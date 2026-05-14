消委會匹半分體式冷氣機｜13款分體式冷氣機電費差33% 7款獲4.5星高分大金製冷王最快凍
消委會匹半冷氣機｜13款分體機售價$4,890至$19,610不等
消委會是次測試的13款「1匹半」變頻式分體機之中，7款冷暖空調機的售價由$8,380至$19,610，其餘6款淨冷型冷氣機的售價由$4,890至$7,880不等，當中部分型號的售價已包括基本安裝費。
|牌子
|型號
|售價
|聲稱來源地
|製冷量（量得（千瓦））
|製冷能源效率
|估計每年製冷所需電費
|寧靜程度（室內 / 室外）
|總評
|大金
|FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1
|$10,820
|中國
|3.738
|4
|$787
|室內：3.5 / 室外：3
|4.5
|三菱電機
|MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF
|$19,610
|泰國
|3.645
|4.5
|$716
|室內：4.5 / 室外：3.5
|4.5
|樂聲牌
|CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA
|$10,300
|馬來西亞
|3.660
|4.5
|$736
|室內：3.5 / 室外：3.5
|4.5
|樂信牌
|RS-RZ12BK / RU-RZ12BK
|$8,380
|馬來西亞
|.638
|4
|$792
|室內：4 / 室外：3
|4.5
|格力
|GSY12BXAE / GSY12BXAC
|$10,990
|中國
|3.712
|4
|$793
|室內：4 / 室外：3
|4.5
|三菱重工
|SRK35ZSXH-WF / SRC35ZSXH-W
|$15,750
|泰國
|3.650
|5
|$679
|室內：3.5 / 室外：4
|4.5
|開利
|42KHE012V8S / 38KHE012V8S
|$7,880
|中國
|3.483
|4
|$795
|室內：4 / 室外：3
|4.5
|珍寶
|ASWH12KNCA / AOWH12KNCA
|$9,280
|中國
|3.610
|4
|$816
|室內：4.5 / 室外：3.5
|4
|LG
|HS-12IPX / HS-12IPX
|$7,380
|泰國
|3.310
|4
|$818
|室內：2.5 / 室外：4
|4
|美佳
|MC12WMIP / MC12WMOP
|$5,980
|中國
|3.412
|4
|$799
|室內：4 / 室外：3
|4
|三星
|AR60F12D1BWNSH / AR60F12D1BWXSH
|$5,530
|泰國
|3.704
|3.5
|$939
|室內：4.5 / 室外：3
|4
|美的
|MS-12CRF8F / MS-12CRF8F
|$7,499
|中國
|3.652
|3.5
|$974
|室內：4 / 室外：3
|4
|大松
|S12VC200N / S12VC200U
|$4,890
|中國
|3.679
|3.5
|$1,022
|室內：4 / 室外：3
|4
消委會匹半冷氣機｜大金製冷量最高 室內降溫速度最快
製冷量可理解為冷氣機將室內熱量排到室外的速度，數值愈高，代表製冷速度愈快；換言之在相同環境下，製冷量較高的型號，一般能較快令室內溫度下降，反之如製冷量不足時，冷氣機可能需要更長時間才能令房間降溫，在日照強、房間面積大、門窗漏風、室內多人或多部電器同時運作時，或難以維持理想溫度。
是次測試在最大負荷狀態下進行，即壓縮機以最高轉速運行，13款樣本量得的製冷量介乎3.310千瓦至3.738千瓦。其中量得製冷量最高的是「大金」，量得製冷量為3.738千瓦，較聲稱數值高6.8%；其次包括「格力」及「三星」。
消委會匹半冷氣機｜能源效益差異大「三菱重工」全年電費慳33%
除了製冷速度，冷氣機是否慳電亦是重要考慮。消委會以製冷季節性表現系數CSPF評估樣本的製冷能源效率；CSPF反映冷氣機全年製冷時，每耗用1度電可排走多少熱量；數值愈高代表能源效率愈高，亦即愈省電。
13款樣本的CSPF介乎5.057至7.510，全部按測試結果計算均屬1級能源效益級別。雖同樣是1級能源標籤，樣本之間仍有明顯差距；製冷能源效率最高的是「三菱重工」，估算每年製冷電費為$679；其次是「三菱電機」，估算每年製冷電費為$716；「樂聲牌」則排第三，估算每年製冷電費為$736。
如以CSPF數即最高與最低，即「三菱重工」與「大松」作比較，假設全年間從室內排走的總熱量相同，推算兩者的全年電費可相差33%。
消委會匹半冷氣機｜3個樣本室內機夠靜獲4.5
寧靜程度方面，消委會測試將樣本的室內機及室外機分別安裝在兩個房間內，並在距離機身1米的位置量度噪音。綜合最高及最低風速檔的表現，室內機噪音水平較低、獲4.5分的樣本共有3款，分別是「珍寶」、「三菱電機」及「三星」，同獲4.5分。
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買冷氣想避開「電費刺客」，除了睇能源標籤仲可以睇咩？
想真真正正慳到電費，單睇1級能源標籤並不足夠！消費者選購時務必留意機身的「製冷季節性表現系數」（CSPF）。這個數值反映了冷氣機全年製冷時，每耗用1度電可排走多少熱量。簡單而言，CSPF數值愈高，代表能源效率愈高，亦即愈慳電。 正如消委會報告指出，同屬1級能源標籤的產品，其實際耗電表現依然可以有相當顯著的落差。
邊部「匹半」分體冷氣機製冷最好、降溫最快？
根據消委會的測試報告，13款「匹半」變頻分體機樣本中，以「大金 Daikin」（型號：FTXJ35MV1HW / RXJ35MV1）的製冷能力最為出色。其量得的製冷量高達3.738千瓦，甚至比廠商聲稱的數值高出6.8%，意味著它把室內熱量排走的速度最快。緊隨其後、製冷表現同樣標青的還有「格力 Gree」及「三星 Samsung」。
購買冷氣機時常聽到「製冷量」，這代表甚麼？數值是否愈高愈好？
「製冷量」簡單而言，就是冷氣機將室內熱量排到室外的速度。製冷量數值愈高，代表製冷速度愈快，房間降溫所需的時間就愈短。若購買了製冷量不足的型號，一旦遇上西斜、日照強烈、房間面積較大、門窗漏風，或室內人數眾多時，冷氣機便需要較長時間才能令房間降溫，甚至長時間運作也難以達到理想的舒適溫度。
分體式冷氣機的標價，是否已包含基本安裝費？
未必。市面上分體式冷氣機的標價可以十分懸殊，當中一大原因在於部分型號的售價已包含「基本安裝費」，但亦有不少定價僅為「淨機價」。消費者在比較價格時，務必向商戶查詢清楚。同時需注意，基本安裝通常不包括上門視察（睇位）費用、外牆搭棚費、加長雪種喉或去水喉等附加工程項目，建議預先留有額外預算，以免大失預算。
如何判斷一部分體式冷氣機是否足夠寧靜？
分體式冷氣機分為室內機及室外機，兩者的運作噪音水平會有所不同。要判斷機身是否寧靜，消費者可參考消委會的客觀測試報告。測試會在距離機身 1 米的位置，分別量度最高及最低風速檔的噪音水平。