布： 床褥應平均分散身體重量，避免壓力集中在某些部位。
．點彈性： 點彈性高的床褥對腰部有較佳承托。
如何延長床褥的使用壽命？
．使用前移除膠膜： 保持床褥透濕透氣。
．使用床褥保護墊： 保持床褥清潔。
．定期翻轉床褥： 每3個月上下翻轉和頭尾對調，使受壓位置恢復彈性，排出濕氣。
．閱讀並了解保養說明書： 了解保養條款，主動向商戶了解保養與維修內容，並妥善保留保養文件。
床褥的保養條款有哪些注意事項？
．保養期限： 了解保養期內哪些情況可免費維修或更換，哪些情況需要收費。
．保養範圍： 了解保養是否涵蓋結構問題。
．保養登記： 確認保養登記方式和生效日期，保留購買憑證。
．主動諮詢： 購買前主動向商戶了解保養資訊，選擇提供完善售後服務的商家。