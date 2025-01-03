消委會潤唇膏｜8成潤唇膏含礦物油可致癌 9款安全超潤之選最平$38/支
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消委會潤唇膏｜8成檢出有害礦物油物質
消委會曾檢驗市面45款潤唇膏，28款為傳統支裝、8款為軟管裝，兩者均是打開瓶蓋後即可塗上嘴唇；另外9款則為瓶裝，要用手指沾取再塗抹使用。每支/瓶售價由$13至$505，以每克（或毫升）計介乎$1.3至$56.1不等，售價相差逾40倍。
是次測試中，消委會發現8成（36款）樣本檢出有害礦物油物質MOSH、MOAH，而檢出MOAH的樣本普遍會同時檢出MOSH。美國雅兒可可油潤唇膏（原味）檢出MOSH含量最高，至於MOAH含量較高則為Kiehl’s 1號護唇膏和凡士林護唇啫喱（加強版）。
礦物油是常用於製造護膚品和化妝品的成分，可在皮膚表面形成薄膜，以減少水分經皮膚表面的流失，但MOSH及MOAH則對健康構成風險。前者較易積累在動物肝臟，或與肝臟肉芽腫的形成有關，後面則是一種懷疑致癌的物質。消委會指出，現時國際上未有法例規管化妝品中上述兩種礦物油物質含量，但建議供應商盡量減少產品中相關的含量，以加強對大眾的健康保障。
消委會潤唇膏｜9款潤唇膏不含有害礦物油物質安全之選
測試中只有以下9款潤唇膏樣本不含不含有害礦物油物質MOSH及MOAH：
1.消委會潤唇膏｜Lavera 有機抗敏潤唇膏$45
The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter
聲稱來源地：德國
售價：$99
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消委會潤唇膏｜礦物油物質成分知多啲
消委會曾呼籲嬰幼兒及小童應盡量避免選用含礦物油成分的唇部產品，如潤唇膏含以下成分，便顯示該產品可能含有礦物油物質：
- 礦脂（petrolatum）
- 礦物油（paraffinum liquidum/ mineral oil）
- 石蠟（paraffin）
- 微晶蠟（cera microcristallina/ microcrystalline wax）
- 礦蠟（ceresin/ ozokerite）
- 合成蠟（synthetic wax）
- 聚乙烯（polyethylene）
- 聚丁烯（polybutene）
- 聚異丁烯（polyisobutene）
消委會潤唇膏｜使用潤唇膏4大貼士
1.幼童勿用礦物油成分
嬰幼兒及小童都應盡量避免選用含礦物油成分的唇部產品，以免影響健康。家長亦要留意部分可能添加了特別的氣味和味道的潤唇膏，小朋友用後可能會因為味道吸引而不時舔唇或塗抹多次，增加口服攝入礦物油物質的分量。
2.室內定時補搽潤唇膏
要讓雙唇時刻保持滋潤，最好的方法是定時補搽潤唇膏，尤其是應對環境的轉變。同時要避免經常抹嘴，否則會削弱唇部皮膚天然的油脂保護層。
3.室內室外需求大不同
如預計長時間在戶外活動，可選用具防曬效能的潤唇膏。若逗留在室內環境，使用一般潤唇膏便可。
4.進食前要抹掉潤唇膏
進食和飲水前，先抹掉唇上的潤唇膏，可減低經由口服途徑攝入礦物油物質的機會。
消委會潤唇膏｜9款潤唇膏安全之選一覽表
|產品名稱
|售價
|Lavera 有機抗敏潤唇膏
|$45
|Herbacin 德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏
|$45
|Jurlique 純天然護唇霜
|$230
|L’Occitane Ultra Rich Lip Balm
|$95
|Dr. Hauschka滋養潤唇膏
|$160
|Melvita有機堅果保濕潤唇膏
|$85
|Burt’s Bees蜜蠟皇牌潤唇膏
|$52
|KISS ME MOMMY 無添加潤唇膏（香甜草莓）
|$38
|The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter
|$99
*資料取自消委會第521期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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為甚麼嘴唇容易乾裂？
嘴唇的表皮較其他部位的皮膚纖薄，而嘴唇流失的水分比其他部位的皮膚更快、更多。隨着年齡的增長，唇部及身體其他部位的皮膚保持水分的能力均會降低。
潤唇膏那些成分有可能是致敏物質？
這些成分包括香料、抗氧化劑、重金屬（例如鎳nickel）、羊毛脂（lanolin）、防曬劑（UV filters）等，所以選購潤唇膏時，要多加留意其成分。
怎樣搽潤唇膏，滋潤效果較好？
一天最多搽5次潤唇膏，次數愈多只會破壞脆弱的唇部皮膚。搽潤唇膏最好順著唇紋，由上至下，縱向塗抹。