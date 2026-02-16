消委會 直立式吸塵機 消委會直立式吸塵機｜16款直立式吸塵機比拼 $1,049款式吸淨能力媲美貴價貨 吸地板/地氈表現一文睇清

無線直立式吸塵機輕便慳位，受不少香港家庭喜愛。國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌一項測試，消委會則刊登當中16款在港有售的型號之測試結果。結果顯示各款產品的吸淨能力與續航力存在明顯差異，其中6款的吸淨表現較佳。

消委會直立式吸塵機｜比較16款直立式吸塵機 售價介乎$599至$7,490不等

測試主要參考歐洲標準EN 60312-1 進行，涵蓋各樣本的吸淨能力、省電表現、 漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。測試樣本全採用鋰離子充電池，並且均不能在充電期間同時使用。各樣本售價由$599至$7,490不等，售價差異除品牌外亦與其功能、設計、用料及附送配件有關。

舉例而言，消委會指Dyson「V15 Detect Fluffy」及Dyson「V16 Piston Animal」設有塵埃偵測功能，可自動調節吸；部分樣本則附送清除寵物毛髮及/或小型電動吸頭，適合吸淨家具上的毛髮及塵埃。

另外，樣本Tefal「TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1」及Bosch「BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua」另設有拖地配件，清潔同時可釋出清水抹地。惟消委會指是次測試及評分主要涵蓋吸塵機裝上主吸扒的基本功能表現，個別配件的表現及其他特別功能並不包括在測試範圍內。

消委會直立式吸塵機｜16款直立式吸塵機測試結果

品牌／型號 售價 (HK$) 吸淨能力
(整體)		 吸淨
(地板)		 吸淨
(地氈)		 省電
表現		 寧靜
程度		 ICRT
總評
Miele
Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition		 $4,288 4 4.5 3 4.5 3.5 4
Dyson
V15 Detect Fluffy		 $5,990 4 5 1.5 4.5 1 4
Bosch
BCS932BGB Unlimited 9		 $5,980 4 4 4 4 2.5 4
Dyson
V16 Piston Animal		 $7,490 4 4 3 4.5 1.5 4
Dyson
V12 Origin		 $4,690 3.5 5 1.5 4.5 1.5 4
小米
G20		 $1,049 4 4.5 2.5 4.5 2.5 3.5
Samsung
Bespoke Jet Lite Multi		 $3,990 4 5 2 1.5 2.5 3.5
特福Tefal
TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1		 $4,498 3.5 3.5 3 4.5 1.5 3.5
Bosch
BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua		 $5,298 3.5 3.5 3.5 5 1.5 3.5
伊萊克斯
UltimateHome 700 EFP71515		 $4,998 3.5 3.5 3 4.5 2 3.5
Bosch
Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB		 $3,798 3 3.5 3 4.5 2.5 3.5
飛利浦
XC3031/61		 $1,798 3.5 4.5 1.5 4.5 2 3
小米
G20 LITE		 $599 3.5 3.5 3 4.5 2 3
飛利浦
XC2011/61		 $1,398 3 4 1 4.5 3 3
特福Tefal
TY6A35 X-PERT 7.60		 $1,888 2.5 3 3 5 1.5 3
Honiture
X7		 $1,780 2 3.5 1 4.5 1 2.5

消委會直立式吸塵機｜16個樣本優缺點一覽

品牌及型號 簡評
#1 Miele
Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出色。
  • 吸頭效率表現出色，吸淨闊度為各樣本中最寬。
  • 噪音水平為樣本中最低。

缺點

  • 於最低吸力設定時的續航只有約24分鐘，為樣本中最短。
#2 Dyson
V15 Detect Fluffy		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出眾。
  • 於最低吸力設定時的續航逾87分鐘，為各樣本中最長。
  • 在地板上移動頗流暢。

