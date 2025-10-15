消委會蒸焗爐評測｜3款嵌入式/座檯式獲高評 $2380勝過$5998貴價款 Gemini/Panasonic/Whirlpool/Miele/西門子
是次測試涵蓋嵌入式及座檯式蒸焗爐各5款，其中嵌入式售價介乎$9,800至$53,000（未計安裝費），座檯式則介乎$2,380至$5,998。消委會及機電署分別委託獨立實驗室進行測試，測試項目包括技術表現、慳電程度等，而評審項目則考慮寧靜程度、使用方便程度及烹調食物品質等。
安全程度 整體表現理想
全部樣本均能通過安全測試，惟「Gemini」（#6）、「惠而浦」（#8）及「東芝」（#10）的說明書欠缺部分標準要求的警告字句，情況有待改善。
技術表現 嵌入式樣本整體表現較佳
預熱速度方面，各樣本的整體表現滿意，均獲4分或以上評分；溫控表現方面，嵌入式樣本的整體表現較為理想，座檯式樣本的表現就較為參差，其中「美的」（#9）及「東芝」（#10）的溫度控制準確性較遜色，個別溫度設定的偏差分別高達7%及12%，影響溫控表現評分分別僅獲2.5分及1.5分。
煮食測試 全部樣本獲評4分或以上
測試涵蓋焗煮及蒸煮不同食品，包括參考標準方法製作焗紙杯蛋糕、焗海綿蛋糕、烘多士及蒸西蘭花等，並設計了烤全雞、焗蛋白脆餅及蒸法式燉蛋烹調測試。焗製麵包則以蒸煮和焗煮的組合方法進行。測試結果發現全部樣本均勝任烹調所有食品，沒有出現未煮熟、過度燒焦或怪異味道的情況，僅有個別樣本於食物色澤及顏色分布略為失色，整體煮食測試評分均獲4分或4.5分。
省電及寧靜程度
省電程度
樣本「Miele」（#1）、「美的」（#9）及「東芝」（#10）設無線連接功能。在全部樣本僅顯示時間但沒有連接網絡（如適用）的待機狀態下，所量得的耗用功率介乎0.40W（瓦特）至1.60W。參考歐盟對相關電器產品的環保設計要求，附有時鐘顯示的電器，待機功率不可超過0.8W。是次測試部分樣本量得的數值略高於此水平。
預熱及部分煮食測試中，嵌入式「Miele」（#1）及座檯式「Gemini」（#6）的省電程度均較同組樣本突出，同獲較佳的4分評分。
寧靜程度
寧靜程度方面，整體嵌入式樣本的表現滿意，獲3分至4.5分評分；座檯式樣本表現則較參差，「Gemini」（#6）的風扇運作較寧靜，獲4分評分，而「惠而浦」（#8）及「美的」（#9）於烹煮及降溫時都發出較大噪音，僅得1分較低評分。
|品牌
|型號
|售價
|安全程度
|技術表現
|煮食測試
|省電程度
|寧靜程度
|總評
|嵌入式
|Miele
|DGC 7440 HC Pro
|$53,000
|5
|4.5
|4.5
|4
|4
|4.5
|西門子
Siemens
|iQ300 CS589ABS0H
|$19,800
|5
|4
|4.5
|3.5
|4.5
|4
|伊萊克斯Electrolux
|KVBAS21WX
|$29,800
|5
|4
|4
|2.5
|4.5
|3.5
|Mia Cucina
|GYV34S
|$21,800
|5
|4.5
|4
|2.5
|3
|3.5
|德國寶German Pool
|SGV-5228
|$9,800
|5
|4.5
|4.5
|2.5
|3
|3.5
|座檯式
|Gemini
|GSO40
|$2,380
|5
|4.5
|4
|4
|4
|4
|樂聲牌Panasonic
|NU-SC280W
|$4,980
|5
|4
|4
|2.5
|2
|3.5
|惠而浦Whirlpool
|CS2322B
|$4,990
|5
|4
|4
|3.5
|1
|3.5
|美的
Midea
|PS30L22Z
|$5,299
|5
|3.5
|4
|2.5
|1
|3.5
|東芝Toshiba
|MS5- STR30SC(BK)
|$5,998
|5
|2.5
|4
|2.5
|2
|3.5