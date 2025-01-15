消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4.5分以上安全保溫杯清單
消委會保溫杯｜測試18款保溫杯 售價介乎$80至$425
是次測試的18個樣本售價由$80至$425不等；物料方面，15款隨行杯以不鏽鋼製成杯身，當中4款說明杯的內腔附有陶瓷塗層(ceramic coating)，包括「STTOKE」、「PO:」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯和「WOKY」，其餘3款的杯身則以塑膠物料製造。
消委會保溫杯｜2款保溫效能最理想
不少人期望隨行杯可供飲用熱飲和凍飲。消委會參考歐洲標準測試方法測試各樣本的保溫性能，發現保溫效能較理想的樣本分別為「NOC」和「STANLEY」，其中前者的容量為354毫升，故被消委會評為容量較低的保溫之選。
另外，以下6個樣本包括「Starbucks」、「NATIONAL GEOGRAPHIC」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」及「ZOJIRUSHI」的保溫效能亦算理想。
1.NOC NOC x MiiR Flip Traveler Tumbler 12oz
保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）
2.THERMOS 400毫升真空保溫杯 – 經典藍 JDP-400-BL
保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.2）
3.%ARABICA 不銹鋼隨行咖啡杯-白色
保溫保冷效能：3分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）
4.MUJI 不銹鋼咖啡杯
保溫保冷效能：3分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.2）
5.24BOTTLES 隨行咖啡杯 – 深藍
保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）
6.STTOKE 大地系列-橙色
保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無
7.Starbucks 16oz White Siren Badge Stainless Steel Tumbler
保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）／鐵（2.00）
8.DECATHLON 營保溫杯 – 米色Item: 5165780
保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）
9.NATIONAL GEOGRAPHIC 經典保溫瓶-棕色
保溫保冷效能：4分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無
10.PO: 棱角保溫杯 16oz (白色)
保溫保冷效能：4分／防漏效能：3.5分／可溶性重金屬元素：第1、2次：鉻（0.1）／鐵（2.33）／鎳（0.11） 第3次：鐵（0.33）／鎳（0.04）
11.PoleBear 不銹鋼保溫咖啡杯 – 靛藍色
保溫保冷效能：4分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：第1、2次：鉻（0.3）／鐵（2.00）／鎳（0.18） 第3次：鉻（0.20）／鐵（1.33 ）／鎳（0.09）
12.RICOCAFE 陶瓷塗層酷力杯標準版 – 白玉奶霜
保溫保冷效能：4分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無
13.WOKY 渾圓杯 – 清香烏龍
保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無
14.ZOJIRUSHI 吸管不銹鋼真空隨行杯 – 丁香紫
保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：無
15.STANLEY The Quencher H2.0 FlowState Tumbler – LILAC
保溫保冷效能：5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：無
16.良杯製所
保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用
17. RICOCAFE
保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用
18.elephant cuppa 大象杯3代 – 宇治抹茶
保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用
消委會保溫杯｜8款保冷表現出色
保冷效能方面，消委會指「NOC」、「Starbucks」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」、「ZOJIRUSHI」和「STALEY」等8款樣本保冷效能表現較突出，而3款塑膠製樣本的保溫保冷效能則普遍較遜色。
消委會保溫杯｜9個樣本溶出重金屬 份量未超相關建議
物料安全程度方面，消委會參考歐盟和歐洲藥品質量管理局標準，測試15款以不鏽鋼製造杯身的樣本。結果發現，如以第1次和第2次的溶出量總和進行評估，9款樣本檢出1種至3種重金屬，其中「PO:」和「PoleBear」2款樣本在第3次溶出測試中仍檢出小量重金屬物質。消委會指情況符合相關建議，正常使用情況下，理論上構成健康風險的機會不大。
6款無重金屬溶出樣本
綜合測試報告，15款不鏽鋼製造杯身的樣本中，有9款於檢測中發現有重金屬溶出；未發現有重金屬溶出的不鏽鋼製樣本如下：
STTOKE「大地系列-橙色」（$425）
NATIONAL GEOGRAPHIC「經典保溫瓶 – 棕色」（$200）
RICOCAFE「陶瓷塗層酷力杯標準版-白玉奶霜 」（$298）
WOKY「渾圓杯-清香烏龍 」（$249）
ZOJIRUSHI「吸管不銹鋼真空隨行杯-丁香紫」（$259）
STANLEY「The Quencher H2.0 FlowState Tumbler 」（$366）
消委會保溫杯｜12個樣本防漏性能佳
防漏效能試驗中，以下12個樣本經得起上下倒轉的試驗，倒置1小時後也沒有漏水，防漏效能表現十分理想：
- 「NOC」
- 「MUJI」
- 「24BOTTLES」
- 「STTOKE」
- 「Starbucks」
- 「NATIONAL GEOGRAPHIC」
- 「PO:」
- 「RICOCAFE」(2款樣本）
- 「WOKY」
- 「良杯製所」
- 「elephant cuppa」