消委會抽濕機2025｜測試14款！「慳電抽濕王」可慳5成電費 $2,980媲美$7,580貴價款
消委會抽濕機2025目錄
是次14款測試抽濕機全屬壓縮式，當中8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化（#1至#8），該8款樣本的售價由$3,698至$7,580，其餘樣本（#9至#14）售價由$2,400至$3,998。
1.消委會抽濕機2025｜抽濕效能
消委會量度樣本在恆溫及恆濕的測試環境下連續抽濕6小時可抽出的水分的重量，從而計算每日（24小時）的抽濕量。注意消委會評估各樣本的表現時並不是根據樣本量得的每日抽濕量的高低來評分，而是以樣本安裝基本配件下量得的抽濕量與其聲稱數值的吻合度作為評估準則。當中測試環境又分為「標準環境」（溫度26.7°C／相對濕度60%），以及「廠商慣用環境」（溫度30°C／相對濕度／80%）。
標準環境
有5款樣本量得的每日抽濕量略低於額定數值，偏差介乎0.5%至 6.8%，包括「飛歌PHILCO」(#6)、「樂信牌 Rasonic」(#11)、「惠而浦Whirlpoo」l (#12)、 「VINO」(#13)及「伊瑪imarflex」(#14)。
廠商慣用環境
「廠商慣用環境」下，各樣本量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升，較其在標準環境下量得的高出約56%至82%不等；7款樣本「東芝TOSHIBA」(#3)、「飛歌PHILCO」(#6)、「LG」(#7)、「TCL」(#9)、 「樂信牌Rasonic」(#11)、「VINO」(#13)及「伊瑪imarflex」(#14)量得的每日抽濕量略低於額定數值，差異介乎0.1%至7.5%。
綜合而言，結果顯示樣本間在標準環境下每度電可抽濕2.21升至3.32升，「開利Carrier」(#4)整體的能源效率較出色， 每度電可抽濕約3.32升，而在標準環境下抽濕量與「開利Carrier」相若的「伊瑪imarflex」(#14)的能源效率表現稍遜，每度電可抽濕約2.21升，兩者的能源效率相差50.2%。
同時，消委會指「伊瑪imarflex」 (#14)標示的能源效益級別為1級，惟計算出的能源效益級別只有2級，不過該樣本在消委會的標準測試環境下量得的每日耗電量與代理商向機電署呈交的數值的差異為+6.5%，仍在標籤計劃可接受的公差範圍內。
2.消委會抽濕機2025｜慳電程度比較
消委會量度安裝基本過濾器的樣本在標準環境下耗電量，並估算使用樣本每年所需的電費。假設樣本每年使用450小時（指抽濕機進行抽濕運轉的時間，並不包括只送風而不進行抽濕的時間），即約每年使用90日並每次使用5小時，以每度電$1.7計算，額定抽濕量較高的樣本（#1至#3、#7）的每年估算電費由$194至$218不等；額定抽濕量較低樣本（#4至#6、#8至#14）的每年估算電費由$127至$196不等，電費最高的樣本較最低的高出約54%。
3.消委會抽濕機2025｜寧靜程度
量度樣本在最高及最低風速下抽濕時發出的噪音，並同時量度背景噪音，以推算去除背景噪音後樣本的實際噪音作比較。各樣本在綜合不同風速下表現相若，其中「東芝TOSHIBA」(#3)、「LG」(#7)及「伊瑪imarflex」(#14)量得的噪音較低，表現稍佳，獲4點評分。
4.消委會抽濕機2025｜空氣淨化表現懸殊
消委會同時參考美國及中國國家標準，測試8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化的 抽濕機樣本去除顆粒物及甲醛的效能，而去 除顆粒物的測試包括樣本去除煙霧（香煙煙霧）、塵埃及花粉的能力。
