消委會｜11款無葉風扇表現懸殊 4款4星總評產品使用貼士一文睇清

冬天即將來臨，香港的嚴寒日子不多，加上大部分人家居面積有限，因此具備冷暖功能及靈活性較高的無葉風扇愈趨普及。消費者委員會測試了市面上 11 款冷暖無葉風扇，發現不論在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面， 各樣本之間的表現均頗為懸殊。