消委會米製麵食｜26款米製麵食含重金屬增患癌風險 12款滿分產品 最平$3.5

米線、米粉、河粉等粉麵是不少香港人常會選擇的主食，消委會抽取市面上30款米製麵食進行評測，超過8成樣本檢出含金屬污染物鎘、鉻或可誘肺癌物無機砷，惟含量均未超出相關規例的上限。東方新地 Healthy Days 帶你一文看清12款高評分米製麵食。