消委會外賣平台︱去年接逾千宗投訴 用戶落單1分鐘取消退款遭拒 平台聲稱已出餐

消委會近年不時接獲關於外賣平台服務的投訴，除了遲送、漏送、送錯食物、食物翻瀉等問題外，消委會亦有接獲消費者反映不獲發放送餐延誤補償、落單後1分鐘內取消訂單仍不獲退款、設「外賣自取」選項但餐廳不設門市等。根據消委會數字，消委會去年全年涉及外賣平台的投訴共1,146宗，較前年上升8%，至於今年首5個月已接獲971宗投訴，相等於去年全年的85%，投訴個案大增。