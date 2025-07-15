消委會風扇仔推薦｜送風量可差1.5倍$58無印媲美$339貴款 2款又輕又大風 Francfranc/BRUNO/共田/億世家評分一覽
消委會風扇仔推薦目錄
消委會手提風扇｜4個樣本送風量較高
消委會參考專為測試風扇的效能而設的國際標準，以量度樣本的送風量。結果發現，機身較重的手提式樣本組別量得的送風量介乎每分鐘1.25 立方米至2.98立方米，其中「共田」的送風量最高，達每分鐘2.98立方米，其次為「幾素」（每分鐘2.25立方米）。
機身較輕的手提式樣本組別量得的送風量介乎每分鐘0.91立方米至2.34立方米，其中「Francfranc」的送風量最高，達每分鐘2.34立方米；其次為「BRUNO」，送風量達每分鐘2.23立方米。2款頸環式樣本量得的送風量分別為每分鐘1.32立方米及 分鐘1.55立方米。
消委會指，測試結果發現風扇頭直徑長短與送風量高低沒有必然關係；例如3款手提式樣本的風扇直徑相若（約6厘米），但送風量差異頗大，由每分鐘1.53立方米至2.98立方米不等，最多相差近95%。
消委會手提風扇｜2個樣本續航力逾3小時
充電效率方面，消委會指測試結果發現手提式樣本「MACHINO」及「RHYTHM」由電量耗盡至充滿電所需時間最長，逾5小時；如以樣本充滿電後可吹送空氣總量為準則，則「共田」充滿電後可使用1小時 52分8秒，屬手提式樣本中第二最短，但其充滿電後的可吹送空氣總量卻較大部分手提式樣本高，僅次於「幾素」。
如比較樣本最高風速下的續航能力，消委會發現手提式樣本「幾素」及「無印良品」充滿電後在最高風速檔的可使用時間最長，可持續使用逾3小時。
消委會手提風扇｜6個4.5分手提風扇樣本
|編號
|牌子
|樣本名稱及／或型號
|售價
|送風量（立方米/分鐘，最高風速檔）
|總評
|1
|幾素 JisuLife
|HandHeld Fan Pro1 S
|$339
|2.25
|4.5
|2
|共田
|F30B
|$180
|2.98
|4.5
|3
|億世家 ecHome
|PF3600GY
|$169.9
|1.53
|4
|4
|MACHINO
|M14 PRO
|$168
|1.29
|4
|5
|Batus
|HF506
|$198
|1.25
|3.5
|6
|Momax
|1*Go IF18
|$249
|1.40
|3
|7
|Francfranc
|FRAIS HANDY FAN AURORA
|$220
|2.34
|4.5
|8
|BRUNO
|BDE029
|$159
|2.23
|4.5
|9
|HÓME CÓORDY
|HC-FA102
|$89
|1.85
|4.5
|10
|無印良品 MUJI
|MJ-HF62L
|$58
|1.38
|4.5
|11
|RHYTHM
|SILKY WIND Mobile 3.2
|$209
|1.84
|4
|12
|普樂氏 Proluxury
|PHF001020
|$129
|1.06
|4
|13
|無標示牌子
|WT-F92
|$80
|1.09
|4
|14
|無標示牌子
|Cool fan with cooling plate
|$70
|1.00
|4
|15
|DiveBlues
|iTurbo D5042
|$218
|1.00
|4
|16
|XPower
|C06 COOLER MINI
|$188
|0.91
|3.5
|17
|MYKO
|MYKO_UFO04WH
|$99.9
|1.32
|4
|18
|LEMOISTAR
|Limo-FN7
|$239
|1.55
|4
消委會手提風扇｜4個樣本運作噪音較低 1款充電時溫度升幅高
運作噪音方面，消委會指手提式樣本中，「Francfranc」、 「BRUNO」、「無印良品」及「普樂氏」表現最佳；相對而言，「幾素」及「共田」則表現較遜色。另一方面，消委會發現樣本「Momax」於室溫25°C下，按標示的輸入電壓充電時量得其充電池表面的最高溫度升幅高達31.6°C，溫度升幅較高。
消委會手提風扇｜消委會選擇指南
機身較重的手提式樣本
「幾素JisuLife」Handheld Fan Pro1 S（$339）及「共田」F30B（$180整體表現最好，獲4星半總評，其中「幾素」的充電效率較高，續航能力亦較佳；「共田」的送風量較高，並可作掛頸（頸繩）式使用，售價亦較低，但兩個樣本於最高風速檔的噪音較高。
機身較輕的手提式樣本
「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA（$220）、「BRUNO」BDE029（$159）、「HÓME CÓORDY」HC-FA102（$89）及「無印良品」MJ-HF2GL（$58）整體表現最好，獲4星半總評，其中「Francfranc」及「BRUNO」樣本的送風量較高；「無印良品」小巧輕盈、「HÓME CÓORDY」與「無印良品」的售價較低。
可掛腰的手提式樣本
「普樂氏」PHF001200（$129）及無標示牌子的WT-F92（$80）整體表現較好，獲4星總評，2款都可作掛腰及掛頸（頸繩）式使用，其中「普樂氏」亦可作移動電源為手機等充電、無牌子樣本售價則較低。
掛頸(頸環)式樣本
「MYKO」MYKO_UF004WH（$99.9）及「LEMOISTAR」Limo-FN7（$239）同獲4星總評，其中「MYKO」較寧靜和省電、「LEMOISTAR」則聲稱具備「冷敷」功能。
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