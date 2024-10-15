消委會｜8成半貨品「縮水式通脹」變相加價 10大加價超市貨品1款餅勁加26％
消委會公布最新超市調查結果，檢視了超過 60 件於過去約3年半在容量或重量上有變動的超市貨品，發現當中逾 9 成的容量或重量均有所減少，減幅最高達到 3 成，有 3 款貨品(包括 2 款餅乾及 1 款貓糧)在不足 3 年內更「減磅」2 次，在消費者眼中等同「變相加價」，近 4 成獲廠商提供建議零售價的貨品「變相加價」幅度逾 10%，《東方新地》Healthy Days為你整理出十大貨品，升幅最高達到 26.2%。
十大加價貨品 1款餅勁加逾26％
|貨品分類
|貨品名稱
|變動前容量/重量
|變動前建議零售價
|每10克/毫升/片零售價
|變動後容量/重量
|變動後建議零售價
|每10克/毫升/片零售價
|變動百分比
|糖果、餅乾及零食
|麥維他 Club 朱古力夾心橙餅
|8件裝176克
|$33.50
|$1.90
|7件裝154克
|$37.00
|$2.40
|26.20%
|糖果、餅乾及零食
|固力果 Pretz 百力滋沙律餅乾條
|9包143克
|$17.90
|$1.25
|8包118克
|$17.90
|$1.52
|21.20%
|糖果、餅乾及零食
|M&M’s 花生朱古力
|(15×13.5克) 202.5克
|$33.50
|$1.65
|(13×13.5克) 175.5g
|$33.50
|$1.91
|15.40%
|糖果、餅乾及零食
|百邦迷你蝦餅 (條裝)
|38克
|$11.1，
$17.7/2件
|$2.92
|33克
|$11.1，
$17.7/2件
|$3.36
|15.20%
|糖果、餅乾及零食
|利口樂檸檬薄荷潤喉糖
|45克
|$16.00
|$3.56
|40克
|$16.00
|$4.00
|12.50%
|飲品
|寶礦力水特電解質補充飲料 (沖劑)
|74克x5
|$53.50
|$1.45
|66克x5
|$53.50
|$1.62
|12.10%
|糖果、餅乾及零食
|明治杏仁朱古力
|88克
|$26.80
|$3.05
|79克
|$26.80
|$3.39
|11.40%
|糖果、餅乾及零食
|好侍粟米筒 (淡鹽味)
|75克
|$16.90
|$2.25
|68克
|$16.90
|$2.49
|10.30%
|糖果、餅乾及零食
|M&M’s 花生朱古力
|40克
|$8.40
|$2.10
|37克
|$8.40
|$2.27
|8.10%
|嬰幼兒食品
|美贊臣安嬰兒 (無乳糖配方) 嬰兒配方奶粉
|400克
|$156.00
|$3.90
|379克
|$156.00
|$4.22
|8.10%
逾 9 成調查貨品容量或重量減少 糖果、餅乾及零食最普遍
除非貨品包裝特別標榜其容量或重量，例如「5 公斤裝」、「1 公升裝」、 「10 包裝」等，否則消費者一般較難察覺輕微的容量或重量改變。調查發現， 62 件有相關變動的貨品中，逾 9 成(58 件)均有減量，減幅由 1.3%至 30%不 等，當中 25 件減少 10%或以上。減幅最大（30%）的為 1 款粟米片，重量由 250 克減至 175 克;其次為 1 款罐裝熱狗腸，重量由 250 克變為 200 克，減幅 為 20%;排行第 3 的 1 款按摩膏的重量則由 156 克減至 125 克，減幅為 19.9%。
按貨品類別劃分，容量或重量有所減少的最普遍為糖果、餅乾及零食(24 件)，減幅由 2.3%至 17.5%;其次為個人護理用品(10 件)，減幅由 2.9%至 19.9%。然而，亦有 4 款貨品的容量或重量有所增加，包括 1 款朱古力、1 款紅 腰豆、1 款嬰兒潤膚乳液及 1 款潔手液，增幅介乎 0.3%至 11.9%。
3 款貨品 3 年內減量 2 次 不同味道或系列減幅不一
其中一種減量的手法，就是減少貨品包裝內的件數，此現象主要出現在分 成多件小包裝的食品。其中 1 款夾心橙餅，由 8 件裝變為 7 件裝;另 1 款花生 朱古力，則由原本的 15 包減至 13 包;另 1 款餅乾條，除了由 9 包減至 8 包外， 每包重量亦由約 15.9 克減至約 14.8 克。
