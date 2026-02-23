消委會投訴2025｜本地10大投訴榜出爐　食肆娛樂居首 醫療服務飆升2.5倍

消委會今日（23日）公布去年全年投訴數據，2025年共接獲投訴38,187宗，按年回落6%，結束連續3年的升勢。當中網購投訴升至18,913宗、按年增12%，佔整體投訴約一半，涉款更按年急升45%至近9,300萬元。消委會指將加強本地、內地及海外協作，並透過科技與多渠道資訊發放，提升消費者自我保護能力。

