申請綜援全攻略｜綜援申請資格/收入上限/資產限額/援助金額一覽

香港社會福利署（社署）綜合社會保障援助（綜援）計劃旨在向有需要的個人及家庭提供經濟援助，使其入息達到一定水平，以應付生活上的基本需要。本文將根據政府網頁的官方資訊，詳細介紹綜援計劃的申請資格、資產限額以及援助金的種類。