缺點

  • 於地氈上的吸纖維表現遜色。
  • 寧靜程度表現不太理想。
#3 Bosch
BCS932BGB Unlimited 9		 優點

  • 於地板及地氈上的吸淨能力理想。
  • 充電時間較短，僅約個半小時。
  • 在地板上移動頗流暢。
  • 附設額外可拆式充電池。

缺點

  • 於最高吸力設定時的續航不到10分鐘（但在可換電池下使用時間可延長）。
#4 Dyson
V16 Piston Animal		 優點

  • 於地板上的吸淨能力理想。
  • 於最低吸力設定時的續航逾73分鐘，為樣本中次長。

缺點

  • 吸扒的獨特設計於地氈上以直線拖動吸塵後會留下一條沒有被清除的「塵線」，使用時需要留意。
  • 寧靜程度表現遜色。
#5 Dyson
V12 Origin		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出眾。
  • 機身輕巧，僅約2.1千克，為樣本中最輕。

缺點

  • 於地氈上的吸纖維表現遜色。
  • 寧靜程度表現遜色。
#6 小米 Xiaomi
G20		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出色。
  • 在地板上移動頗流暢。

缺點

  • 須以工具拆下內置式電池，更換較麻煩。
  • 於最高吸力設定時的續航僅約7分鐘，為樣本中最短。
#7 三星 Samsung
Bespoke Jet Lite Multi		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出眾。

缺點

  • 待機時的能源消耗為樣本中最高。
  • 於最高吸力設定時的續航不到10分鐘。
#8 特福 Tefal
TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1		 優點

  • 在地板上移動頗流暢。
  • 喉管可屈曲，方便清理梳化底下等狹小空間。
  • 附送額外可拆式充電池。

缺點

  • 寧靜程度表現遜色。
#9 BoschBCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua 優點

  • 待機及充電時的能源消耗頗低。
  • 喉管可屈曲，方便清理梳化底下等狹小空間。
  • 在地板上移動頗流暢。
  • 附設額外可拆式充電池。

缺點

  • 於最高吸力設定時的續航不到10分鐘（但在可換電池下使用時間可延長）。
  • 寧靜程度表現遜色。
#10 伊萊克斯 Electrolux
UltimateHome 700 EFP71515		 優點

  • 機身輕巧，僅約2.2千克，為樣本中次輕。
  • 在地板上移動頗流暢。

缺點

  • 圖像化說明書頗為精簡，安裝配件亦不太方便。
#11 Bosch
Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB		 優點

  • 待機時的能源消耗較低。
  • 於最高吸力設定時的續航逾26分鐘，為各樣本中最長。

缺點

  • 須以工具拆下內置式電池，更換較麻煩。
  • 邊緣吸淨能力表現遜色。
  • 充滿電需逾5小時，為樣本中最長。
#12 飛利浦 Philips
XC3031/61		 優點

  • 於地板上的吸淨能力出色。
  • 在地板上移動頗流暢。

缺點

  • 於地氈上的吸淨能力表現遜色。
  • 防漏塵表現遜色，釋出塵埃總量及微塵量都超過1%，為樣本中次多。
#13 小米 Xiaomi
G20 LITE		 優點

  • 機身較輕，僅約2.2千克，為樣本中次輕。

缺點

  • 須以工具拆下內置式電池，更換較麻煩。
  • 防漏塵表現遜色，微塵釋出量超過0.5%。
#14 飛利浦 Philips
XC2011/61		 優點

  • 於地板上的吸淨能力理想。
  • 在地板上移動頗流暢。

缺點

  • 於地氈上的吸淨能力表現不太理想。
  • 防漏塵表現遜色，釋出塵埃總量及微塵量都超過2%，為樣本中最多。
#15 特福 Tefal
TY6A35 X-PERT 7.60		 優點

  • 待機及充電時的能源消耗均頗低。

缺點

  • 圖像化說明書頗為精簡，安裝配件亦不太方便。
  • 吸力維持表現不太理想，影響吸淨能力評分。
  • 防漏塵表現遜色，微塵釋出量超過0.5%。
  • 寧靜程度表現遜色。
#16 Honiture
X7		 優點

  • 於最高吸力設定時的續航長達18分鐘，為樣本中次長。
  • 準備使用時安裝配件頗方便。

缺點

  • 於地氈上的吸淨能力表現不太理想。
  • 吸力維持表現不太理想，影響吸淨能力評分。
  • 寧靜程度表現不太理想。

資料來源：《選擇》月刊第592期

熱門文章

 