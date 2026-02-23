消委會投訴2025｜本地10大投訴榜出爐 食肆娛樂居首 醫療服務飆升2.5倍
全年投訴回落 網購佔比近半
消委會表示，2025年香港經濟穩中有進，全年實質本地生產總值錄得3.5%增長，消費者和營商信心改善；整體投訴數字亦由2024年逾4萬宗回落至38,187宗，按年減少6%。
不過，網購投訴持續攀升，全年網購投訴共有18,913宗，較2024年的16,950宗上升12%，佔整體投訴約50%，比例亦由前一年的42%上升；涉款大幅增加45%至近9,300萬元。消委會指出，在接獲最多投訴的首20個商戶中，多數均有提供網購服務，反映網購已成為日常消費的重要一環。
|2025年網購投訴最多類別
|投訴宗數
|按年變動
|食肆及娛樂
|4,964
|+29%
|旅遊事務
|2,475
|+13%
|衣飾
|1,071
|-19%
|電腦產品
|916
|+37%
|本地旅店服務
|915
|+44%
消委會公布，撇除3大內地主要網上購物平台涉及的2,218宗內地消費者投訴後，2025年與本港消費者及／或本地商戶相關的投訴共35,969宗，按年減少4%。首10位投訴類別合共22,760宗，佔全年整體投訴63%。其中食肆及娛樂連續4年居首（6,922宗，按年增19%），外賣送餐平台投訴達2,022宗，較前年1,146宗上升76%；醫療服務則因仁滙醫務集團結業事件衍生1,299宗投訴，令該類別投訴飆升至1,845宗，按年增248%。
2025年本地投訴10大類別排行榜
|排名
|投訴類別
|2025年
|2024年
|按年變動
|2025年涉及總金額
|1
|食肆及娛樂
|6,922宗
|5,810宗
|+19%
|$8,256,092
|2
|旅遊事務
|3,255宗
|2,915宗
|+12%
|$18,418,516
|3
|電訊服務
|2,646宗
|3,071宗
|-14%
|$3,515,439
|4
|電器
|2,133宗
|2,227宗
|-4%
|$8,524,685
|5
|醫療服務
|1,845宗
|530宗
|+248%
|$16,254,358
|6
|美容服務
|1,443宗
|2,929宗
|-51%
|$32,157,822
|7
|衣飾
|1,249宗
|1,211宗
|+3%
|$5,217,426
|8
|藥物及中藥
|1,138宗
|1,034宗
|+10%
|$6,520,753
|9
|本地旅店服務
|1,098宗
|828宗
|+33%
|$3,959,538
|10
|食品及飲品
|1,031宗
|1,001宗
|+3%
|$884,525
*以上為撇除 3 大內地主要網上購物平台的內地消費者投訴的統計數字
在相關投訴中，21%涉及服務質素（7,664宗），按年大增41%；涉及更改／終止合約的投訴亦上升19%至5,666宗，佔整體投訴16%，兩類投訴涉款合共逾1.8億元。消委會表示，將加強與監管機構在產品安全、服務質素及消費者教育等方面協作，包括與機電工程署更緊密合作進行電器產品測試；亦會革新資訊發放模式，透過更多社交媒體平台及手機應用程式等渠道，推廣消費權益與自我保護。
跨境消費投訴增加
消委會指出，跨境消費日益普遍，投訴亦不再局限於本地交易。2025年非香港消費者就香港商戶（包括在本港註冊內地3大網購平台）的網購投訴共有6,131宗，按年增4%；其中內地消費者投訴5,192宗，按年微跌2%。至於非網購投訴則有2,425宗，按年增12%，其中內地消費者佔2,049宗，按年增7%。
另一方面，香港消費者針對非香港（包括內地）商戶的投訴亦見上升：網購投訴708宗，按年增48%，其中對內地商戶投訴582宗，按年增42%；非網購投訴101宗，按年增60%，其中對內地商戶投訴65宗，按年增44%。
為更有效協助處理及調停跨境消費投訴，消委會目前已與36個國家或地區簽訂合作協議，建立投訴轉介機制，包括內地30個省市、澳門，以及南韓、日本、新加坡、泰國、馬來西亞等。消委會亦提到，去年底成立「跨境消費保障及電商發展工作小組」，匯聚電商平台、電子支付企業、行業協會及專家意見，研究投訴趨勢、標準制定及最佳實務，以推動跨境消費保障和電子商貿健康發展。
盛事投訴急升 研改善票務安排
隨着本港推動盛事經濟，加上啟德體育園於去年初開幕，更多表演及體育活動在港舉行，吸引外地尤其內地觀眾來港。不過，消委會指出，部分活動主辦商及票務平台或因經驗不足、與場地磨合需時，引致活動安排與宣傳不符、座位視線受阻、門票資料出錯等問題。
數據顯示，2025年涉及公眾表演投訴1,889宗，較前年上升202%，涉款4,463,519元；體育活動投訴則大減至175宗，按年跌89%，涉款314,887元。連同「其他」類別後，與盛事相關投訴合共2,825宗，按年增16%，涉款6,174,385元。消委會提到，其中熱氣球節（屬「其他」類別）因取消升空體驗引起350宗投訴，主要涉銷售手法；另有一隊國際知名樂隊演唱會因座位視線、門票印錯等問題引起391宗投訴。消委會表示，今年將重點加強與各售票平台溝通，商討改善票務安排，提升本地及訪港觀眾體驗。
長者投訴聚焦電訊 推出一站式平台
在人口高齡化及銀髮市場擴大下，消委會亦就55歲或以上樂齡人士的投訴作分析。在整體38,187宗投訴中，約有48%（18,496宗）投訴人有提供年齡資料；消委會從中整合出2,769宗涉及55歲或以上人士的投訴。當中以電訊服務最多（500宗），按年減少5%；其後為電器（328宗，按年增4%）、旅遊事務（221宗，按年增7%）、食肆及娛樂（171宗，按年增1%）及美容服務（123宗，按年跌75%，前年其中365宗與舒適堡結業相關）。
消委會指出，樂齡人士在消費過程中或面對資訊不足、銷售手法複雜及合約條款難以理解等挑戰。為協助提升自我保護能力，消委會於上月推出全新「樂齡消費一站通」平台，採用長者友善設計，提供一站式資訊、專題文章及防騙提示，並會繼續就長者消費需要進行主題研究、產品測試及服務調查。
|投訴類別
|2025年投訴宗數
|按年變動
|電訊服務
|500宗
|-5%
|電器
|328宗
|+4%
|旅遊事務
|221宗
|+7%
|食肆及娛樂
|171宗
|+1%
|美容服務
|123宗
|-75%
|其他類別
|1,426宗
|—
|合計
|2,769宗
|—