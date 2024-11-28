消委會餅乾｜60款餅乾檢出基因致癌物 12款高分餅乾清單最平$12
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消委會餅乾｜全部檢出基因致癌物
消委會是次調查市面上60款包裝餅乾，當中包括17款克力加餅、9款夾心餅、8款威化餅、7款餅乾棒/餅乾條/手指餅、6款梳打餅、4款消化餅、2款水泡餅、1款瑪利餅，以及6款其他餅乾。測試包括食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。檢測結果發現全部樣本檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇（glycidol）及／或丙烯酰胺（acrylamide），當中逾7成半（46款）同時檢出3種污染物（環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺（3-MCPD））。
環氧丙醇及丙烯酰胺可引致實驗動物患癌、抑制生育能力等問題，兩者亦屬基因致癌物，專家建議攝入基因致癌物愈少愈好。
3-MCPD一般是油脂在高溫加工過程中形成，今次檢測發現56款樣本檢出有此物質。動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。
測試中，僅4款樣本沒有檢出3-MCPD，分別是「LU」Dark Chocolate Wafer、「瑞士達維他」奇亞籽藜麥味麥脆餅、「Barilla Mulino Bianco」Salted Crackers及「CRICH」Extra Virgin Olive Oil 10% andRosemary Crackers，值得留意，後三者總評均為4.5星。
消委會餅乾｜8半樣本屬「三高」
消委會曾檢測市面60款包裝餅乾，當中包括克力架餅、夾心餅、威化餅、餅乾棒/餅乾條/手指餅、梳打餅、消化餅、水泡餅、瑪利餅等。測試範疇包括食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。結果發現8成半（51款）樣本屬高脂、高鈉或高糖食物。
「高脂餅乾」（每100克食物含超過20克總脂肪）有33款，最高脂的樣本為福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）。「高鈉餅乾」（每100克含約600毫克）有13款，最高鈉的樣本為Arnott’s Country Cheese Cracker。「高糖餅乾」（每100克固體食物含超過15克糖）有27款，而最高糖的樣本則是旺旺黑白配朱古力捲香草味。
冠華水泡餅，聲稱來源地：香港，重量（克）：135，售價：$18.5
消委會餅乾｜11款總評4.5星
以下11款餅乾樣本雖總評高分（4.5星），但當中不少屬高脂、高鈉或高糖，僅1款不屬「三高」之選，該樣本就是CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers。
消委會餅乾｜12款高評分餅乾清單
|產品名稱
|售價
|總評
|冠華水泡餅
|$18.5
|5星
|萊家Loacker Minis Cremkakao – Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling
|$48
|4.5星
|嘉頓忌廉威化花生味
|$10.8
|4.5星
|Gastone Lago Wafer with Lemon Cream
|$12
|4.5星
|麥維他輕怡全麥消化餅
|$16.9
|4.5星
|瑞士達維他奇亞籽藜麥味麥脆餅
|$33
|4.5星
|Huntley & Palmers Sesameal Original
|$24.9
|4.5星
|Barilla Mulino Bianco Salted Crackers
|$40
|4.5星
|CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers
|$13.9
|4.5星
|Nabisco Original Premium Cracker
|$37.9
|4.5星
|McVitie’s Milk Chocolate Covered Crunchy Biscuit with an Orange Flavoured Cream
|$27.9
|4.5星
|鯉魚門紹香園合桃果子專門店花占餅
|$30
|4.5星
*資料取自消委會第540期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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長期攝取過量環氧丙醇，對身體有何影響？
消委會引述，根據動物實驗顯示，若長期長期攝取過量環氧丙醇，有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，亦是基因致癌物。
每日最高攝入3-MCPD的分量為多少？
根據歐洲食物安全局建議，60公斤的成年人，每日最高可攝入3-MCPD的分量不應多於120微克。至於5歲男孩（參考體重為19.5公斤）的每日最高可攝入量則不應多於39微克。
進食高脂、高糖或高鈉的餅乾，可構成甚麼健康風險？
長期攝取高脂可增患心臟病及肥胖等風險、長期攝取高糖或致蛀牙及肥胖，至於長期攝取高鈉則可增患高血壓風險。