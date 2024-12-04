消委會電暖氈｜4款獲高分性價比高 比暖爐慳電40倍 附7大使用清潔貼士
消委會電暖氈目錄
消委會電熱氈｜9款電暖氈安全測試不合格
消委會該次檢測的13款電暖氈，售價由$300至$1,090，並根據效能、安全性、使用方法程度等作出評分。最後發現以下9款未能通過安全測試，分別在結構或絕緣、物料耐熱程度，及失靈測試等範疇出現問題。部分電暖氈在失靈時氈面溫度會過熱，甚至高達87.1度，有機會造成灼傷。其中2款樣本（「Turbo Italy」及「北歐牌North Euro」）總評較低，僅2.5分，其餘總評4分至3分。
- 伊瑪牌Imarflex INB-70
- 億健Innocare EB150PFT
- Ardes 413型號
- Bello BTT-80A（BEL）
- Cellini CEB120S
- Imetec 804A1
- Dreamland C9801
- Turbo Italy TEB-150T
- 北歐牌North Euro SQ-0815
消委會電熱氈｜4款總評4.5分以上電暖氈
在是次檢測中，2款電暖氈總評滿分（5星），在效能表現、安全程度、使用方便程度等都有出色表現。另有2款獲4.5分高分。
1.消委會電熱氈｜Beurer UB53 總評5分 $900
Comfy TA-6604SN
聲稱來源地：中國
消委會電熱氈｜連續使用耗電量差異大
要長時間開啟電熱氈，相信大家都很關心其耗電量。在是次檢測中，電熱氈樣本加熱後，試驗人員把其溫度設定調校至說明書或廠商建議的連續/整晚使用溫度，並量度連續使用8小時的耗電量。各樣本量得的耗電量差異較大，由129至280瓦特小時，耗電量最低為總評4.5分的樣本（A&S TT-AA），耗電量最高為4分的樣本（億健Innocare EB150PFT）。假設每晚使用8小時及每度電$1.1計算，各樣本每晚所花電費只需約$0.14至$0.3，比起輸入功率達千 瓦的冷暖空調機或電暖爐經濟得多。
消委會電熱氈｜使用電熱氈會否被燙傷？
消委會引述香港醫學會會董及皮膚科專科陳厚毅醫生的意見表示，燙傷大多因皮膚接觸到 火、滾油或熱水等高溫物所引致，而電熱氈溫度盡管在40℃至60℃之間，但由於接觸時間長，亦有機會造成燙傷，嚴重程度視乎電熱氈的設定溫度及個人體質而定。建議使用者應在入睡前把電熱氈調校至低溫，尤其是在睡前服了感冒藥或飲酒後的人士，以及皮膚對外界溫度不太敏感的長者。
消委會電熱氈｜4類人不宜用電暖氈
電暖氈雖然冬天保暖恩物，但消委會指出，以下4類人士不宜使用，因為一旦發生意外，他們未必能迅速作出反應。至於3歲以上但仍然年幼的兒童，除非有家長在旁照顧，否則亦不宜使用。
消委會電熱氈｜濕疹/皮膚過敏症者慎用電暖氈
除上述4類人士外，濕疹或皮膚過敏症者亦要小心使用電熱氈。消委會引述香港醫學會會董及皮膚科專科陳厚毅醫生的意見表示，由於長時間使用電熱氈，會加速身體的新陳代謝，使人體表皮水分蒸發，而且熱力對皮膚來說亦是一種刺激，因此部分人士使用電熱氈，會出現皮膚乾燥 及痕癢等情況。有濕疹或皮膚過敏症者宜先諮詢醫生意見後才使用。
消委會電熱氈｜如何選購電熱氈？
1.外地購買要注意電壓
如果從外地購買電熱氈品回港使用，首先要注意產品的額定輸入電壓，本地電壓為220伏特（V），輸入電壓由220至240V的電器產品都適合使用，而內地電壓亦為220V，非常匹配。另外亦要注意插頭，外地採用的插頭通常不能插入英式方腳插座。
2.保暖目的
要選購適合自己的電熱氈，若腳部需要更多溫暖，可選擇有暖腳器或加強腳部熱力的型號；若單單為預熱床鋪，最基本的型號已足夠。
消委會電熱氈｜電暖氈較暖爐慳電40倍
消委會報告曾指出，電暖氈在耗電量上較傳統暖爐更為節省。以每度電$1.22計算，功率60瓦特的電暖氈若連續使用8小時，耗電量約為480瓦特，相等於每晚僅需約$0.58。而功率2,400瓦特的充油式電暖爐同樣連續開8小時，則需消耗約19,200瓦特的電力，即開一晚的費用達$23.4，可見電暖氈的節能優勢非常明顯。
消委會電熱氈｜安全使用7大貼士
貼士一：勿弄皺/摺叠電熱氈
切勿弄皺電熱氈，以免損壞其內部發熱線。電熱氈也不宜摺叠使用，以免電熱氈過熱。
貼士二：勿與暖水袋同用
為了增加保暖效果，不少人在使用再額外用暖水袋，但有可能漏水造成漏電。
貼士三：勿讓寵物逗留或亂抓
切勿將扣針或其他尖銳物件刺入電熱氈，以免損壞其內部發熱線而引致觸電危險。如家中養寵物的話，更要慎防牠們抓電熱氈，一旦發熱線外露會有觸電風險。
貼士四：睡前調低電熱氈溫度
貼士五：有時間掣更安全
貼士六：清洗前要移除電線
清洗前先移除電源 清洗電熱氈前，首先應該移除電源線，並注意並非所有電熱氈都可手洗或機洗，需先查閱使用說明書。此外，務必避免弄濕控制器，過度清洗有機會導致發熱線移位，縮短電熱氈的壽命。
貼士七：不使用時要斷電
不用時要切斷電源 在不使用時，應拔下電熱氈插頭，或利用拖板上的獨立開關關閉電源。同時，要經常檢查電熱氈是否有損壞跡象，例如內部發熱線移位、電熱氈過熱、表面出現燒焦痕迹等。如發現任何損壞，應立即停止使用並從電源拔除插頭。
消委會電熱氈｜如何清潔電熱氈？
電熱氈一般都不能乾洗或濕洗，只用乾或微濕布塊清理電氈上的細微污漬便可。
4款電暖氈總評高一覽表
|產品名稱
|售價
|總評
|Beurer UB53
|$900
|5分
|奧高 Origo UB3080L
|$898
|5分
|A&S TT-AA
|$468
|4.5分
|Comfy TA-6604SN
|$499
|4.5分
*資料取自消委會第362期、第434期及第469期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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取出上季的電熱氈再用時，要注意甚麼？
應先詳細檢查表面、電源線、温控器及插頭有否受損或鬆脫、氈面有否焦黑。如有任何損壞，則不宜使用。
電熱氈使用後，該如此處理？
電熱氈不用時，應從電源插座拔出插頭或以拖板上的獨立開關掣關掉電源，以策安全。
如何收藏電電熱氈？
除非有獨立堅固的儲物箱保護，否則收藏時，將電氈捲曲會較對摺為佳，以減低發熱線受力而屈摺。