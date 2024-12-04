消委會電暖氈｜4款獲高分性價比高 比暖爐慳電40倍 附7大使用清潔貼士

【消委會/電熱氈/測試結果/推介/推薦】踏入冬季，電熱氈是不少人禦寒保暖好物。消委會曾檢測市面13款電暖氈，多達9款未能通過安全測試，更發現部分在失靈時氈面溫度會高至87.1度，但仍有4款獲得4.5分或以上總評！