此外，有部分貨品的容量或重量在調查期內「減完再減」，其中 3 款的重量 在不足 3 年內先後減少了 2 次，包括 2 款同一品牌的夾心曲奇和 1 款貓糧。該 款貓糧由原本 1.2 公斤減至 1.1 公斤，再減至 1 公斤，重量合共減少了約 16.7%。 消費者亦要留意，部分相同品牌卻屬不同味道或系列的貨品，其容量或重量調 整幅度均不盡相同。以 1 款嬰兒紙尿片為例，由初生至加大碼共 5 個尺碼，片 數減幅介乎 9.1%至 15.6%，尺碼愈小減幅愈大。另外，同一品牌 2 款不同味道 的杯麵，重量原本同為 75 克，經調整後的重量分別減少了 4%及 1.3%。
建議零售價沒跟隨容量或重量下降 每單位價格反升最高達 26%
貨品的容量或重量雖然減少，然而亦有消費者向消委會反映價格不跌反升。 消委會根據廠商提供的建議零售價計算出貨品的每單位建議零售價，若以每 10 克/毫升/片貨品計算，39 件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有 16 件的每單 位售價錄得 10%或以上的實質升幅，當中以糖果、餅乾及零食以及個人護理用 品為主。升幅最高的 1 款夾心橙餅，重量不但由 176 克減至 154 克，建議零售 價更由$33.5 增至$37，即每 10 克的售價較其重量變動前上升 26.2%，是每單 位建議零售價加幅最大的貨品。此外，重量減幅排行第 3 的 1 款按摩膏，其建 議零售價維持為$228，令每 10 克售價上升了約 24.8%;1 款建議零售價同樣不 變的餅乾條($17.9)，由於其重量由原本 143 克減至 118 克，以致每 10 克售 價增加約 21.2%。在這 39 件貨品之中，僅有 1 款嬰兒潤膚乳液在建議零售價不 變下，容量增加了 0.3%，其每 10 毫升售價下跌 0.3%。
8 成半變量後 1 個月實質零售價向上升
貨品的零售價是零售商將建議零售價及其他因素一併考慮而定，亦是消費 者最終的交易價格。因此消委會根據「網上價格一覧通」過往的數據，比較 60 件1貨品於指定時段的每單位售價，發現有約 8 成半貨品(51 件)的每單位平均 價，在容量或重量變動後 1 個月都較前 1 個月高，升幅由 0.5%至 103.6%，當 中有 7 款的每單位平均價升幅超過 20%。其中為上文提及的 1 款按摩膏，每 10
1 62 件貨品中有 2 件被納入消委會「網上價格一覧通」的日期在其重量變動之後，因而未能就相關數據 進行分析。
克平均價變動最大，升幅超過 1 倍(103.6%)。有 8 件貨品的每單位平均價則 下跌，減幅由 0.1%至 17.9%不等。調查亦觀察較長時段的價格變化趨勢，在貨 品容量或重量變動後 6 個月，有多達 9 成半貨品(57 件)的每單位平均價較變 動前 6 個月上升，當中有 4 件貨品的升幅超過 20%，而升幅最高的同樣是該款 按摩膏，每 10 克平均價上升了 39.6%。僅有 3 件分別屬個別品牌的朱古力及個 人護理用品的貨品錄得減幅，每單位平均價下跌幅度介乎 1.2%至 19.6%。
促商戶主動展示變動及每單位售價增加透明度
「縮水式通脹」影響民生，韓國和法國均有相應管制措施，例如要求商家 必須在貨品包裝或店舖標示相關改動，在指定時間內向顧客展示改動詳情，讓 消費者清楚知悉，違者可被罰款。至於澳洲的消費者權益組織早前亦發表報告， 公開與「縮水式通脹」最相關的貨品。是次調查中部分廠商向消委會解釋，因 成本上升而需調整貨品容量或重量以維持原有售價，亦有廠商表示，貨品容量 或重量變動是為了統一不同市場的包裝，以增加生產效率。消委會認為消費者 是最終受影響和付款購買的持份者，廠商有責任在貨品包裝或銷售點，清晰列 明貨品的容量或重量作出的相關改動，增加貨品資訊透明度，讓消費者能獲取 正確資訊的權益。
3大方法助消費者辨別「縮水式通脹」情況
- 對於一些經常購買的食品或日用品，應注意它們的容量或重量及相應的售 價，從而計算出每單位售價作比較;
- 如包裝設計或形狀改變、印有「新配方」或「升級」等字眼，或意味着貨 品的容量或重量出現了變化;
- 善用有列出每件貨品的售價及每單位價格的「網上價格一覧通」於網上格價 。