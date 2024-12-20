消委會浴室寳｜ 7款高分浴室暖風機最平$799 暖風溫度差16°C最快3小時乾衣
消委會浴室寳｜小心預算！售價未計安裝費
消委會和機電工程署曾分別委託獨立實驗室，測試市面13款浴室寳的性能和安全，包括6款窗口式、3款天花式和4款可移動式。售價方面，由$699至$4,350，但要留意部分代理商指售價不包括安裝及運費，而是次消委會報告中只有部分樣本列出安裝費資料，介乎$380至$500，所以購買時大家必須查詢清楚相關費用。測試參考國際GB/T 22769，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度和寧靜程度等。
消委會浴室寳｜7款浴室寳總評高 最平只售$799
在是次檢測的13款浴室寳中，其中7款浴室寳總評較高，取得4星（5星為滿分），包括1款窗口式、3款天花式和3款可移動式。其中1款售價較低的可移動式樣本（$799），與價格最高的天花式樣本（$4,350），總評同樣獲得4分，但售價差距5.5倍之多！
1.消委會浴室寳｜樂聲 Panasonic FV-23BWN2H 總評4星 $3,580
樂聲 Panasonic FV-23BWN2H
聲稱產地：中國
種類：窗口式
售價：$3,580（另安裝費：$500）
2.消委會浴室寳｜三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK 總評4星 $3,980
三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK
聲稱產地：日本
種類：天花式
售價：$3,980
3.消委會浴室寳｜KDK 30BGCH 總評4星 $2,980
KDK 30BGCH
聲稱產地：中國
種類：天花式
售價：$2,980
4.消委會浴室寳｜Kohler K-77316H-MZ 總評4星 $4,350
Kohler K-77316H-MZ
聲稱產地：中國
種類：天花式
售價：$4,350
5.消委會浴室寳｜德國寶German Pool HTW-330 總評4星 $1,420
德國寶 German Pool HTW-330
聲稱產地：中國
種類：移動式
售價：$1,420
6.消委會浴室寳｜樂信Rasonic RA-BH205FY 總評4分 $980
樂信Rasonic RA-BH205FY
聲稱產地：中國
種類：移動式
售價：$980
7.消委會浴室寳｜伊瑪Imarflex INB-2023R 總評4星 $799
伊瑪Imarflex INB-2023R
聲稱產地：中國
種類：移動式
售價：$799
消委會浴室寳｜4款浴室寳乾衣速度最快
消委會針對天花式與窗口式兩類浴室寶進行乾衣測試，除1款（金瑞典JEE）外，其餘8款均可在指定時限8小時內，吹乾相同數量的濕衣物，乾衣時間約介乎3.3小時至6.4小時，當中4款乾衣速度最快，可於4小時內完成乾衣任務。
4款浴室寶乾衣速度最快：
- Kohler K-77316H-MZ（使用了3小時17分鐘）
- 三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK（使用了3小時24分鐘）
- KDK 30BGCH（使用了3小時41分鐘）
- 樂聲 Panasonic FV-23BWN2H（使用了3小時44分鐘）
消委會浴室寳｜乾衣電費相差近1倍
乾衣速度要夠快之餘，相信大家亦關心乾衣耗電量。3款乾衣速度最快的樣本（樂聲Panasonic FV-23BWN2H、三菱電機Mitsubishi Electric V-251BZ-HK及KDK 30BGCH），其乾衣電能耗用不到4kWh，獲得較高評分。
