消委會智能手錶｜449媲美9799名牌 garminapple 消委會智能手錶｜$449媲美$9799名牌 Garmin/Apple Watch/小米/三星/華為44款運動手錶評分一覽

消委會智能手錶｜$1,098媲美$9799名牌 Garmin/Apple Watch/小米/三星/華為44款運動手錶評分一覽

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消委會今日（15日）發表一份由國際消費者研究及試驗組 織(International Consumer Research & Testing)統籌，針對智能手錶及手環的測試報告，消委會則發表44款於本地有售型號的試驗結果。

消委會智能手錶目錄

綜合而言，消委會指智能手環樣本整體較輕巧，功能較少，售價亦相對較低，由$139至$498；智能手錶樣本則普遍功能較多並售價較高，由$199至$9,799，價格差異極大。測試針對各樣本的運動及健康數據，如量度心率、血氧、估算步數及等功能，以及樣本的電池表現。合共44個樣本當中有16個獲較高的4.5分總評，其中15個均屬於智能手錶類別，售價介乎最低$1,098至最高$9,799不等。

消委會智能手錶手環2025｜智能手錶運動及健康數據

  • 心率：全部樣本都有量度心率（心跳速度）功能，惟各樣本表現頗參差，評分由2點至5點，其中「Withings」（#37及#38）的表現較遜色，於大部分活動情況下量度心率的偏差都超過11%，踩單車時量得的偏差更超過21%。
  • 血氧量：樣本的表現懸殊，評分由1點至5點，當中有9款樣本量得的數據的偏差不多於1.12%，獲4.5點或以上評分；惟「小米」i Watch 2 Pro（#19）及「華為Huawe」i Watch Buds（#27）的偏差較高，分別達2.56%及3.01%，僅獲1.5點及1點評分。
  • 步數：部分樣本估算模擬日常生活的步數準確度的差異較大，當中「博能」（#29、#32和#33）的偏差達59%至74%。
智能手錶
編號 品牌 型號 價格 運動及健康數據 電池表現 總分
1 Garmin fēnix 8 AMOLED $9,799 5 4 4.5
2 Apple Watch Series 10 GPS $3,399 5 3 4.5
3 Google Pixel Watch 3 $3,599 5 2.5 4.5
4 Garmin Forerunner 955 $4,099 5 4.5 4.5
5 Amazfit T-Rex 3 $1,998 4.5 4.5 4.5
6 華為Huawei WATCH GT 5 Pro $2,499 5 4.5 4.5
7 Garmin fēnix E Active $6,499 4.5 4 4.5
8 Garmin Lily 2 Active (Gen 2) $2,599 5 4.5 4.5
9 Apple Watch SE (Gen 2) $1,999 4.5 2 4.5
10 三星Samsung Galaxy Watch7 $2,298 4.5 2.5 4.5
11 三星Samsung Galaxy Watch FE $1,598 5 2 4.5
12 三星Samsung Galaxy Watch Ultra $4,798 5 1.5 4.5
13 Garmin Forerunner 165 Music $2,699 5 3.5 4.5
14 OnePlus Watch 2 $2,380 4.5 3.5 4.5
15 Amazfit Active $1,098 4.5 4.5 4.5
16 Amazfit Balance $1,898 4.5 4 4
17 華為Huawei WATCH GT 5 $2,099 4.5 4.5 4
18 小米Xiaomi Watch S3 $899 4.5 4.5 4
19 小米Xiaomi Watch 2 Pro $1,499 3.5 5 4
20 小米Xiaomi Redmi Watch 5 Lite $329 4.5 4.5 4
21 華為Huawei Watch Ultimate $7,799 4.5 4.5 4
22 小米Xiaomi Watch 2 $1,299 4 3 4
23 榮耀Honor Watch 5 $1,099 4.5 4.5 4
24 華為Huawei Watch Fit 3 $999 5 4 4
25 高通Coros Pace 3 $2,099 4.5 4 4
26 華為Huawei Watch D $3,188 5 4 4
27 華為Huawei Watch Buds $2,499 4.5 4 4
28 Suunto Race $3,199 4.5 4.5 4
29 博略Polar Vantage M3 $3,290 4.5 4 4
30 小米Xiaomi Redmi Watch 5 Active $199 4 4 4
31 Garmin Lily 2 $2,199 4 3.5 3.5
32 博略Polar Grit X2 Pro $5,880 4 4 3.5
33 博略Polar Vantage V3 $4,890 3.5 4 3.5
34 Garmin vívomove Trend $2,599 4 3.5 3.5
35 CMF by Nothing Watch Pro $549 4.5 4 3.5
36 Ice-Watch ICE smart 2.0 $849 3 4 3.5
37 Withings Scanwatch 2 $2,698 2.5 4 2.5
38 Withings Scanwatch Light $1,998 2.5 3.5 2.5
智能手環
39 小米Xiaomi Smart Band 9 Pro $449 5 4.5 4.5
40 小米Xiaomi Smart Band 9 $249 4 4.5 4
41 三星Samsung Galaxy Fit3 $498 4 4 4
42 華為Huawei Band 9 $369 4 4.5 4
43 榮耀Honor Band 9 $359 4 4 4
44 小米Xiaomi Smart Band Active $139 3.5 3.5 3.5

消委會智能手錶手環2025｜智能手錶電池表現

全部樣本均內置可充電電池，由電量耗盡狀態充電至全滿需時1小時至2.9小時。樣本在充滿電後可使用時間差異甚大，由1.5天至超過20.8天不等；樣本#1、#4、#5、#20及#28充滿電後可連續使用接近3星期，表現出色， 當中「小米」Redmi Watch 5 Lite（#20）充電時間最短只需1.8小時；「Apple」Watch SE（Gen 2）（#9）、「三星Samsung」Galaxy Watch FE（#11）和Galaxy Watch Ultra（#12）的電量只能維持約1.5天至2.2天，續航力較遜色，只得1.5點或2點評分。

消委會智能手錶手環2025｜智能手環

是次測試包括款智能手環樣本，有4款（#39、#40、#41及#43）量得的心率數據的偏差不多於8.2%，獲4點或以上評 分。惟「小米Xiaom」i Smart Band 8 Active (#44)的表現較遜色，於大部分活動情況 下量度心率的偏差都超過11%，只有2點 評分;估算距離以「三星Samsung」Galaxy Fit3(#41)的偏差較大(19%)。

消委會智能手錶手環2025｜選擇指南

消委會指出，智能手錶或手環不是精密儀器，並不能直接測量運動及健康數據，只透過收集的手腕動作和血液流動等數據作估算，一般準確性有限。消委會又指準確度與價格沒有絕對關係，價格較高的型號不一定較準確，並強調是次測試僅針對樣本的基本功能，建議消費者按照個人喜好及要求作選擇。

  • 智能手錶：樣本#1至#15的整體表現出眾，獲4.5星總評。
  • 智能手環：智能手環一般較智能手錶輕巧，但功能亦較少；樣本#39至#43的總評分不俗，可作考慮之列。

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