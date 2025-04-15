消委會2匹冷氣機｜製冷效率差異大電費相差37％ 6款獲4星半1款抽濕力滿分 格力/美的/大金/珍寶評分一覽
消委會2匹冷氣機目錄
消委會是次測試的12款「兩匹」冷氣機當中，其中5款為冷暖空調機，即同時具備冷氣及暖氣功能，售價介乎$9,980至$20,580；其餘7款為淨冷型冷氣機，售價介乎$9,888至$12,840。
消委會二匹冷氣｜2個樣本製冷表現低於聲稱
12個樣本當中，有10款量得的製冷量高於其聲稱，相差幅度介乎1.5%至5.8%；「日立牌」及「樂信牌」則分別低2.4%及2.6%，故只獲4點評分。供暖方面，「美的」及「東芝」樣本所量得的供暖量較其聲稱數值分別低1.2%及1.4%。然而消委會指出，上述4個樣本所量得的製冷或供暖量雖不符聲稱，但差異仍屬強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的10%範圍內。
消委會二匹冷氣｜每年電費差異近4成
製冷能源效率差異方面，消委會以「製冷季節性表現系數」（CSPF）計算各樣本的能源效率，數值越高表示其製冷效率越高，亦即越慳電。消委會發現，各樣本的CSPF數值介乎4.746至6.535：
消委會二匹冷氣｜較慳電樣本
冷暖空調機
- 三菱重工（6.135）
- 格力（6.272）
- 美的（6.149）
淨冷型冷氣機
- 大金（6.535）
- 樂聲牌（6.493）
- 開利（6.042）
消委會二匹冷氣｜多種因素影響冷氣電費
根據消委會測試，12個樣本估計每年所需電費介乎$1,261至$1,418（冷暖空調機）及$1,184至$1,630（淨冷型冷氣機），電費最高與最低者電費差異約為37%。有關估算是基於假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時，以每度電$1.7計算。然而消委會亦強調，房間的實際製冷或供暖需求對冷氣機的耗電量影響極大；針對製冷，很多因素都會增加製冷需求，包括：
- 環境潮濕
- 房間面積大
- 窗口西斜
- 門窗漏風
- 開動抽氣扇
- 很多電器同時啟動
- 室內人數眾多
消委會指，如果室外氣溫較高、每年總開機時間較長，或用戶習慣把冷氣機調至較低溫度，實際電費便會遠遠超出消委會估算。
消委會二匹冷氣｜4個樣本抽濕較快
部分人會透過開冷氣機抽濕。消委會根據在標準環境下測試的結果，於 「製冷」模式並設定在最高風速檔，5款冷暖空調機樣本在最大負荷時分別有18%至 31%的製冷量，起了抽濕作用；7款淨冷型冷氣機樣本則為15%至24%。綜合而言，消委會指「三菱重工」、「格力」、「三星」及「珍寶」抽濕相對較快；「東芝」及「大金」抽濕則相對較慢。
消委會指全部12款樣本都設有「抽濕」模式；此模式下風速通常較低。若用戶需要使用冷氣機抽濕，可考慮使用「抽濕」模式或調低風速，原因是較低的風速有助空氣中的水分在冷氣機內凝結成水點，或許有助提升抽濕效果。
消委會二匹冷氣｜消委會選擇指南
冷暖空調機
「三菱重工」（SRK50ZSXH-S/ SRC50ZSXH-S）、「格力GREE」GSY18BXAE/GSY18BXAC及「美的」MS-18HRF8B的製冷及供暖能源效率俱佳，同獲4星半總評。
淨冷型冷氣機
「大金DAIKIN」（FTKP50MV1H/RKP50MV1H）、「樂聲牌」（CS-RU18YKA/CU-RU18YKA）及「開利Carrier」（42KHE018VS/ 38KHE018VS）同獲4星半總評，3款的製冷能源效率俱佳，其中「大金」及「樂聲牌」的製冷能源效率更屬12款樣本中最高。若住所不宜安裝普通分體機，可考慮獲4星總評的「纖巧型」分體機「三菱電機」（MSY-GS18VF/MUY-GS18VF）。