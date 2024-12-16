消委會濕廁紙｜1款內地品牌難沖散易塞廁所 11款滿分最抵用$0.12/張
濕廁紙是近年新興的一次性衞生用品，除可當成廁紙在如廁時使用外，亦有不少產品標示可以「殺菌」，可用於清潔臉部或身體不同部位。這類產品一般聲稱為「可沖式」，方便在如廁後直接丟棄在座廁並沖走。消委會協同廣州市消費者委員會和澳門特別行政區政府消費者委員會共同測試濕廁紙產品的質量和安全，以方便消費者在三地選購產品，精明消費。是次測試22款可沖式濕廁紙產品的衞生和質量，大部分產品的 質量和衞生情況頗為理想，惟1款樣本的沖散表現未能符合內地標準要求，有機會增加了堵塞廁所渠道風險。
消委會濕廁紙｜11款滿分最抵用$0.12/張
濕廁紙會用於清潔私密部位，其衞生情況尤為重要。是次參考GB 15979 當中對濕巾的要求進行測試，該標準 要求濕巾產品檢出的細菌菌落總數不 應超過200CFU/g，真菌菌落總數不 應超過100CFU/g，同時不得檢出大腸 菌群和致病性化膿菌，包括綠膿桿菌 (Pseudomonas aeruginosa)、金黃葡萄球菌(Staphylococcus aureus)及溶血性鏈球菌(Hemolytic Streptococcus)。
分別在樣本開封時和樣本開封後2星期進行微生物測試，以了解樣本在開封前的衞生 情況和其防菌效能在開封後是否能夠維持產 品的衞生。測試結果顯示全部樣本在全新和 開封兩星期後的細菌菌落總數和真菌菌落總數均少於20CFU/g，亦未有檢出大腸菌群和致 病性化膿菌，反映樣本的衞生情況和防腐效能 理想。
消委會濕廁紙｜1款未能達到70%分解 恐塞廁所
「全棉時代」的6片濕廁紙皆未能達到70%的分解。該樣品於 斷裂強力和頂破強力的測試結果都明顯較其他樣本高，其標示所 使用的物料為棉，估計會比一般使用木漿 或紙張較難沖散，可能因此而影響了該樣 本的分解和沖散的表現。
消委會濕廁紙｜「全棉時代」人民幣$10.44/60片
「全棉時代」
售價：人民幣$10.44/60片
生產地：中國
濕廁紙較受有小朋友或長者的家庭歡迎，因為可方便家長帶小朋友外出時使用;如家中有不能自理的 長者或需長期卧床的人士，亦可方便日常清潔。另外，不少女士認為一般乾廁紙未能在生理期間完全清潔私密部 位;部分人士在腸胃不適時，可能需要使用大量乾廁紙才能完全清潔，濕廁紙有助減輕因多次使用乾廁紙摩擦私密部位而引起的不適。
檢視樣本包裝發現大部分樣本均建議消費者每次只可丟掉2片濕廁紙到座廁內，雖然大部分樣本通過分解測試，消費者仍應避免將大量濕廁紙和一般廁紙丟到座廁中，以減低淤塞風險。
消委會濕廁紙樣本（圖片來源：消委會）
消委會濕廁紙｜2點區分濕紙巾 認明「可沖式」免塞廁所
濕廁紙、濕紙巾，分不清? 疫情後，大眾對個人衞生的要求提高，市面上亦因而出現了不少一次性的個人護理或清潔用品，它們的名稱及用途看似接近，消費者應如何分辨和選擇?
個人護理濕巾:
可用於清潔身體的濕紙巾，部分可能具有 「消毒」的聲稱，亦有產品沒有消毒功能， 主要用於嬰幼兒的身體甚至口腔清潔。這 類產品主要物料為不織布(non-woven fabric，或稱無紡布)或其他人造纖維，不 能丟棄於座廁中。
濕廁紙:
主要用途是如廁時清潔私密部位，物料 一般與乾廁紙一樣為木漿，產品大多標 示為「可沖式」。
環境消毒濕巾:
這類產品一般標示為多用途清潔用品， 可適用於擦拭多種表面，物料一般為不 織布或其他人造纖維，質料較厚和尺寸 較大，市面上大部分環境消毒濕巾都會 在成分中加入消毒劑，因此不適宜直接 用於清潔身體部位。
消委會提醒，由於上述不同類型的產品在名稱和包裝十分相似，消費者在選購時要注意產品 的聲稱用途和成分。千萬不要把沒有標示為「可沖式」的產品丟棄於座廁中，以免造成廁所渠道淤塞。