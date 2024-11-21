消委會保暖內衣｜實測20款保暖內衣 6款越洗越暖升幅達20％最抵$100
消委會保暖內衣｜6款越洗越暖保暖內衣一覽
消委會測試的20款保暖內衣樣本包括15款日常長袖內衣，以及5款專為運動或戶外活動設計的底層衣。測試項目涵蓋以下幾方面：
- 纖維成分吻合度：檢查樣本是否符合聲稱的纖維組成
- 保暖性能：透過測量布料熱阻來比較保暖效果，包括洗濯30次後的變化
- 透水氣與排汗功能：評估內衣是否能有效排汗及保持乾爽
- 耐用性：檢視樣本是否能經受多次清洗而保持性能
測試結果顯示，15款樣本在洗濯後保溫值有所提升，其中以下6款更錄得20%或以上的顯著升幅：
消委會保暖內衣｜1.「Thermowave」Originals Active Base Layer (Men’s)$299
消委會保暖內衣｜2.「Gunze」Hotmagic 柔らか溫か MH1609 $209
消委會保暖內衣｜3.「Topvalu」Peace Fit 瞬間溫感男裝 V領長袖 $100
消委會保暖內衣｜4.「Bossini」Ztay Warm 男裝圓領T恤 $130
消委會保暖內衣｜5.「Uniqlo」 極暖 Heattech Extra Warm Crew Neck 長袖T恤 $149
消委會保暖內衣｜6.「雞仔嘜」心膚吸女裝圓領 $258
消委會保暖內衣｜拆解越洗越暖原因
消委會指出，這些內衣保暖值在清洗後提升，可能與布料經多次洗濯變得更蓬鬆有關。布料內的纖維間能保存更多空氣，有助於阻隔熱量流失，因此保暖效能得到增強。
消委會保暖內衣｜內衣如何吸濕發熱？
吸濕發熱的原理
保暖內衣聲稱具備「吸濕發熱」功能，主要依靠布料的纖維結構和吸濕性能。當人體蒸發出濕氣時，纖維會吸收這些水分，並通過熱學原理在濕氣凝結成液體時釋放「凝結熱」，從而提升布料的溫度。纖維吸濕性越強，發熱性能就越高。有些生產商會在纖維表面加入親水材質，進一步增強其吸濕能力。然而，這些熱能的來源其實是人體，當人體新陳代謝較慢或體溫較低時，發熱效果也會相應減弱。
吸濕發熱的限制
儘管吸濕發熱內衣具備一定的發熱效果，但其溫度提升和持續時間通常未有在包裝上詳述。此外，即使內衣能短暫發熱，若布料的保溫性能不足，熱量也會快速流失，難以持續提供禦寒效果。因此，保暖內衣不僅要注重吸濕發熱功能，其保溫效能亦同樣重要。
熱反射技術的應用
另一種常見的保溫技術是「熱反射」，其原理是在布料內層塗上金屬粉沫或塗層，以反射人體輻射熱，減少熱量散失，從而提高保溫效果。
UNIQLO保暖內衣3大錯誤著法
UNIQLO的產品研發部長中野正海曾在受訪時指出，保暖內衣需與皮膚直接接觸才能發揮最佳效能，因纖維能鎖住人體每天約800毫升的蒸氣，將其轉化為熱能。以下為常見錯誤穿著方式：
1. 先「打底」再穿保暖內衣
穿著保暖內衣時，不應在內層先加穿其他衣物，因為這會減少皮膚與纖維的直接接觸，削弱吸濕發熱功能，導致保暖效果下降。
2. 買大一碼防「縮水」
擔心內衣洗後「縮水」而購買大碼可能適得其反。內衣過大會在皮膚與衣物間形成空隙，降低發熱性能，無法達到預期保暖效果。
3. 穿保暖衣進行運動
運動時，人體會快速排汗，導致纖維上附著過多水分，反而降低發熱效果，甚至讓人感覺更冷。因此，保暖內衣並不適合在運動時穿著。
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保暖內衣的保暖值（clo）是甚麼？為甚麼重要？
保暖值（clo）是測量衣物保暖性能的單位，數值越高表示越保暖，對於選擇適合冬季的保暖內衣尤為重要。
為什麼保暖內衣在洗濯後反而更暖？
清洗過程可能令布料纖維變得蓬鬆，能保存更多空氣，從而增強熱阻，提升保暖效果。
測試中哪款保暖內衣在清洗後保暖性能升幅最高？
「Thermowave」Originals Active Base Layer 的保暖值從0.10clo提升至0.28clo，升幅高達1.8倍，是升幅最高的樣本。