消委會抽濕機2025｜測試14款！「慳電抽濕王」可慳5成電費 $2,980媲美$7,580貴價款

【消委會／抽濕機／推介／空氣淨化／聲寶／東芝／開利／飛哥／飛利浦／三菱】消委會與機電工程署合作，測試市面14款壓縮式抽濕機，並從抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度作比較。結果發現，各樣本在廠商環境下量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升不等；儘管全部樣本標示為1級能源效益級別，部分抽濕量相若的樣本的能源效率表現懸殊，能效最高的樣本較最低的樣本高出50.2%，其中最低能效的1款樣本經計算的能源效益級別僅達2級。