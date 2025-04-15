消委會2匹冷氣機｜製冷效率差異大電費相差37％ 6款獲4星半1款抽濕力滿分 格力/美的/大金/珍寶評分一覽

【消委會/冷氣/冷暖空調機/電費/大金/樂聲/樂信/三菱重工/格力/美的】消委會測試12款俗稱「兩匹」的變頻式分體冷氣機，包括5款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機。結果發現，12款樣本雖然於製冷及供暖同獲1級能源標籤，但當中能源效率卻頗參差，其中製冷能源效率最高者比最低者在全年製冷方面共省電達27.4%，同時有2個樣本量得的製冷量分別較其聲稱數值低2.4%及2.6%。