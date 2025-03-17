消委會patpat膏｜12款嬰兒護臀膏成分或致抽搐/尿布疹惡化 4款不含致敏成分安全之選最平$119

尿布疹即在尿布包裹範圍如外陰、會陰和臀部位置有發炎性皮膚病，而護臀膏一般可紓緩尿布疹引起的皮膚刺激或充當物理保護屏障，阻隔排泄物接觸皮膚，部分產品更聲稱具修復皮膚作用。消委會檢視市面上16款嬰兒護臀膏標籤資料，發現當中7成半的樣本(12 款)含有1 至2類有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應成分。