消委會火腿火雞片｜30款火腿火雞片9成高鈉 7款安全獲高分最平$22.9
消委會火腿火雞片目錄
消委會火腿火雞片｜7款總評高分火腿火雞片
消委會今次測試市面上23款火腿以及7款火雞片，測試結果顯示，有7款總評分較高，各有1款火腿及火雞片總評滿分，並有5款獲總評4.5分。
1.消委會火腿火雞片｜5星總評 M&S FOOD British Lean Ham Low Fat（火腿）
M&S FOOD British Lean Ham Low Fat，聲稱來源地：英國，安全測試：防腐劑—硝酸鹽12ppm，重量（克）：90（8 片），售價：$36。
2.消委會火腿火雞片｜5星總評 Ferrarini Smoked Turkey Breast（火雞片）
Ferrarini Smoked Turkey Breast，聲稱來源地：美國，安全測試：防腐劑—亞硝酸鹽0.455ppm，重量（克）：即場切及秤重，售價：$310/1000克。
3.消委會火腿火雞片｜4.5星總評 La Selva Premium Cooked Ham（火腿）
La Selva Premium Cooked Ham， 聲稱來源地：西班牙，安全測試：防腐劑—硝酸鹽9.29ppm，重量（克）：140，售價：$69.9。
4.消委會火腿火雞片｜4.5星總評 荷美爾 Natural Choice Smoked Deli Ham（火腿）
荷美爾 Natural Choice Smoked Deli Ham，聲稱來源地：美國，安全測試：防腐劑—硝酸鹽10.8ppm；亞硝酸鹽1.77 ppm，重量（克）：227，售價：$65。
5.消委會火腿火雞片｜4.5星總評 易食啲ECD 三文治火腿片（火腿）
易食啲ECD 三文治火腿片，聲稱來源地：中國，安全測試：防腐劑—硝酸鹽9.41ppm；亞硝酸鹽4.82ppm，重量（克）：200，售價：$28.9。
6.消委會火腿火雞片｜4.5星總評 Morliny 煙火腿片（火腿）
Morliny 煙火腿片，聲稱來源地：葡萄牙，安全測試：防腐劑—硝酸鹽14.4ppm；亞硝酸鹽0.435ppm，重量（克）：100，售價：$22.9。
7.消委會 火腿火雞片 ｜4.5星總評 荷美爾Hormel Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey（火雞片）
荷美爾Hormel Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，聲稱來源地：美國，安全測試：防腐劑—硝酸鹽5.48ppm；亞硝酸鹽13.7ppm，重量（克）：227，售價：$65。
消委會火腿火雞片｜逾9成火腿火雞片樣本高鈉
是次檢測中有28款屬高鈉，佔整體樣本93%。在火腿樣本中，鈉含量最高為759阿信屋的火腿片，每100克含1,320毫克鈉；鈉含量最低為Tesco的英式蜜糖烤火腿，每100克含500毫克鈉。在火雞片樣本中，鈉含量最高為Buddig的Oven Roasted Turkey，每100克含1,100毫克鈉；鈉含量最低為True Story的Organic Smoked Turkey Breast，每100克含648毫克鈉。
根據食安中心資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，已屬於高鈉食物。攝取過量鈉質，不但會令血壓上升，亦會損害心臟、腦部或腎臟等，久之更會逐漸導致慢性病。世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2克鈉（等同少於5克鹽）。
消委會火腿火雞片｜全部火腿火雞片樣本含防腐劑
是次檢測發現所有火腿火雞片樣本均含有防腐劑硝酸鹽或亞硝酸鹽，幸好樣本含量沒有超出本港的法例規定，適可而止的進食，應不會影響健康。至於另一檢測內容——塑化劑，則發現2款火腿樣本含有鄰苯二甲酸二（2-乙基己酯）（DEHP）的塑化劑，分別是超值牌的火腿片，每公斤0.10毫克；以及喜得佳（Homemade!）的三文治火腿，每公斤0.12毫克。不過大家不用太擔心，因為相關含量遠低於食安中心與歐盟訂定的DEHP安全行動水平，只要正常食用應不成問題。
消委會火腿火雞片｜7款4.5分或以上火腿火雞片
|產品名稱
|售價
|總評
|M&S FOOD British Lean Ham Low Fat（火腿）
|$36
|5星
|Ferrarini Smoked Turkey Breast（火雞片）
|$310
|5星
|La Selva Premium Cooked Ham（火腿）
|$69.9
|4.5星
|Natural Choice Smoked Deli Ham（火腿）
|$65
|4.5星
|易食啲ECD 三文治火腿片（火腿）
|$28.9
|4.5星
|Morliny 煙火腿片（火腿）
|$22.9
|4.5星
|荷美爾Hormel Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey（火雞片）
|$65
|4.5星
消委會火腿火雞片｜加工肉類增患癌風險
火腿和火雞片同屬加工肉類，WHO屬下的國際癌症研究機構（IARC）曾發表報告指出，有充分證據顯示加工肉類令人類罹患癌症，並把加工肉類列為一級致癌物，每天食用50克加工肉類（相當於2片火腿或1.5條香腸），患上結腸直腸癌的風險便會增加約18%。但WHO從沒建議完全停止食用加工肉類，因為這些食物含有不少營養價值，例如豐富的蛋白質，而癌症的形成與很多因素有關，所以大家不用全戒加工肉類，只要適當地調整飲食模式，包括避免進食過量加工肉類和紅肉、保持均衡及多元化飲食等。
另外，消委會建議應減少進食火腿和火雞片，不宜視它們為吸收蛋白質的主要來源，應保持均衡飲食，多選擇非加工的低脂肉類，多進食維他命C及抗氧化物豐富的食物，避免偏食，減低患上高血壓及心血管疾病的風險。