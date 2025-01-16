消委會《選擇》月刊全面免費 每月中14個領展商場限量派發

隨着《選擇》月刊網上版於2025年1月2日正式全面免費開放，並保留小量印刷版派發予有需要市民，消費者委員會主席陳錦榮先生及總幹事黃鳯嫺女士，聯同領展資產管理有限公司（領展）香港物業管理總監繆國相先生，及領展傳媒及社區關係總監尹彥超先生，於今日（16日）在領展旗下黃大仙中心率先向在場市民派發最新一期的印刷版月刊，與大眾分享全面免費開放《選擇》月刊的喜悅，並鼓勵市民日後利用網上閱覽方式，更快捷、更方便地獲取全面及實用的消費資訊。

