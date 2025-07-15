消委會風扇仔 委會風扇仔推薦｜送風量可差1.5倍$58無印媲美$339貴款 2款又輕又大風 Francfranc/BRUNO/共田/億世家評分一覽

消委會風扇仔推薦｜送風量可差1.5倍$58無印媲美$339貴款 2款又輕又大風 Francfranc/BRUNO/共田/億世家評分一覽

家庭消費
東方新地

廣告

【消委會風扇仔／手提風扇／掛頸風扇】消委會委託獨立實驗所，測試18款可攜式充電風，當中大致分為16款「手提式」，以及2款頸環式風扇，售價由$58至$339不等。消委會發現，18個樣本裡面有4款送風量較高，2款樣本充滿電後在最高風速檔可持續使用逾3小時。整體而言，有6個樣本獲評較高的4星半總評，其中涵蓋售價最高及最低（$339及$58）樣本。

消委會風扇仔推薦目錄

消委會手提風扇｜4個樣本送風量較高

消委會參考專為測試風扇的效能而設的國際標準，以量度樣本的送風量。結果發現，機身較重的手提式樣本組別量得的送風量介乎每分鐘1.25 立方米至2.98立方米，其中「共田」的送風量最高，達每分鐘2.98立方米，其次為「幾素」（每分鐘2.25立方米）。

機身較輕的手提式樣本組別量得的送風量介乎每分鐘0.91立方米至2.34立方米，其中「Francfranc」的送風量最高，達每分鐘2.34立方米；其次為「BRUNO」，送風量達每分鐘2.23立方米。2款頸環式樣本量得的送風量分別為每分鐘1.32立方米及 分鐘1.55立方米。

消委會指，測試結果發現風扇頭直徑長短與送風量高低沒有必然關係；例如3款手提式樣本的風扇直徑相若（約6厘米），但送風量差異頗大，由每分鐘1.53立方米至2.98立方米不等，最多相差近95%。

消委會風扇仔 （圖片來源：香港消委會）
（圖片來源：香港消委會）

消委會手提風扇｜2個樣本續航力逾3小時

充電效率方面，消委會指測試結果發現手提式樣本「MACHINO」及「RHYTHM」由電量耗盡至充滿電所需時間最長，逾5小時；如以樣本充滿電後可吹送空氣總量為準則，則「共田」充滿電後可使用1小時 52分8秒，屬手提式樣本中第二最短，但其充滿電後的可吹送空氣總量卻較大部分手提式樣本高，僅次於「幾素」。

如比較樣本最高風速下的續航能力，消委會發現手提式樣本「幾素」及「無印良品」充滿電後在最高風速檔的可使用時間最長，可持續使用逾3小時。

消委會手提風扇｜6個4.5分手提風扇樣本

編號 牌子 樣本名稱及／或型號 售價 送風量（立方米/分鐘，最高風速檔） 總評
1 幾素 JisuLife HandHeld Fan Pro1 S $339 2.25 4.5
2 共田 F30B $180 2.98 4.5
3 億世家 ecHome PF3600GY $169.9 1.53 4
4 MACHINO M14 PRO $168 1.29 4
5 Batus HF506 $198 1.25 3.5
6 Momax 1*Go IF18 $249 1.40 3
7 Francfranc FRAIS HANDY FAN AURORA $220 2.34 4.5
8 BRUNO BDE029 $159 2.23 4.5
9 HÓME CÓORDY HC-FA102 $89 1.85 4.5
10 無印良品 MUJI MJ-HF62L $58 1.38 4.5
11 RHYTHM SILKY WIND Mobile 3.2 $209 1.84 4
12 普樂氏 Proluxury PHF001020 $129 1.06 4
13 無標示牌子 WT-F92 $80 1.09 4
14 無標示牌子 Cool fan with cooling plate $70 1.00 4
15 DiveBlues iTurbo D5042 $218 1.00 4
16 XPower C06 COOLER MINI $188 0.91 3.5
17 MYKO MYKO_UFO04WH $99.9 1.32 4
18 LEMOISTAR Limo-FN7 $239 1.55 4

消委會手提風扇｜4個樣本運作噪音較低 1款充電時溫度升幅高

運作噪音方面，消委會指手提式樣本中，「Francfranc」、 「BRUNO」、「無印良品」及「普樂氏」表現最佳；相對而言，「幾素」及「共田」則表現較遜色。另一方面，消委會發現樣本「Momax」於室溫25°C下，按標示的輸入電壓充電時量得其充電池表面的最高溫度升幅高達31.6°C，溫度升幅較高。

消委會風扇仔 （圖片來源：香港消委會）
（圖片來源：香港消委會）

消委會手提風扇｜消委會選擇指南

機身較重的手提式樣本

「幾素JisuLife」Handheld Fan Pro1 S（$339）及「共田」F30B（$180整體表現最好，獲4星半總評，其中「幾素」的充電效率較高，續航能力亦較佳；「共田」的送風量較高，並可作掛頸（頸繩）式使用，售價亦較低，但兩個樣本於最高風速檔的噪音較高。

機身較輕的手提式樣本

「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA（$220）、「BRUNO」BDE029（$159）、「HÓME CÓORDY」HC-FA102（$89）及「無印良品」MJ-HF2GL（$58）整體表現最好，獲4星半總評，其中「Francfranc」及「BRUNO」樣本的送風量較高；「無印良品」小巧輕盈、「HÓME CÓORDY」與「無印良品」的售價較低。

可掛腰的手提式樣本

「普樂氏」PHF001200（$129）及無標示牌子的WT-F92（$80）整體表現較好，獲4星總評，2款都可作掛腰及掛頸（頸繩）式使用，其中「普樂氏」亦可作移動電源為手機等充電、無牌子樣本售價則較低。

掛頸(頸環)式樣本

「MYKO」MYKO_UF004WH（$99.9）及「LEMOISTAR」Limo-FN7（$239）同獲4星總評，其中「MYKO」較寧靜和省電、「LEMOISTAR」則聲稱具備「冷敷」功能。

消委會止汗劑推薦｜消委會真人實測11款止汗劑 6款獲高評分$29.9止汗效能滿分
消委會防曬推薦｜8成防曬不達標示效能或致曬傷 6款獲五星滿分最平$85

消委會蚊怕水推薦｜真人測試結果！9款驅蚊劑獲5星滿分 PMD/DEET/Picaridin成分比較
消委會氣墊粉底｜6款驗出致癌物 或致腎病及骨骼脆弱 12款安全滿分品牌一覽
消委會米製麵食｜26款米製麵食含重金屬增患癌風險 12款滿分米粉米線河粉 最平$3.5
回到目錄

圖片來源：香港消委會

widgetBtn

熱門文章

 