消委會米製麵食｜26款米製麵食含重金屬增患癌風險 12款滿分產品 最平$3.5
消委會早前測試市面上30款預先包裝米製麵食，包括乾米粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，其中27款為乾麵食，3款為保鮮米線，每包售價由$3.5至$42不等，測試範圍包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質，同時檢視產品包裝上的資料。
目錄
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選1
消委會米製麵食｜逾8成半含金屬污染物
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選2
消委會米製麵食｜無機砷對健康構成哪些風險
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選3
消委會米製麵食｜麩質過敏人士要留神
消委會米製麵食｜選擇米製麵食5大注意事項
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食產品
消委會米製麵食｜逾8成半含金屬污染物
是次測試的6種金屬污染物，包括鎘、鉻、無機砷（又稱「砒霜」）、總汞、銻和鉛。雖然全部樣本均未檢出總汞、銻或鉛，但有26款（86.6%）檢驗出其餘3種金屬污染物，其中有24款被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、9款被檢測「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。
只有4款沒有任何金屬污染物，包括「新東陽特級新竹米粉」、「壽桃牌小橋米線－榨菜肉絲味」、「佳之選過橋米線－幼滑」和「特惠牌即食米線」。不過，消委會表示全部被檢測到有金屬污染物的樣本，全部含量均為《金屬規例》的上限內，故此於正常食用的情況下，不會對健康造成影響。
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選2
消委會米製麵食｜無機砷對健康構成哪些風險
值得留意的是，消委會指出所謂「無機砷」是指砷於米中的重要毒性形態；雖然9款被檢出無機砷的米製麵食樣本的含量均未超出《金屬規例》為精米所訂定每公斤0.2毫克的上限，但專家委員會認為，如果每日攝入每公斤重3微克（即0.003毫克）的無機砷，保守估計或會使人患肺癌的機率提高0.5％（誘發人類肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）。
以檢出量最高的樣本「源順有機白米米粉」為例，1名體重19公斤的5歲小童每日食用約356克（即約1.8包，煮熟後約6碗），就會攝入達其BMDL0.5的無機砷；而體重60公斤的成年人每日食用1.1公斤的「源順」（煮熟後約20碗），無機砷的攝入量才會大於其BMDL0.5。一般情況下，食用該樣本應不會影響健康；但如果消費者同時會長期大量進食其他無機砷含量較高的食品，如受污染的貝類和白米，就有可能構成健康風險。
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選3
消委會米製麵食｜麩質過敏人士要留神
另外，對麩質過敏的人士亦要留神，測試發現有2款樣本檢出麩質，但沒有依規例作出標示。對麩質敏感的人士進食有關產品後，可能會出現嘔吐、腹 瀉、哮喘、濕疹等症狀。
消委會米製麵食｜選擇米製麵食5大注意事項
細閱預先包裝食物上的成分表和營養標籤，注意鈉的攝取量，保持均衡飲食，全穀物類食物是較好的選擇，食用米製麵食時，應搭配優質蛋白質食物（例如瘦肉、魚、蛋和豆腐）和蔬菜，消化系統較弱人士，可揀選沒有添加澱粉的米製麵食，留意麵食隨附的調味粉或醬汁的營養素含量，注意使用分量，亦盡量不要喝湯，以免攝入過多鈉。
消委會米製麵食｜12款安全米製麵食之選清單
|品牌
|名稱
|零售價
|孔雀牌
|東莞米粉
|$15 （454g）
|超力
|銀絲米粉
|$12 （65g x 5）
|福字
|上湯米粉
|$17 （65g x 5）
|公仔
|米粉原味
|$12.3（70g x 4）
|天鵝牌
|星洲炒米粉
|$16.2 （500g）
|佳之選
|東莞米粉
|$12.9 （454g）
|日清食品
|出前一丁雞肉味即食米粉
|$3.5 （65g）
|壽桃牌
|快熟河粉
|$7.5 （360g）
|馬莎M&S
|Rice Noodles河粉
|$29（180g）
|金御膳
|泰式金邊粉
|$14.9（500g）
|媽媽MAMA
|清湯金邊粉
|$3.5（55g）
|壽桃牌
|小橋米線 榨菜肉絲味
|$15.5（215g x 4）
*資料源自消委會第544期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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為什麼有些米製麵食金屬污染物含量就會偏高？
消委會指出，米製麵食的主要原料為白米，如果這些稻米的種植土地受到金屬污染物的影響，麵食中的金屬污染物含量就會偏高。
米製麵食迷思：河粉更高脂？
消委會提醒，外出用餐的濕河粉，製作時或會於河粉表面掃油，令口感軟滑，脂肪含量可能因此而較高。
消化系統較弱之人士應如何選擇米製麵食？
消委會建議消化系統較弱之人士，可選購沒有添加澱粉的米製麵食。