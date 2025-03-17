消委會patpat膏｜12款嬰兒護臀膏成分或致抽搐/尿布疹惡化 4款不含致敏成分安全之選最平$119
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消委會嬰兒護臀膏｜4款不含可致敏成分
若護臀膏添加了一些受關注的成分，例如香料及香料致敏物質、某些精油成分或防腐劑等，較有可能會刺激 皮膚或具致敏風險，甚至會產生抽搐等不良神經系統反應。以下4款樣本不含受關注可致敏成分：
|產品牌子
|產品名稱
|聲稱使用人士/範圍
|產地
|售價
|法國貝兒 Biolane
|EXPERT 有機抗敏換片膏 EXPERT DIAPER CHANGE CREAM
|嬰兒（初生嬰兒適用）
|法國
|$119
|mustela
|維他命換片護膚膏123 Vitamin Barrier Cream 123
|初生開始適用(包括從深切治療部出院的)、 腹瀉期間適用
|法國
|$158
|天然療妥 Natural Aid
|消退尿布紅疹軟膏 NAPPY RASH CREAM
|初生起至5歲; 初生嬰兒、蠶豆症 G6PD人仕、濕疹及所有皮膚類型使用;需要長期使用成人尿布的 長者使用
|澳洲
|$218
|suavinēx
|寶寶深層護臀舒緩膏 Intensive Nappy Ointment
|出生嬰兒
|西班牙
|$125
消委會嬰兒護臀膏｜12款樣本含致敏成分 最高1款更含6種香料
香料及香料致敏物質有機會引致過敏性接觸性皮膚炎，經常或重覆接觸添加香料的產品會增加致敏機會，特別是嬰幼兒皮膚較薄、表面面積與體重之比例又較大，容易因過量 及長期接觸香料致敏物而出現過敏反應，或會令尿布疹等問題惡化。7成半(12 款)樣本含該等受關注成分，最常見為香料及香料致敏物質，有7款樣本標示含香料及/或香料致敏物質，最高1款樣本更含6種香料致敏物質。
消委會嬰兒護臀膏｜4款標示含精油或植物萃成分 或產生不良反應
此外，有4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，全部沒有標示濃度。此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷 醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應。歐洲理事會藥品品質與衞生保健局 2023 年一份關於幼兒護理用品安全的指南指出，嬰兒在使用含有萜烯的外用產品後或會產生抽搐等不良神經系統反應，並引述建議該等物質應避免於嬰兒護理用品中使用。
消委會嬰兒護臀膏｜尿布疹常見於2歲以下嬰幼兒
尿布疹(diaper rash，diaper dermatitis)常見於2歲以下的嬰幼兒，是一種 常見於尿片/布包裹部位(diaper area)的發炎性皮 膚病，通常出現在外陰、會陰和臀部位置，有時候 可蔓延至下腹及大腿上內側。初發時表 現為紅斑(erythema)，及後或會形成 小粒狀凸出的紅疹(reddish rash)， 較嚴重時會出現丘疹(papules)、 水皰(vesicles)、滲液(oozing) 和潰瘍(ulceration)等情況。
皮膚的角質層可作為防水屏障，有助減少水分流失，保護皮膚免受傷害及微生物的入 侵。惟嬰幼兒皮膚的角質層 和表皮層較成人薄，皮膚 屏障功能尚未發展成熟， 加上尿片/布包裹部位長時 間處於密閉、潮濕的環境中， 以及尿液和糞便會引起該部位的皮膚酸鹼(pH) 值 升 高，這 些 因 素 都 會 增 加 患 尿 布 疹 的 風 險。其 他外來刺激如尿片與皮膚間造成的磨擦或護理用 品中的化學刺激成分等，亦是引起尿布疹常見的 成因。其他病因如細菌或念珠菌(Candida)等 真菌感染亦有機會引致尿布疹。另外，飲食 的改變、排便次數頻繁且稀爛和不常更 換尿片均會增加患尿布疹的機會。
消委會嬰兒護臀膏｜爽身粉可改善尿布疹問題？
當爽身粉與尿液或汗水混合後或會 阻塞毛孔及增加與皮膚的摩擦，反而會更容 易出現尿布疹或令尿布疹惡化。加上爽身粉顆 粒幼小，使用時容易揚塵，如使用不當，或會對 氣管或肺部造成刺激，可能引發哮喘、濕疹 和鼻敏感等，眼部亦可能會出現痕癢和紅 腫。因此當嬰幼兒有尿布疹問題 時不建議使用。
消委會嬰兒護臀膏｜只有嬰幼兒才有尿布疹問題？
長期臥床、大小便失禁病人及高齡長者等亦有機會患上尿布疹，主要因長時間包裹尿片/布，皮膚暴露於潮濕的環境，加上大小便的刺激，以及清潔時的摩擦等造成的發炎，稱為失禁性皮膚炎，而失禁性皮膚炎亦是公認導致壓瘡的風險因素，另外亦應注意出現感染和併發症的風險。
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只有嬰幼兒才有尿布疹問題？
不是，長期臥床、大小便失禁病人及高齡長者等亦有機會患上尿布疹
爽身粉可改善尿布疹問題？
當爽身粉與尿液或汗水混合後或會 阻塞毛孔及增加與皮膚的摩擦，反而會更容 易出現尿布疹或令尿布疹惡化。
護臀膏致敏可能會導致什麼反應？
引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應成分。