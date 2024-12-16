消委會濕廁紙｜1款內地品牌難沖散易塞廁所 11款滿分最抵用$0.12/張

濕廁紙是近年新興的一次性衞生用品，除可當成廁紙在如廁時使用外，亦有不少產品標示可以「殺菌」，可用於清潔臉部或身體不同部位。這類產品一般聲稱為「可沖式」，方便在如廁後直接丟棄在座廁並沖走。消委會協同廣州市消費者委員會和澳門特別行政區政府消費者委員會共同測試濕廁紙產品的質量和安全，以方便消費者在三地選購產品，精明消費。是次測試22款可沖式濕廁紙產品的衞生和質量，大部分產品的 質量和衞生情況頗為理想，惟1款樣本的沖散表現未能符合內地標準要求，有機會增加了堵塞廁所渠道風險。

