消委會《選擇》月刊全面免費 每月中14個領展商場限量派發
隨着《選擇》月刊網上版於2025年1月2日正式全面免費開放，並保留小量印刷版派發予有需要市民，消費者委員會主席陳錦榮先生及總幹事黃鳯嫺女士，聯同領展資產管理有限公司（領展）香港物業管理總監繆國相先生，及領展傳媒及社區關係總監尹彥超先生，於今日（16日）在領展旗下黃大仙中心率先向在場市民派發最新一期的印刷版月刊，與大眾分享全面免費開放《選擇》月刊的喜悅，並鼓勵市民日後利用網上閱覽方式，更快捷、更方便地獲取全面及實用的消費資訊。
現場市民反應熱烈，消委會主席陳錦榮先生對此表示﹕「我們明白部分市民可能因各種原因希望繼續閱讀印刷版《選擇》月刊。我們很高興與領展合作，借助其商場覆蓋全港各區的優勢，在每期出版日期翌日下午，於其中 14 個領展商場設立派發點，方便各區有需要的市民取閱，並跟親友分享。消委會相信《選擇》月刊免費開放後，可以接觸更多市民，為大眾提供各方面的消費知識，加強保障廣大市民的消費權益，齊齊做個精明消費者。」
《選擇》月刊限量印刷版，除了在 14 個領展商場派發外，亦會以贈閱形式發送到全港中小學、大學圖書館、部分長者中心、社區組織及所有公共圖書館等，供市民閱覽。
圖片來源：消委會圖片