消委會餅乾｜60款餅乾檢出基因致癌物 12款高分餅乾清單最平$12

【消委會餅乾/消委會/餅乾/測試/推介】消委會曾檢測市面60款包裝餅乾，發現所有均檢出基因致癌物，有8成半屬高脂、高糖或高鈉，但仍有12款獲4.5分總評式以上，其中1款更奪得5星滿分，且屬少數非高脂、高鈉及高糖餅乾！