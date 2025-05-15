消委會智能手錶｜$1,098媲美$9799名牌 Garmin/Apple Watch/小米/三星/華為44款運動手錶評分一覽
消委會智能手錶目錄
綜合而言，消委會指智能手環樣本整體較輕巧，功能較少，售價亦相對較低，由$139至$498；智能手錶樣本則普遍功能較多並售價較高，由$199至$9,799，價格差異極大。測試針對各樣本的運動及健康數據，如量度心率、血氧、估算步數及等功能，以及樣本的電池表現。合共44個樣本當中有16個獲較高的4.5分總評，其中15個均屬於智能手錶類別，售價介乎最低$1,098至最高$9,799不等。
消委會智能手錶手環2025｜智能手錶運動及健康數據
- 心率：全部樣本都有量度心率（心跳速度）功能，惟各樣本表現頗參差，評分由2點至5點，其中「Withings」（#37及#38）的表現較遜色，於大部分活動情況下量度心率的偏差都超過11%，踩單車時量得的偏差更超過21%。
- 血氧量：樣本的表現懸殊，評分由1點至5點，當中有9款樣本量得的數據的偏差不多於1.12%，獲4.5點或以上評分；惟「小米」i Watch 2 Pro（#19）及「華為Huawe」i Watch Buds（#27）的偏差較高，分別達2.56%及3.01%，僅獲1.5點及1點評分。
- 步數：部分樣本估算模擬日常生活的步數準確度的差異較大，當中「博能」（#29、#32和#33）的偏差達59%至74%。
|編號
|品牌
|型號
|價格
|運動及健康數據
|電池表現
|總分
|1
|Garmin
|fēnix 8 AMOLED
|$9,799
|5
|4
|4.5
|2
|Apple
|Watch Series 10 GPS
|$3,399
|5
|3
|4.5
|3
|Pixel Watch 3
|$3,599
|5
|2.5
|4.5
|4
|Garmin
|Forerunner 955
|$4,099
|5
|4.5
|4.5
|5
|Amazfit
|T-Rex 3
|$1,998
|4.5
|4.5
|4.5
|6
|華為Huawei
|WATCH GT 5 Pro
|$2,499
|5
|4.5
|4.5
|7
|Garmin
|fēnix E Active
|$6,499
|4.5
|4
|4.5
|8
|Garmin
|Lily 2 Active (Gen 2)
|$2,599
|5
|4.5
|4.5
|9
|Apple
|Watch SE (Gen 2)
|$1,999
|4.5
|2
|4.5
|10
|三星Samsung
|Galaxy Watch7
|$2,298
|4.5
|2.5
|4.5
|11
|三星Samsung
|Galaxy Watch FE
|$1,598
|5
|2
|4.5
|12
|三星Samsung
|Galaxy Watch Ultra
|$4,798
|5
|1.5
|4.5
|13
|Garmin
|Forerunner 165 Music
|$2,699
|5
|3.5
|4.5
|14
|OnePlus
|Watch 2
|$2,380
|4.5
|3.5
|4.5
|15
|Amazfit
|Active
|$1,098
|4.5
|4.5
|4.5
|16
|Amazfit
|Balance
|$1,898
|4.5
|4
|4
|17
|華為Huawei
|WATCH GT 5
|$2,099
|4.5
|4.5
|4
|18
|小米Xiaomi
|Watch S3
|$899
|4.5
|4.5
|4
|19
|小米Xiaomi
|Watch 2 Pro
|$1,499
|3.5
|5
|4
|20
|小米Xiaomi
|Redmi Watch 5 Lite
|$329
|4.5
|4.5
|4
|21
|華為Huawei
|Watch Ultimate
|$7,799
|4.5
|4.5
|4
|22
|小米Xiaomi
|Watch 2
|$1,299
|4
|3
|4
|23
|榮耀Honor
|Watch 5
|$1,099
|4.5
|4.5
|4
|24
|華為Huawei
|Watch Fit 3
|$999
|5
|4
|4
|25
|高通Coros
|Pace 3
|$2,099
|4.5
|4
|4
|26
|華為Huawei
|Watch D
|$3,188
|5
|4
|4
|27
|華為Huawei
|Watch Buds
|$2,499
|4.5
|4
|4
|28
|Suunto
|Race
|$3,199
|4.5
|4.5
|4
|29
|博略Polar
|Vantage M3
|$3,290
|4.5
|4
|4
|30
|小米Xiaomi
|Redmi Watch 5 Active
|$199
|4
|4
|4
|31
|Garmin
|Lily 2
|$2,199
|4
|3.5
|3.5
|32
|博略Polar
|Grit X2 Pro
|$5,880
|4
|4
|3.5
|33
|博略Polar
|Vantage V3
|$4,890
|3.5
|4
|3.5
|34
|Garmin
|vívomove Trend
|$2,599
|4
|3.5
|3.5
|35
|CMF by Nothing
|Watch Pro
|$549
|4.5
|4
|3.5
|36
|Ice-Watch
|ICE smart 2.0
|$849
|3
|4
|3.5
|37
|Withings
|Scanwatch 2
|$2,698
|2.5
|4
|2.5
|38
|Withings
|Scanwatch Light
|$1,998
|2.5
|3.5
|2.5
|智能手環
|39
|小米Xiaomi
|Smart Band 9 Pro
|$449
|5
|4.5
|4.5
|40
|小米Xiaomi
|Smart Band 9
|$249
|4
|4.5
|4
|41
|三星Samsung
|Galaxy Fit3
|$498
|4
|4
|4
|42
|華為Huawei
|Band 9
|$369
|4
|4.5
|4
|43
|榮耀Honor
|Band 9
|$359
|4
|4
|4
|44
|小米Xiaomi
|Smart Band Active
|$139
|3.5
|3.5
|3.5
消委會智能手錶手環2025｜智能手錶電池表現
全部樣本均內置可充電電池，由電量耗盡狀態充電至全滿需時1小時至2.9小時。樣本在充滿電後可使用時間差異甚大，由1.5天至超過20.8天不等；樣本#1、#4、#5、#20及#28充滿電後可連續使用接近3星期，表現出色， 當中「小米」Redmi Watch 5 Lite（#20）充電時間最短只需1.8小時；「Apple」Watch SE（Gen 2）（#9）、「三星Samsung」Galaxy Watch FE（#11）和Galaxy Watch Ultra（#12）的電量只能維持約1.5天至2.2天，續航力較遜色，只得1.5點或2點評分。
消委會智能手錶手環2025｜智能手環
是次測試包括款智能手環樣本，有4款（#39、#40、#41及#43）量得的心率數據的偏差不多於8.2%，獲4點或以上評 分。惟「小米Xiaom」i Smart Band 8 Active (#44)的表現較遜色，於大部分活動情況 下量度心率的偏差都超過11%，只有2點 評分;估算距離以「三星Samsung」Galaxy Fit3(#41)的偏差較大(19%)。
消委會智能手錶手環2025｜選擇指南
消委會指出，智能手錶或手環不是精密儀器，並不能直接測量運動及健康數據，只透過收集的手腕動作和血液流動等數據作估算，一般準確性有限。消委會又指準確度與價格沒有絕對關係，價格較高的型號不一定較準確，並強調是次測試僅針對樣本的基本功能，建議消費者按照個人喜好及要求作選擇。
- 智能手錶：樣本#1至#15的整體表現出眾，獲4.5星總評。
- 智能手環：智能手環一般較智能手錶輕巧，但功能亦較少；樣本#39至#43的總評分不俗，可作考慮之列。