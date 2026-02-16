消委會直立式吸塵機｜16款直立式吸塵機比拼 $1,049款式吸淨能力媲美貴價貨 吸地板/地氈表現一文睇清
無線直立式吸塵機輕便慳位，受不少香港家庭喜愛。國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌一項測試，消委會則刊登當中16款在港有售的型號之測試結果。結果顯示各款產品的吸淨能力與續航力存在明顯差異，其中6款的吸淨表現較佳。
消委會直立式吸塵機｜比較16款直立式吸塵機 售價介乎$599至$7,490不等
測試主要參考歐洲標準EN 60312-1 進行，涵蓋各樣本的吸淨能力、省電表現、 漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。測試樣本全採用鋰離子充電池，並且均不能在充電期間同時使用。各樣本售價由$599至$7,490不等，售價差異除品牌外亦與其功能、設計、用料及附送配件有關。
舉例而言，消委會指Dyson「V15 Detect Fluffy」及Dyson「V16 Piston Animal」設有塵埃偵測功能，可自動調節吸；部分樣本則附送清除寵物毛髮及/或小型電動吸頭，適合吸淨家具上的毛髮及塵埃。
另外，樣本Tefal「TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1」及Bosch「BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua」另設有拖地配件，清潔同時可釋出清水抹地。惟消委會指是次測試及評分主要涵蓋吸塵機裝上主吸扒的基本功能表現，個別配件的表現及其他特別功能並不包括在測試範圍內。
消委會直立式吸塵機｜16款直立式吸塵機測試結果
|品牌／型號
|售價 (HK$)
|吸淨能力
(整體)
|吸淨
(地板)
|吸淨
(地氈)
|省電
表現
|寧靜
程度
|ICRT
總評
|Miele
Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition
|$4,288
|4
|4.5
|3
|4.5
|3.5
|4
|Dyson
V15 Detect Fluffy
|$5,990
|4
|5
|1.5
|4.5
|1
|4
|Bosch
BCS932BGB Unlimited 9
|$5,980
|4
|4
|4
|4
|2.5
|4
|Dyson
V16 Piston Animal
|$7,490
|4
|4
|3
|4.5
|1.5
|4
|Dyson
V12 Origin
|$4,690
|3.5
|5
|1.5
|4.5
|1.5
|4
|小米
G20
|$1,049
|4
|4.5
|2.5
|4.5
|2.5
|3.5
|Samsung
Bespoke Jet Lite Multi
|$3,990
|4
|5
|2
|1.5
|2.5
|3.5
|特福Tefal
TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1
|$4,498
|3.5
|3.5
|3
|4.5
|1.5
|3.5
|Bosch
BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua
|$5,298
|3.5
|3.5
|3.5
|5
|1.5
|3.5
|伊萊克斯
UltimateHome 700 EFP71515
|$4,998
|3.5
|3.5
|3
|4.5
|2
|3.5
|Bosch
Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB
|$3,798
|3
|3.5
|3
|4.5
|2.5
|3.5
|飛利浦
XC3031/61
|$1,798
|3.5
|4.5
|1.5
|4.5
|2
|3
|小米
G20 LITE
|$599
|3.5
|3.5
|3
|4.5
|2
|3
|飛利浦
XC2011/61
|$1,398
|3
|4
|1
|4.5
|3
|3
|特福Tefal
TY6A35 X-PERT 7.60
|$1,888
|2.5
|3
|3
|5
|1.5
|3
|Honiture
X7
|$1,780
|2
|3.5
|1
|4.5
|1
|2.5
資料來源：《選擇》月刊第592期