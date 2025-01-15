消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4.5分以上安全保溫杯清單

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消委會測試市面18款隨行杯產品，當中包括7款配備吸管的型號，以及11款為一般隨行杯或咖啡杯款式的 樣本。結果顯示，各樣本在保溫保冷、防漏功能，以及使用方便程度，部分範疇表現差異大，與此同時，各樣本物料安全度整體令人滿意，有9個樣本在測試中檢出有重金屬溶出，但份量均未超出相關標準。

消委會保溫杯｜測試18款保溫杯 售價介乎$80至$425

是次測試的18個樣本售價由$80至$425不等；物料方面，15款隨行杯以不鏽鋼製成杯身，當中4款說明杯的內腔附有陶瓷塗層(ceramic coating)，包括「STTOKE」、「PO:」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯和「WOKY」，其餘3款的杯身則以塑膠物料製造。

消委會保溫杯｜2款保溫效能最理想

不少人期望隨行杯可供飲用熱飲和凍飲。消委會參考歐洲標準測試方法測試各樣本的保溫性能，發現保溫效能較理想的樣本分別為「NOC」和「STANLEY」，其中前者的容量為354毫升，故被消委會評為容量較低的保溫之選。

另外，以下6個樣本包括「Starbucks」、「NATIONAL GEOGRAPHIC」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」及「ZOJIRUSHI」的保溫效能亦算理想。

1.NOC NOC x MiiR Flip Traveler Tumbler 12oz

保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄300／總評：4.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄300／總評：4.5分（圖片來源：消委會）

2.THERMOS 400毫升真空保溫杯 – 經典藍 JDP-400-BL

保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.2）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄239／總評：4分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄239／總評：4分（圖片來源：消委會）

3.%ARABICA 不銹鋼隨行咖啡杯-白色

保溫保冷效能：3分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄280／總評：4分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄280／總評：4分（圖片來源：消委會）

4.MUJI 不銹鋼咖啡杯

保溫保冷效能：3分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.2）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄138／總評：4分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄138／總評：4分（圖片來源：消委會）

5.24BOTTLES 隨行咖啡杯 – 深藍

保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄319／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄319／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

6.STTOKE 大地系列-橙色

保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄425／總評：4.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄425／總評：4.5分（圖片來源：消委會）

7.Starbucks 16oz White Siren Badge Stainless Steel Tumbler

保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）／鐵（2.00）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄220／總評：4分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄220／總評：4分（圖片來源：消委會）

8.DECATHLON 營保溫杯 – 米色Item: 5165780

保溫保冷效能：3.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：鉻（0.1）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄129／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄129／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

9.NATIONAL GEOGRAPHIC 經典保溫瓶-棕色

保溫保冷效能：4分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄200／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄200／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

10.PO: 棱角保溫杯 16oz (白色)

保溫保冷效能：4分／防漏效能：3.5分／可溶性重金屬元素：第1、2次：鉻（0.1）／鐵（2.33）／鎳（0.11） 第3次：鐵（0.33）／鎳（0.04）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄198／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄198／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

11.PoleBear 不銹鋼保溫咖啡杯 – 靛藍色

保溫保冷效能：4分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：第1、2次：鉻（0.3）／鐵（2.00）／鎳（0.18） 第3次：鉻（0.20）／鐵（1.33 ）／鎳（0.09）

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄80／總評：3分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄80／總評：3分（圖片來源：消委會）

12.RICOCAFE 陶瓷塗層酷力杯標準版 – 白玉奶霜

保溫保冷效能：4分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄298／總評：4.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄298／總評：4.5分（圖片來源：消委會）

13.WOKY 渾圓杯 – 清香烏龍

保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄249／總評：4.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄249／總評：4.5分（圖片來源：消委會）

14.ZOJIRUSHI 吸管不銹鋼真空隨行杯 – 丁香紫

保溫保冷效能：4.5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄249／總評：4分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄249／總評：4分（圖片來源：消委會）

15.STANLEY The Quencher H2.0 FlowState Tumbler – LILAC

保溫保冷效能：5分／防漏效能：3分／可溶性重金屬元素：無

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄366／總評：3分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄366／總評：3分（圖片來源：消委會）

16.良杯製所

保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄226／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄226／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

17. RICOCAFE

保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄240／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄240／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

18.elephant cuppa 大象杯3代 – 宇治抹茶

保溫保冷效能：2分／防漏效能：5分／可溶性重金屬元素：不適用

消委會保溫杯｜9款浸熱飲或釋出重金屬 4款4 大約零售價：＄218／總評：3.5分（圖片來源：消委會）
大約零售價：＄218／總評：3.5分（圖片來源：消委會）

消委會保溫杯｜8款保冷表現出色

保冷效能方面，消委會指「NOC」、「Starbucks」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」、「ZOJIRUSHI」和「STALEY」等8款樣本保冷效能表現較突出，而3款塑膠製樣本的保溫保冷效能則普遍較遜色。

消委會保溫杯｜9個樣本溶出重金屬 份量未超相關建議

物料安全程度方面，消委會參考歐盟和歐洲藥品質量管理局標準，測試15款以不鏽鋼製造杯身的樣本。結果發現，如以第1次和第2次的溶出量總和進行評估，9款樣本檢出1種至3種重金屬，其中「PO:」和「PoleBear」2款樣本在第3次溶出測試中仍檢出小量重金屬物質。消委會指情況符合相關建議，正常使用情況下，理論上構成健康風險的機會不大。

6款無重金屬溶出樣本

綜合測試報告，15款不鏽鋼製造杯身的樣本中，有9款於檢測中發現有重金屬溶出；未發現有重金屬溶出的不鏽鋼製樣本如下：

STTOKE「大地系列-橙色」（$425）
NATIONAL GEOGRAPHIC「經典保溫瓶 – 棕色」（$200）
RICOCAFE「陶瓷塗層酷力杯標準版-白玉奶霜 」（$298）
WOKY「渾圓杯-清香烏龍 」（$249）
ZOJIRUSHI「吸管不銹鋼真空隨行杯-丁香紫」（$259）
STANLEY「The Quencher H2.0 FlowState Tumbler 」（$366）

消委會保溫杯｜12個樣本防漏性能佳

防漏效能試驗中，以下12個樣本經得起上下倒轉的試驗，倒置1小時後也沒有漏水，防漏效能表現十分理想：

  • 「NOC」
  • 「MUJI」
  • 「24BOTTLES」
  • 「STTOKE」
  • 「Starbucks」
  • 「NATIONAL GEOGRAPHIC」
  • 「PO:」
  • 「RICOCAFE」(2款樣本）
  • 「WOKY」
  • 「良杯製所」
  • 「elephant cuppa」

圖片來源：消委會

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