消委會｜11款無葉風扇表現懸殊 4款4星總評產品使用貼士一文睇清
消委會目錄
4款4星總評冷暖無葉風扇
冷暖無葉風扇一年四季都可使用， 部分更備有淨化空氣功能，這類產品的確為消費者提供了既方便又慳位的選擇。消委會測試11款冷暖無葉風扇的效能，發現樣本間的涼風送風量及能源效率表現參差，最高可相差3.8倍及3.5倍; 測試又發現，樣本間的暖風加熱速度懸殊，而暖風功能的耗電量也不容忽視。
選購或使用冷暖無葉風扇 8大貼士
- 挑選時可根據暖風功能的額定輸入功率來估算風扇所能達到的製暖量，並按家居需要選擇合適的製暖產品，
- 暖風功能輸入功率普遍較高，應使用獨立電源插座，不應與其他高耗電量電器共用，亦不宜使用拖板;
- 切勿以暖風功能烘乾衣物，以免釀成火災，易燃物品如窗簾、地毯和報紙 雜物等必須遠離出風口;
- 使用暖風功能時，切勿讓小孩觸摸出風口，其高溫有機會灼傷皮膚;
- 若發現風扇異常，如噪音或震動過大或有異味，應立即停用並安排維修;
- 避免將風扇放置於不平的地面，應預留足夠空間讓風扇順暢擺動及散熱， 亦不應於浴室中使用，以免不慎入水引致觸電風險;
- 善用暖風的溫度設定功能，調校至合適溫度，並在需遙距操控無葉風扇時 才連接 Wi-Fi 無線網絡，有助省電;
- 若風扇配有空氣淨化功能，應定期按照產品說明書清潔及更換過濾器。
2款加熱需逾6分鐘 2款熱力分布較不均勻
測試參考最新版本國際標準 IEC 60675 進行，比較各樣本暖風的加熱速度、熱力均勻度及耗電量。11款樣本量得出風口最熱位置的最高溫度升幅由 52.3K 至 91.3K（1K 等於 1°C）不等。
另外，各樣本的加熱時間（即由室溫上升至最高溫度的 90%的所需時間）懸殊，介乎 1.8 分鐘至 6.8 分鐘，當中「飛利浦PHILIPS」、「Power Living」加熱較快的樣本，需時不多於2分鐘，然而「LG」、「momax」樣本需要逾 6 分鐘才能加熱至相應溫度。
「momax」、「寶康達Primada」樣本熱力分布較不均勻，當擺放在距離木板 0.5米時，木板不同位置所量得最高與最低的溫度升幅差異，分別達約 20K 及 24K。此外，當樣本與木板相距 0.5 米時，木板不同位置所量得的最高與最低溫度升幅差異均較 1 米時大，由此可見， 當擺放距離較遠（1米）時，暖風所能吹及木板的範圍較廣，相對上熱力分布會較均勻，消費者在使用時可注意擺放位置，以達至理想溫度及舒適體感。
冷暖空調暖風功能能源效益 較無葉風扇高
由於暖風功能的發熱原理乃由輸入的電能直接轉化成熱能，故 IEC 國際標準沒有量度暖風的能源效率，所以消費者要留意產品的輸入功率(即耗電量)。若以每晚使用 5 小時暖風功能及每度電$1.6 計 算，視乎不同樣本的輸入功率，一晚即耗用6.3度至10.8度電，換算成一個月 (30 天)的最高電費由約$302 至$519。一般而言，暖風功能的輸入功率愈高， 電費便會愈貴。
很多消費者或會認為，冬天使用無葉風扇的暖風功能必定會較開啟冷暖空 調機更省電，但事實上冷暖空調機製暖的能源效率較無葉風扇的為高，因此在 同一製暖量下， 使用冷暖空調機的暖風功能會比冷暖無葉風扇較為省電。
涼風送風量最多差逾3.8倍 能源效率參差
本港天氣溫暖炎熱的日子較長，消費者會多使用涼風功能。送風量高低直接影響是否夠「涼爽」的感覺。 測試發現各樣 本的送風量介乎每分鐘 5.4 立方米至 25.8 立方米，最高與最低相差 3.8 倍，整體來說，11 款樣本平均送風量為每分鐘 16.1 立方米。
在沒有連接 Wi-Fi 無線網絡的情況下，11 款樣本所量得的待機耗電量介乎 0.16 瓦特至 1.46 瓦特，換算成一個月(30 天)的耗電量為 0.1 度電至 1.1 度電。 有 5 款樣本可以透過應用程式遙距操作風扇，消費者需留意，樣本的待機耗電量在連接 Wi-Fi 無線網絡時會稍高。
*資料取自消委會第577期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
回到目錄