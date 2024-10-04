染髮劑

消委會染髮劑｜16款染髮用品含有害致敏物 9款滿分染髮產品 最平$105

家庭消費
東方新地
消委會早前測試市面26款染髮用品，部分產品聲稱「天然」、「植物成分」或「有機」，但同時有16款產品被驗出含有致敏物質，亦有部分含重金屬或細菌。26款產品當中有9款獲評5分滿分，不含重金屬或微生物外，致敏物質和阿摩尼亞含量亦符合標準，屬安全之選。

消委會染髮劑｜9款滿分不含重金屬

9款獲得5分最高總評分數的樣本，分別為屬於染色護髮素的「50惠」、「Fuente」、「KUPA」、「LPLP」、「Rerise回麗絲」、「Return回本」、「Rishiri飄然」，以及屬於含氧化染料的永久性染髮劑的「Herbatint」及「Naturtint」，全部均不含重金屬、微生物，而致敏物質及阿摩尼亞含量亦全部合格。其中，大約零售價為$105的「Naturtint」售價最平，PPD只含1.4%，而「Naturtint」的PPD則只含0.64%；而「LPLP」則含0.1%阿摩尼亞。

消委會染髮劑｜5星滿分推介 50惠天然海藻染髮護髮膏

染髮劑 50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)，顏色/色號：自然黑，參考售價：$166，容量/重量：150克
50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)，顏色/色號：自然黑，參考售價：$166，容量/重量：150克

50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)，顏色/色號：自然黑，參考售價：$166，容量/重量：150克

消委會染髮劑｜5星滿分推介 KUPA Color Recharge Conditioner

染髮劑 KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)，顏色/色號：黑色，參考售價：$120，容量/重量：300克
KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)，顏色/色號：黑色，參考售價：$120，容量/重量：300克

消委會染髮劑｜5星滿分推介LPLP 天然昆布染髮護髮膏

染髮劑 LPLP 天然昆布染髮護髮膏，顏色/色號：自然棕色，參考售價：$179，容量/重量：200克
LPLP 天然昆布染髮護髮膏，顏色/色號：自然棕色，參考售價：$179，容量/重量：200克

消委會染髮劑｜5星滿分推介 Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏

染髮劑 Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏 – 豐盈彈性，顏色/色號：自然黑色，參考售價：$239 容量/重量：155克
Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏 – 豐盈彈性，顏色/色號：自然黑色，參考售價：$239 容量/重量：155克

消委會染髮劑｜5星滿分推介Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏

染髮劑 Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 - 自然黑色，顏色/色號：自然黑色，參考售價：$199 容量/重量：200克
Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 – 自然黑色，顏色/色號：自然黑色，參考售價：$199 容量/重量：200克

消委會染髮劑｜5星滿分推介 Return回本 天然染髮護髮膏

染髮劑 Return回本 天然染髮護髮膏 - 黑色，顏色/色號：黑色，參考售價：$199，容量/重量：200克
Return回本 天然染髮護髮膏 – 黑色，顏色/色號：黑色，參考售價：$199，容量/重量：200克

消委會染髮劑｜5星滿分推介Fuente Organic Wellness Color Care

染髮劑 Fuente Organic Wellness Color Care 顏色/色號：Espresso Brown，參考售價：$450，容量/重量：1000毫升
Fuente Organic Wellness Color Care 顏色/色號：Espresso Brown，參考售價：$450，容量/重量：1000毫升

消委會染髮劑｜Naturtint Permanent Hair Color

染髮劑 Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)，顏色/色號：黑色，參考售價：$124，容量/重量：60克1號劑 + 60克2號劑
Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N)，顏色/色號：黑色，參考售價：$124，容量/重量：60克1號劑 + 60克2號劑

消委會染髮劑｜染髮劑化學成分可入血

台灣皮膚科醫生曾德朋曾於節目《健康2.0》指，大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積會有細胞病變。

消委會染髮劑｜6個安全步驟使用染髮產品

台灣皮膚科醫師曾德朋在節目《健康2.0》指出，大部分染髮劑含有化學成分，頭皮毛孔較多，當染劑塗抹在頭皮或頭髮時，經由皮膚吸收後，會順著血液循環去到腎臟，最後再透過膀胱排泄出來。若染髮次數過於頻繁，身體會累積過量化學物質，無法代謝及緩解時，化學物質會沾附在器官上，長期累積會產生細胞病變，嚴重可致癌。

  1. 先做皮膚敏感測試

就算選了成分較安全的產品，消費者也應進一步進行皮膚敏感測試，以防萬一。即使是同一品牌的染髮劑，不同顏色配方的成分或有不同，亦須再次做皮膚接觸測試才可得知會否引起敏感。

