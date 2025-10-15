消委會蒸焗爐評測｜3款嵌入式/座檯式獲高評 $2380勝過$5998貴價款 Gemini/Panasonic/Whirlpool/Miele/西門子

消委會與機電工程署（機電署）合作測試10款蒸焗爐，涵蓋5款嵌入式及5款座檯式，比較其效能及安全程度。結果發現樣本整體安全表現令人滿意，共有3個樣本獲得4分或以上總評，惟部分樣本的寧靜程度及待機耗電表現有改善空間。