消委會計算顯示，假設用戶每月乾衣15次，每度電（千瓦小時，kWh）平均費用$1.8，耗電量最高的金章Zanussi ZBH1015，每月乾衣費用為$1.8×6.2kWh×15＝$167.4；而耗電量最低的KDK 30BGCH，每月乾衣費用約為$1.8×3.2kWh×15＝$86.4，兩者相差足足接近1倍！
消委會浴室寳｜暖風溫度差距高達16°C
是次檢測亦安排加熱測試，模擬各樣本冬季時在室溫為16°C的浴室內的加熱表現，包括最大暖風輸送率和溫度、溫升的幅度和加熱目標物件的速度，以及輸入功率和穩定程度等。結果發現出風口的最高暖風溫度介乎39.6°C至55.9°C，溫度相差達16.3°C。整體而言，窗口式樣本的最高暖風溫度普遍較天花式和移動式的為低。至於溫升時間（根據溫度上升至穩定溫度的70%計算）則為5分50秒至37分6秒，相差逾5倍。全部型號的加熱表現為3.5至4分，反映整體結果令人滿意。
消委會浴室寳｜如何選擇合適的浴室寳？
浴室寳主要分為三大種類，包括窗口式、天花式和可移動式，三者各有特色，在送暖、乾衣功能、抽氣功能等方面亦有所賣點，以適合不同家庭環境的需要。
消委會浴室寳｜窗口式浴室寶抽氣效果較良好
好處：可安裝於抽氣扇位置，相對較天花式方便。設有24小時抽氣模式，有助沒有窗口的浴室通風。售價較天花式為低。抽氣效果較良好。
缺點：最高暖風溫度較低，乾衣時間較長。
消委會浴室寳｜天花式浴室寶 乾衣較快夠平均
好處：設有24小時抽氣模式。置於天花板上，乾衣較快較平均，最高暖風溫度也較高。
缺點：售價較高，安裝時需接駁風管到窗外，樓底亦有一定要求。
消委會浴室寳｜移動式浴室寶毋須安裝夠靈活
好處：毋須安裝，即買即用。體積細小輕巧，靈活性高，可直接放置在浴室、其他房間，甚至在桌上使用。暖風溫度較高，使用及清理較簡單方便。售價一般較低。
缺點：沒有具備抽氣及乾衣功能。亦需留意浴室是否設有合規格的13A電源插座。
消委會浴室寳｜如何安全使用浴室寳？
消委會提供使用浴室寳的4個要點，好讓大家用得更安心。
1.勿靠近水氣位置
浴室寳不宜擺放在有機會注滿水的位置附近，例如洗手盆、浴缸等，尤其是移動式浴室寶。
2.勿與其他電器共用插座
浴室寶屬高耗電量電器，切勿與其他電器共用插座，特別是可隨意放置任何位置的移動式浴室寶。
3.勿遮蓋出風口
乾衣時切勿把濕衣物掛在出風口，亦要避免遮蓋出風口，以免影響浴室寶運作。
4.勿用水清洗
如需清理浴室寶，應按照說明書指示進行，使用適合的清潔用品及切勿直接向面板射水。亦要留意部分型號的隔塵網聲稱具抗菌能力，不宜以水直接清洗，最好是用吸塵機吸去網上的灰塵。
消委會浴室寳｜7款浴室寳總評高一覽表
|產品名稱
|售價
|總評
|樂聲 Panasonic FV-23BWN2H
|$3,580（另安裝費：$500）
|4星
|三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK
|$3,980
|4星
|KDK 30BGCH
|$2,980
|4星
|Kohler K-77316H-MZ
|$4,350
|4星
|德國寶 German Pool HTW-330
|$1,420
|4星
|樂信Rasonic RA-BH205FY
|$980
|4星
|伊瑪Imarflex INB-2023R
|$799
|4星
*資料取自消委會第553期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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使用浴室寶有何慳電小貼士？
消委會提出4個建議，包括善用時間掣避免長開耗電、避免把濕衣物遮蓋出風口、不使用時把電源關上，以及用抽濕機乾衣的能源消耗，較浴室寶低。
想用浴室寶乾衣，如何加強其乾衣效果？
消委會有3個建議：應盡量關好浴室窗戶、應蓋上坐廁、衣物盡量放近出風口。
那類型浴室寶的乾衣效果會較快？
天花式型號的乾衣表現較佳，因為乾衣時暖風由上而下送風，掛在出風口的衣物能得到較均勻的乾衣效果。