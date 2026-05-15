百佳美食及品牌嘉年華｜一連3日登陸合和酒店 $1限量優惠＋超值福袋＋試食遊戲
百佳美食及品牌嘉年華目錄
逾50品牌參與 一連三日登場
百佳表示，今次嘉年華旨在為顧客提供嶄新的超市購物體驗，活動將於5月29日至31日舉行，地點為灣仔合和酒店16樓大禮堂。5月29日及30日開放時間為中午12時至晚上8時，最後入場時間為晚上7時半；5月31日開放時間為上午10時至下午6時，最後入場時間為下午5時半。
活動門票售價為港幣10元，可於香港全線百佳及旗下品牌門市購買，嘉年華活動期間亦可於現場購票。由即日起，易賞錢App會員凡於香港百佳及旗下品牌門市消費滿185元，可免費獲得「百佳美食及品牌嘉年華」實體門票及電子入場券各一張。
1元限量優惠及超值福袋
嘉年華每日推出「1元限量快搶優惠」，讓入場人士以1元入手指定產品。精選優惠包括：
- Coca Cola無糖氣泡驚喜禮袋，總值136元，每日限量100袋
- 維他大紅袍手指檸檬檸檬茶6包裝，價值19元，每日限量50排
- 美國直送大理石雪花牛扒，價值108元，每日限量50件
場內亦設有限量超值驚喜福袋，包括：
- NowAday精選乳酪福袋，嘉年華價50元，總值超過200元，每日限量10袋
- SELECT佳之選福袋，嘉年華價50元，總值超過150元，每日限量100袋
- PHILONG魚蝦蟹福袋，嘉年華價100元，總值超過140元，每日限量100袋
此外，多個品牌亦設消費滿額優惠。顧客購買指定品牌產品並消費滿指定金額，可獲品牌專屬禮品或參與遊戲，例如SELECT佳之選任何消費可玩「是叻扔彩虹」一次；嘉頓消費滿38元可挑戰夾公仔機一次，大獎為價值1,999元的嘉頓24K雜錦曲奇金罐；日清消費滿80元可獲贈拉麵碗一個，限量100個。
互動遊戲及體驗包括「樂入圈套」、「碌 for FUN」、「佳蛋仔環保袋工作坊」、「畫家速畫」、「人生4格」即影即有相機，以及「AI Racing Game佳蛋仔電能賽車遊戲」。參加者有機會贏取「佳蛋仔」禮物，或製作限定紀念品。
其中，「樂入圈套」讓參加者成功圈中指定佳蛋仔即可獲禮物一份；「碌 for FUN」則需將波送到終點；「佳蛋仔環保袋工作坊」可即場自由搭配貼紙造型，製作獨一無二的環保袋；「畫家速畫」則由插畫家即場繪製專屬人像畫作。
精算王競猜贏一車貨品
活動每日設有三個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲。參加者只需猜出一架購物車內所有貨品的總價，最接近實際價錢者即可免費帶走整架購物車內的所有貨品。參加者可憑實體門票附設的遊戲券，填寫估算價錢參加。大會表示，該遊戲適合熟悉百佳貨品價格的顧客參與，亦為嘉年華增添互動及競猜元素。
Music Day及兒童舞蹈表演
百佳將5月29日設為「Music Day」，邀請多位新晉歌手到場表演，包括《全民造星6》的Jacky Fan、Kirs、HoMing，以及新晉男子組合ALITZ等，讓入場人士在購物及遊戲之餘欣賞音樂表演。
5月29日的演出時間包括：Jacky Fan於下午12時30分至12時50分演出；HeiHei於下午1時30分至2時演出；HoMing於下午2時30分至3時演出；小津於下午3時30分至4時演出；ALITZ於下午4時30分至4時50分演出；Kris於下午5時30分至6時演出；小雞則於晚上6時30分至7時演出。
至於5月30日及31日，場內將安排不同兒童舞蹈團體帶來表演，延續嘉年華氣氛，吸引家庭客及親子參與。
活動資料
|活動
|百佳美食及品牌嘉年華
|日期
|2026年5月29日至31日
|時間
|5月29日至30日：中午12時至晚上8時；5月31日：上午10時至下午6時
|地點
|灣仔合和酒店16樓大禮堂
|票價
|港幣10元一張
|門票發售點
|香港全線百佳及旗下品牌門市；嘉年華活動現場