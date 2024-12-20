消委會浴室寳｜ 7款高分浴室暖風機最平$799 暖風溫度差16°C最快3小時乾衣

【消委會/浴室寳/浴室暖風機/測試/推薦】冬天不想洗澡時着涼，可考慮安裝浴室寳（亦稱浴室暖風機）。除保持浴室溫度外，其乾衣功能亦深受不少家庭歡迎。消委會曾檢測市面13款浴室寳樣本，發現耗電量差距近1倍！多達7款樣本總評高，其中1款更售$799，跟最貴的4星樣本售價差距竟有5.5倍之多，又一打破「平嘢無好嘢」定律的例子！

