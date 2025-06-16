消委會外賣平台︱去年接逾千宗投訴 用戶落單1分鐘取消退款遭拒 平台聲稱已出餐
消委會外賣平台︱去年接逾千宗投訴 用戶落單1分鐘取消退款遭拒 平台聲稱已出餐目錄
個案一：延誤1小時送達 平台稱僅15分鐘 拒發放$120補償優惠券
投訴人在A外賣平台點餐，程式顯示餐點預計於20至30分鐘後送達，惟等待了45分鐘仍未收到，而程式卻顯示餐點「已送達」，於是聯絡送遞員了解情況。送遞員雖有向投訴人提供送餐照片作證明，但拍攝地點並非其居住的大廈。
A平台的客服人員隨後主動致電投訴人，表示餐點仍在餐廳並將安排另一位送遞員送餐，惟投訴人結束通話後發現，程式上的訂單狀態已更新為「已完成」，故再次聯絡A平台確認送餐情況，最終延誤1小時才能取餐。
投訴人其後發現A平台未有根據延誤補償條款賠償$120的優惠劵，惟A平台指系統顯示餐點在預計送達時間後15分鐘內送達，不符合延誤補償條件。儘管投訴人提供當日與客服人員的對話紀錄以證明系統紀錄有誤，但A平台仍堅稱系統紀錄正確且無法調查當日情況，僅提出以$25的優惠券作補償。投訴人拒絕接受A平台的建議，並要求立即終止付費會員合約卻遭拒絕，因此向消委會求助。
在消委會介入下，A平台重新檢視該訂單，並同意按其延誤補償機制，向投訴人提供一張$120的優惠券作補償。投訴人其後確認已收到優惠劵，個案圓滿解決。
個案二：落單1分鐘取消訂單 聲稱「已出餐」拒退款
投訴人在B外賣平台點餐時，因發現點錯食物，下單後1分鐘內已申請取消訂單和退款，卻在3分鐘後被B平台以餐廳「已出餐」為由拒絕退款，但同時亦表示不會為已取消的訂單送餐。投訴人隨即於申請取消訂單7分鐘後成功聯絡餐廳要求取消訂單，但餐廳對此不置可否，僅建議聯絡B平台。
事後投訴人發現B平台的取消訂單及退款條款列明，若餐廳尚未接單，消費者仍可申請取消訂單及退款。投訴人認為當時下單與取消訂單的時間僅相隔1分鐘，理應符合退款資格，於是要求退款，惟B平台表示餐廳已製作食物，無法安排退款；投訴人認為餐廳聲稱3分鐘內已出餐不合常理，繼而要求B平台提供出餐證明但不果，遂向消委會投訴。
B平台回覆消委會查詢時強調，由於餐廳當時已接單並消耗食材備餐，而消費者下單前亦應確認訂單內容正確無誤，因此引用條款拒絕退款。至於投訴人要求的出餐證明，B平台亦以相關資料為餐廳內部商業資訊為由拒絕提供。由於雙方未能達成共識，消委會已建議投訴人考慮諮詢法律意見，決定會否再作追討。
個案三：設「外賣自取」卻不設門市 食客無法領取食物
投訴人經C外賣平台向D餐廳點餐時，選擇了「外賣自取」。當投訴人按平台提供的地址前往D餐廳所在的商場取餐時，卻發現D餐廳並沒有在該商場開店，未能取餐。投訴人亦嘗試致電D餐廳但號碼無效，於是向C平台求助，但平台僅表示無法聯絡D餐廳。
投訴人要求C平台退款，但平台卻以餐廳已接單為由拒絕退款，只賠償$10的優惠券。投訴人認為外賣平台有責任檢視旗下餐廳的經營狀況，於是向消委會投訴C平台和D餐廳，要求改善服務及退款。
消委會聯絡C平台及D餐廳作調停，D餐廳回覆指餐廳不設門市只作線上經營，事後已更新電話號碼，並要求C平台移除「外賣自取」選項，避免再度發生同類事件，而C平台則向消委會確認已全額退款予投訴人，個案得以解決。
叫外賣靠5招自保
消委會表示，理解外賣平台行業競爭激烈，但除了價格要有競爭力之外，餐點送遞和客戶服務質素亦不可或缺。消委會敦促業界提升服務質素，並改善系統的資訊透明度，實時更新餐廳接單和備餐狀況，讓消費者作知情決定。消委會亦建議業界參考各地外賣平台的做法，考慮設立在合理指定時間內取消訂單仍可退款的機制，在提升服務彈性和提供良好消費體驗的同時，更好保障消費者權益。
消費者使用外賣平台服務時，可參考以下建議：
- 遞交訂單前仔細核對訂單資料，包括所點選的食物、數量和價格，以及外送或自取的地點和時間是否正確，亦要留意優惠券的生效日期，並在下單前截圖記錄點餐內容、預計送達時間等資料，以作憑據；
- 下單後應不時檢視訂單狀況，如果訂單顯示「已完成」但仍未收取食物， 10 應立即向外賣平台和接單餐廳查詢備餐和送餐狀況；
- 若下單後欲取消訂單，須注意一旦餐廳已經接單和開始備餐，即使取消訂單亦可能不獲退款，而且訂單一經取消或將無法恢復，平台亦不會安排派送；
- 如遇到送錯或遺漏餐點、外送過程中食物容器損毁甚或食物傾瀉等問題，應拍照及保留收據作記錄，並盡快聯絡外賣平台及提供相關資料佐證；
- 現時部分外賣平台尚未設有電話熱線，只能透過線上客戶服務或電郵與其聯絡，若無法聯絡平台或交涉不果，可向消委會求助。