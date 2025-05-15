消委會易潔鑊2025｜25款易潔鑊評測一覽 宜家IKEA、美亞、意美廚滿分平價最平$130
是次測試的24個易潔鑊樣本售價介乎$90至$1,750，直徑包括26或28厘米。消委會主要針對樣本的煮食表現及安全性能，涵蓋傳熱速度、熱力分 布、塗層表現和耐用性、手柄的安全性，以及化學安全性等項目作比較。綜合而言，有8個樣本獲得5分總評，售價介乎$130至$1,750。
消委會易潔鑊2025｜傳熱速度及熱力分佈
傳熱速度快的煮食用具可縮短煮食時間，節省能源；如果煮食用具的熱力分布不平均，則可能會影響煮食效果。綜合不同塗層樣本的傳熱速度表現，6款樣本在2分鐘內可升溫至190°C，傳熱表現理想，樣本包括：
- ecHome
- Vita Craft
- GreenPan
- Lacena
- EZ COOK PROFESSIONAL
- 意美廚
有4個樣本需要超過5分鐘才可升溫至190°C，包括：
- Fissler
- 和樂亭
- Tefal
- Ballarini
其中，消委會指Ballarini需要接近16分鐘才能加熱至所需溫度。
消委會易潔鑊2025｜防黐底測試
在以班戟進行的防黐底測試中，消委會發現3個樣本在經過儀器打磨後，未能以鑊鏟把班戟完整取出，包括「Vita Craft」、「EZ COOK PROFESSIONAL」和「意美廚」；另外「Rossetti」在取出班戟時，部分易潔塗層出現剝落的情況，並黏附於班戟上；該4款樣本的防黐底表現不理想，未能符合標準要求。
消委會補充指，大部分消費者在日常煮食時， 都會先在易潔鑊加入適量的煮食油，因此如保養得宜，以上情況未必會在實際使用時出現。消費者在煮食時，應避免在未加食物或煮食油前過度加熱易潔鑊，以免損壞塗層或因空燒造成損耗。
消委會易潔鑊2025｜塗層耐用表現
消委會測試以番茄和番茄醬汁加入易潔鑊並於室溫放置7天，再檢視塗層有否出現氣泡，以模擬長期使用易潔鑊煮食（特別在烹煮帶酸性食物），檢視易潔塗層是否出現被腐蝕的情況。結果發現5款PTFE塗層 樣本的易潔塗層出現微細氣泡，顯示塗層有可能因被腐蝕而造成剝落，包括：
- Fissler
- 和樂亭
- ecHome
- Rossetti
- Home Coordy
上述樣本未能符合標準要求。其餘樣本均未有出現同樣情況，表現理想。
消委會易潔鑊2025｜手柄安全表現
「Home Coordy」及「Topvalu BESTPRICE」兩個樣本未能通過手柄防火測試，有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險。
消委會易潔鑊2025｜化學安全測試
易潔鑊塗層一旦剝落就有機會黏附在食物上，如塗層含有害物質或帶來健康風險；在「總遷移量」及「可萃取重金屬」兩項測試中，消委會都發現部分樣本檢出非揮發性物質或重金屬釋出情況，惟份量均未有超出相關標準。
消委會特別提及，部分製造PTFE類塗層的過程中，有機會加入PFOS和PFOA這兩類添加劑，兩者均屬環境污染物，當中部分更被國際癌症研究機構(IARC)歸類為「人類致癌物」。消委會測試24個樣本的PFOS和PFOA的總量和遷移量，發現1個樣本（EZ COOK PROFESSIONAL）檢出0.026%的PFOS，但仍符合歐盟所規定的上限要求，且該樣本在特定食品模擬物遷移測試中沒有釋出PFOS。
其餘樣本均未檢出及未釋出PFOS或PFOA，整體表現理想。
消委會易潔鑊2025｜選擇指南
綜合而言，是次測試的24款易潔鑊中有8款獲得5分滿分總評，且有關樣本在煮食表現和化學測試中有良好表現，當中包括4類不同的易潔塗層物料，樣本價格由$130至$1,750，可見價格較高及較低的產品皆有好的選擇。
8款滿分易潔鑊
- IKEA「HEMLAGAD 平底鑊 Frying Pan (404.622.25)」
- CIRCULON Total「不黏陽極氧化炒鍋 OPEN STIRFRY (83923)」
- Balzano「DONNA 系列 天然礦石粒不黏煎盤 Non stick hard stone Frying Pan」
- 意美廚「鋼化鑄鋁易潔煎鍋 Aluminium Non-stick Frypan (IC17626F)」
- Carl Schmidt Sohn「MARBURG+ 大理石塗層易潔系列 不粘煎盤 Frying Pan」
- GreenPan「Essence 陶瓷易潔煎鍋 Essence Frying Pan (CC008060)」
- MEYER「不黏煎鍋 Bauhaus Open Deep Frypan (IH) (13388)」
- WMF「Profi Resist Frying Pan (1756286411)」