消委會染髮劑｜16款染髮用品含有害致敏物 9款滿分染髮產品 最平$105

消委會早前測試市面26款染髮用品，部分產品聲稱「天然」、「植物成分」或「有機」，但同時有16款產品被驗出含有致敏物質，亦有部分含重金屬或細菌。26款產品當中有9款獲評5分滿分，不含重金屬或微生物外，致敏物質和阿摩尼亞含量亦符合標準，屬安全之選。

