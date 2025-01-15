消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4.5分以上安全保溫杯清單

消委會測試市面18款隨行杯產品，當中包括7款配備吸管的型號，以及11款為一般隨行杯或咖啡杯款式的 樣本。結果顯示，各樣本在保溫保冷、防漏功能，以及使用方便程度，部分範疇表現差異大，與此同時，各樣本物料安全度整體令人滿意，有9個樣本在測試中檢出有重金屬溶出，但份量均未超出相關標準。