一般的測試方法是在染髮前2天，將小劑量的染髮劑混合物塗抹在手腕、手臂內側、耳背或頸背等不顯眼位置，讓其自然風乾，並在塗搽後的半小時和2天後觀察皮膚狀況，如出現皮膚紅腫、痕癢、長出水泡等情況，就不建議使用有關產品染髮。

  1. 染髮前最好不要洗頭

因為頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮的機會。頭髮上的水分亦會稀釋染髮劑混合物，有機會影響染色效果。故大部分產品都不建議用者在染髮前洗頭，或將染髮劑混合物塗在濕髮上。用者可在準備染髮前一天洗頭，好讓頭髮不太髒。如習慣每天使用大量頭髮定型產品，基於殘留定型劑有機會影響染髮效果，可考慮在染髮當日減少定型劑用量，或於洗頭後徹底吹乾頭髮再進行染髮。

  1. 勿在傷口上使用染髮用品

如發現頭皮有任何破損如頭瘡，都不建議進行染髮程序。

  1. 先在皮膚塗抹凡士林

染髮前，先在髮際、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林（vaseline），可減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。萬一不慎染污皮膚，亦較易洗掉。

  1. 不要直接將染髮用品向頭髮噴

部分染髮泡沫產品毋須自行混合溶液，只要安裝噴嘴後，按掣便可同時擠出色素劑和顯色劑泡沫，但切記不可大力或上下搖晃這類產品的瓶子，否則會阻塞管道，影響擠出泡沫。亦有個別型號要自行用小棒攪拌造出泡沫，換言之，不同型號的染髮泡沫的用法可能大有差異，故使用前應先細閱說明。但無論使用哪款泡沫，都須避免將泡沫直接噴上頭髮，否則容易濺入眼睛。用者應先佩戴手套，再將泡沫擠在掌心，然後塗抹上頭髮。

  1. 徹底清洗染髮劑
    染髮後要多清洗幾次（建議使用專業染後護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物），不要讓染髮劑殘留在頭髮上。洗頭時亦要小心不要抓損頭皮，避免染髮或洗髮物質從傷口滲入。

如消費者在使用染髮劑時感到痕癢，甚至有灼熱感覺，就應該立即用清水清洗。清洗後，如皮膚過敏的症狀持續，更應盡快向醫護人員求助。

消委會染髮劑｜多款含致敏物質 嚴重可致腎中毒！

全部26款染髮產品當中有16款被檢驗出含有致敏物質，主要包括對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2，5-二胺（PTD），而當中有1款樣本同時含第4種致敏物，其餘多個樣本則被檢出含重金屬或微生物。消委會指出，PPD在氧化染髮劑中最常見，但有研究發現，歐美和亞洲人中約有1%至6%人口會對PPD產生過敏反應，當中又以女性為主，反應包括痕癢（71.3%）、刺痛（8.6%）、乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。

消委會染髮劑｜5星滿分染髮產品名單

品牌 產品 參考零售價 容量
50惠 天然海藻染髮護髮膏 (自然黑) $166 150克
Fuente Organic Wellness Color Care $450 1000毫升
KUPA Color Recharge Conditioner (Organic Therapy) $120 300克
LPLP 天然昆布染髮護髮膏 $179 200克
Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏 – 豐盈彈性 $239 155克
Return 回本 天然染髮護髮膏 – 黑色 $199 200克
Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 – 自然黑色 $199 200克
Herbatint Permanent Haircolor Gel (1N) $124 60克1號劑 + 60克2號劑
Naturtint Permanent Hair Color $105 60毫升色素劑 +60毫升顯色劑

*資料源自消委會第533期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

延伸閱讀：

消委會易潔鑊｜消委會測試25款易潔鑊 7款高分抵用最平$70

消委會洗頭水｜44款洗頭水含致敏源 16款通過檢測安全名單 最平$70

消委會枕頭｜真人測試15款枕頭 7款獲高分最平$145有交易

電費津貼2024｜最新17大電費補貼 政府/中電/港燈申請資格+方法

如何安全地染髮？

先做皮膚測試，染髮前盡量不要洗頭，並在皮膚上塗上凡士林以阻隔染髮產品，不要直接將染髮產品噴向頭髮，染髮後徹底清洗染髮劑。

對苯二胺對人體有什麼影響？

PPD在氧化染髮劑中最常見，有研究發現，歐美和亞洲人中約有1%至6%人口會對PPD產生過敏反應，當中又以女性為主，反應包括痕癢（71.3%）、刺痛（8.6%）、乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。

如何選購安全的染髮產品？

選購含藥化妝品許可證字號的染髮產品，避免使用不合格或無品牌產品，以免接觸過量PPD和重金屬。

圖片來源：消委會資料或影片來源：消委會《選擇》月刊

熱門文章

 