消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款高分抵用最平$70
消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款平價高分最平$70
目錄
4大常見易潔鑊款式
3款4.5分總評易潔鑊
7款$500以下高分易潔鑊
塗層會致癌嗎？
塗層遇高溫會釋出毒煙？
10大安全使用貼士
消委會易潔鑊｜4大常見易潔鑊款式
消委會指出，市面上有4種常見易潔鑊款式，包括傳統無石紋/顆粒紋的PTFE塗層款、有石紋/顆粒紋款、有網紋/蜂巢紋款，以及無石紋/顆粒紋的陶瓷塗層款。
消委會易潔鑊｜3款4.5分總評易潔鑊
|產品名稱
|價格
|總評
|「Vita Craft」Temp Pan 26cm
|$1,980
|4.5分
|「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok
|$988
|4.5分
|「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan
|$799
|4.5分
消委會易潔鑊｜1.「Vita Craft」Temp Pan 26cm $1,980
消委會易潔鑊｜2.「Magic Living」Megastone蜂巢尊尚系列30cm Wok$988
消委會易潔鑊｜3.「GreenPan」Focus Range 28cm Frypan$799
消委會易潔鑊｜7款$500以下高分易潔鑊
|產品名稱
|價格
|總評
|淨色（無石紋/顆粒紋）PTFE塗層
|宜家家居 Ikea Oumbärlig 28cm 平底鑊
|$150
|4分
|法國特福 Tefal Chef’s Delight 28cm Frypan
|$328
|4分
|美亞 Meyer Cook ‘N Look Induction 28cm French Skillet
|$329
|4分
|EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272)
|$115
|4分
|石紋/顆粒紋塗層樣本
|EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F）
|$188
|4分
|名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan – Pink
|$70
|4分
|意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T）
|$298
|4分
消委會易潔鑊｜1.宜家家居 IKEA Oumbärlig 28cm 平底鑊$150
消委會易潔鑊｜2.法國特福 Tefal Chef’s Delight 28cm Frypan （$328）
消委會易潔鑊｜3.美亞 Meyer Cook ‘N Look Induction 28cm French Skillet （$329）
消委會易潔鑊｜4.EZ Cook 28cm Nonstick Frypan (801272) （$115）
消委會易潔鑊｜5.EuroCook Cote IH Fry Pan 28cm (EC10328F） （$188）
消委會易潔鑊｜6.名創優品 Miniso 28cm Ceramic Coated Frying Pan – Pink （$70）
消委會易潔鑊｜7.意美廚 Ideale Chef Plus Hi-N-Cast 28cm Deep Frypan（IC14428T）
消委會易潔鑊｜塗層會致癌嗎？
傳統易潔塗層主要成分為PTFE（聚四氟乙烯），在製造過程中，或會使用PFOA（全氟辛酸）及PFOS（全氟辛烷磺酸）。有動物研究顯示，PFOA及PFOS可能損害肝臟、生殖功能及具致癌性，國際癌症研究機構（IARC）亦將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」物質。由於PTFE易潔塗層有機會殘留微量PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌的說法。
消委會曾就市面上25款易潔鑊進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試。此外，德國聯邦風險評估所（BfR）指出，即使有小塊易潔塗層剝落及被吞下，也不會對人體健康構成威脅，因身體不會吸收這些塗層，塗層也不會引致身體出現中毒反應，故消費者不用過分擔心。
消委會易潔鑊｜塗層遇高溫會釋出毒煙？
另有研究發現，PTFE在高溫下會釋出毒煙，溫度越高，釋出毒煙就越多。當加熱至攝氏315至375度，釋出的煙可能會令人產生類似流感症狀的「聚合物煙塵熱」（Polymer Fume Fever），感到畏寒、發燒、大量流汗、咳嗽及呼吸困難等，但其實日常煮食的溫度都不會超過250度，故不用擔心煮食時會釋出TFE（四氟乙烯）、HFP（六氟丙烯）和PFIB（全氟異丁烯）等物質，引致刺激呼吸系統或引起「聚合物煙塵熱」。
消委會易潔鑊｜10大安全使用貼士
1.注意易潔鑊大小
若以電爐煮食，應盡量選用與爐頭大小相近的器皿；以氣體爐煮食的話，則應調節爐火至器皿底部邊緣的範圍內。
2.首次使用前先清潔
首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊。切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。
3.慢火預熱
用慢火至中火預熱，切勿將食油過度加熱，以免釋出太多油煙甚至燒焦。
4.勿把鑊乾燒
不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。
5.避免用太高溫煮食
易潔鑊如長期在高溫（260°C以上）下使用，易潔層可能會變色，及漸漸失去抗黏效能。為了延長易潔鑊的壽命，應盡量避免用太高溫煮食。
6.鑊鏟要揀啱
避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的用具如鑊鏟或筷子攪動食物。同時也不要在鑊面切剁食物。
7.常抽氣
煮食時宜開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。
8.用後自然冷卻
用後不要立即向鑊注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。
9.停用損壞的易潔鑊
雖然動物試驗中顯示，把剝落的易潔層連同食物吃下肚不會造成影響，不過易潔層始終不是食物，故若易潔鑊的易潔層嚴重花損和剝落，便不宜再使用。
10.雀鳥遠離廚房
如家中有養雀鳥的話就要注意，因雀鳥對煙更敏感，故不應將牠們放在廚房，否則容易導致死亡。