消委會染髮劑｜16款染髮用品含有害致敏物 9款滿分染髮產品 最平$105
消委會染髮劑｜9款滿分不含重金屬
9款獲得5分最高總評分數的樣本，分別為屬於染色護髮素的「50惠」、「Fuente」、「KUPA」、「LPLP」、「Rerise回麗絲」、「Return回本」、「Rishiri飄然」，以及屬於含氧化染料的永久性染髮劑的「Herbatint」及「Naturtint」，全部均不含重金屬、微生物，而致敏物質及阿摩尼亞含量亦全部合格。其中，大約零售價為$105的「Naturtint」售價最平，PPD只含1.4%，而「Naturtint」的PPD則只含0.64%；而「LPLP」則含0.1%阿摩尼亞。
消委會染髮劑｜5星滿分推介 50惠天然海藻染髮護髮膏
50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)，顏色/色號：自然黑，參考售價：$166，容量/重量：150克
消委會染髮劑｜5星滿分推介 KUPA Color Recharge Conditioner
消委會染髮劑｜5星滿分推介LPLP 天然昆布染髮護髮膏
消委會染髮劑｜5星滿分推介 Rerise 回麗絲 天然植萃黑色素護染膏
消委會染髮劑｜5星滿分推介Rishiri 飄然利尻昆布白髮染色護髮膏
消委會染髮劑｜5星滿分推介 Return回本 天然染髮護髮膏
消委會染髮劑｜5星滿分推介Fuente Organic Wellness Color Care
消委會染髮劑｜Naturtint Permanent Hair Color
消委會染髮劑｜染髮劑化學成分可入血
台灣皮膚科醫生曾德朋曾於節目《健康2.0》指，大部分的染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積會有細胞病變。
消委會染髮劑｜6個安全步驟使用染髮產品
台灣皮膚科醫師曾德朋在節目《健康2.0》指出，大部分染髮劑含有化學成分，頭皮毛孔較多，當染劑塗抹在頭皮或頭髮時，經由皮膚吸收後，會順著血液循環去到腎臟，最後再透過膀胱排泄出來。若染髮次數過於頻繁，身體會累積過量化學物質，無法代謝及緩解時，化學物質會沾附在器官上，長期累積會產生細胞病變，嚴重可致癌。
- 先做皮膚敏感測試
就算選了成分較安全的產品，消費者也應進一步進行皮膚敏感測試，以防萬一。即使是同一品牌的染髮劑，不同顏色配方的成分或有不同，亦須再次做皮膚接觸測試才可得知會否引起敏感。
一般的測試方法是在染髮前2天，將小劑量的染髮劑混合物塗抹在手腕、手臂內側、耳背或頸背等不顯眼位置，讓其自然風乾，並在塗搽後的半小時和2天後觀察皮膚狀況，如出現皮膚紅腫、痕癢、長出水泡等情況，就不建議使用有關產品染髮。
- 染髮前最好不要洗頭
因為頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮的機會。頭髮上的水分亦會稀釋染髮劑混合物，有機會影響染色效果。故大部分產品都不建議用者在染髮前洗頭，或將染髮劑混合物塗在濕髮上。用者可在準備染髮前一天洗頭，好讓頭髮不太髒。如習慣每天使用大量頭髮定型產品，基於殘留定型劑有機會影響染髮效果，可考慮在染髮當日減少定型劑用量，或於洗頭後徹底吹乾頭髮再進行染髮。
- 勿在傷口上使用染髮用品
如發現頭皮有任何破損如頭瘡，都不建議進行染髮程序。
- 先在皮膚塗抹凡士林
染髮前，先在髮際、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林（vaseline），可減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。萬一不慎染污皮膚，亦較易洗掉。
- 不要直接將染髮用品向頭髮噴
部分染髮泡沫產品毋須自行混合溶液，只要安裝噴嘴後，按掣便可同時擠出色素劑和顯色劑泡沫，但切記不可大力或上下搖晃這類產品的瓶子，否則會阻塞管道，影響擠出泡沫。亦有個別型號要自行用小棒攪拌造出泡沫，換言之，不同型號的染髮泡沫的用法可能大有差異，故使用前應先細閱說明。但無論使用哪款泡沫，都須避免將泡沫直接噴上頭髮，否則容易濺入眼睛。用者應先佩戴手套，再將泡沫擠在掌心，然後塗抹上頭髮。
- 徹底清洗染髮劑
染髮後要多清洗幾次（建議使用專業染後護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物），不要讓染髮劑殘留在頭髮上。洗頭時亦要小心不要抓損頭皮，避免染髮或洗髮物質從傷口滲入。
如消費者在使用染髮劑時感到痕癢，甚至有灼熱感覺，就應該立即用清水清洗。清洗後，如皮膚過敏的症狀持續，更應盡快向醫護人員求助。
消委會染髮劑｜多款含致敏物質 嚴重可致腎中毒！
全部26款染髮產品當中有16款被檢驗出含有致敏物質，主要包括對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2，5-二胺（PTD），而當中有1款樣本同時含第4種致敏物，其餘多個樣本則被檢出含重金屬或微生物。消委會指出，PPD在氧化染髮劑中最常見，但有研究發現，歐美和亞洲人中約有1%至6%人口會對PPD產生過敏反應，當中又以女性為主，反應包括痕癢（71.3%）、刺痛（8.6%）、乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。
消委會染髮劑｜5星滿分染髮產品名單
|品牌
|產品
|參考零售價
|容量
|50惠
|天然海藻染髮護髮膏 (自然黑)
|$166
|150克
|Fuente
|Organic Wellness Color Care
|$450
|1000毫升
|KUPA
|Color Recharge Conditioner (Organic Therapy)
|$120
|300克
|LPLP
|天然昆布染髮護髮膏
|$179
|200克
|Rerise
|回麗絲 天然植萃黑色素護染膏 – 豐盈彈性
|$239
|155克
|Return
|回本 天然染髮護髮膏 – 黑色
|$199
|200克
|Rishiri
|飄然利尻昆布白髮染色護髮膏 – 自然黑色
|$199
|200克
|Herbatint
|Permanent Haircolor Gel (1N)
|$124
|60克1號劑 + 60克2號劑
|Naturtint
|Permanent Hair Color
|$105
|60毫升色素劑 +60毫升顯色劑
*資料源自消委會第533期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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如何安全地染髮？
先做皮膚測試，染髮前盡量不要洗頭，並在皮膚上塗上凡士林以阻隔染髮產品，不要直接將染髮產品噴向頭髮，染髮後徹底清洗染髮劑。
對苯二胺對人體有什麼影響？
PPD在氧化染髮劑中最常見，有研究發現，歐美和亞洲人中約有1%至6%人口會對PPD產生過敏反應，當中又以女性為主，反應包括痕癢（71.3%）、刺痛（8.6%）、乾燥（1.9%）和灼熱（1.0%）。另外有部分人會出現紅斑和斑塊，而嚴重的併發症包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等，更有機會對生命健康造成威脅。
如何選購安全的染髮產品？
選購含藥化妝品許可證字號的染髮產品，避免使用不合格或無品牌產品，以免接觸過量PPD和重金屬。