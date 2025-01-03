消委會潤唇膏｜8成潤唇膏含礦物油可致癌 9款安全超潤之選最平$38/支

【消委會/潤唇膏/測試結果/推介】天氣轉涼又乾燥，怎可不出動潤唇膏為雙唇保濕，消委會曾檢測市面45款潤唇膏，發現8成含有一些潛在有害礦物油物質MOSH、MOAH，其中MOAH更有可能致癌，但當中仍有9款潤唇膏有害礦物油物質，最平$38元便能購入。