消委會｜8成半貨品「縮水式通脹」變相加價 10大加價超市貨品1款餅勁加26％

消委會公布最新超市調查結果，檢視了超過 60 件於過去約3年半在容量或重量上有變動的超市貨品，發現當中逾 9 成的容量或重量均有所減少，減幅最高達到 3 成，有 3 款貨品(包括 2 款餅乾及 1 款貓糧)在不足 3 年內更「減磅」2 次，在消費者眼中等同「變相加價」，近 4 成獲廠商提供建議零售價的貨品「變相加價」幅度逾 10%，《東方新地》Healthy Days為你整理出十大貨品，升幅最高達到 26.2%。