結果發現8款樣本去除顆粒物及甲醛的速度頗懸殊；淨化煙霧、塵埃、花粉及甲醛的速度最快的樣本比最慢的分別快約4.0倍、3.7倍、4.4倍及6.4倍。「聲寶 SHARP」(#1)及「Panasonic」(#2)去除空氣污染物的速度最快，而表現較遜色的是 「LG」(#7)及「三菱重工MHI」(#8)。
另外綜合2個國家標準計算出的能源效率，「東芝TOSHIBA」(#3)淨化空氣的能源效率表現略勝一籌。
消委會選購指南
綜合測試結果，消委會提出以下2大選購指南：
總評包括空氣淨化表現
「聲寶 SHARP」(#1)、「Panasonic」(#2)、「東芝TOSHIBA」(#3)及「開利Carrier」(#4) 整體表現不俗，其中樣本#1及#2的空氣淨化表現較佳，樣本#3使用時較寧靜及方便，樣本#4抽濕時的能源效率表現出色。
總評不包括空氣淨化表現
「東芝TOSHIBA」(#3)、「開利Carrier」(#4)及「LG」(#7，沒有額外加裝HEPA過濾器的表現)整體的抽濕效能表現較佳，總評同獲4.5星。
消委會抽濕機2025｜14款抽濕機評分一覽
- 聲寶SHARP（DW-S27FA-W）／售價：$5,280／總評：4、4
- Panasonic（F-YAV28H）／售價：$7,580／總評：4、4
- 東芝TOSHIBA（RAD-DIA17HK）／售價：$5,180／總評：4.5、4
- 開利Carrier（DC-22VSB）／售價：$4,930／總評：4.5、4
- 豐澤牌fortress（FDHA25DC24）／售價：$3,698／總評：4、4
- 飛歌PHILCO（PDA240UVX）／售價：$4,898／總評：3.5、3.5
- LG（MD19GQCE0）／售價：$7,090／總評：4.5、3
- 三菱重工MHI (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)（MDC20W-H）／售價：$4,780／總評：4、3
- TCL（DE 26LE）／售價：$2,980／總評：4、-
- 飛利浦PHILIPS（DE3223/30）／售價：$3,998／總評：4、-
- 樂信牌Rasonic（RPD-YG20U）／售價：$3,580／總評：4、-
- 惠而浦Whirlpool（DS202NF）／售價：$3,490／總評：3.5、-
- VINO（VD15A-FA4A）／售價：$2,400／總評：3.5、-
- 伊瑪imarflex（IDH-2012L）／售價：$2,699／總評：3.5、-
*總評兩個分數分別代表「不計算空氣淨化表現」及「計算空氣淨化表現」。
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是次抽濕機樣本的抽濕效能力效以往有提升嗎？
由於機電署於2021年12月提升抽濕機的能源效益標籤評級標準，故消委會比較了2025年及2023年抽濕機樣本的抽濕測試結果。相比2023年抽濕機的測試結果，同一類別於標準環境下聲稱的每日抽濕量相若的抽濕機樣本，是次測試樣本量得的平均能源效率較高或相若，抽濕效能大致有所進步。
具備空氣淨化功能的抽濕機可取代獨立的空氣清新機？
不少家庭的居住環境狹窄，消費者或希望選用一部具備空氣淨化功能的抽濕機以節省地方。測試發現，是次樣本的空氣淨化表現非常參差，部分樣本淨化污染物的速度或未能達到消費者的期望。
消費者宜按家居的環境及需求而揀選，若擺放位置的面積較大、室內空氣質素較差（例如近馬路、食肆或屋內多人長期吸煙）或家中患有哮喘或過敏症的病人，消費者或需購買一部淨化性能較佳的空氣清新機。
現時市面大部分具備空氣淨化功能的抽濕機均沒有標示潔淨空氣量(CADR) ，CADR代表去除空氣污染物的速度。消委會建議相關廠商標註CADR及所採用的測試標準，為消費者提供更詳細及客觀的參考資料。