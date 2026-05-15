百佳美食及品牌嘉年華｜一連3日登陸合和酒店　$1限量優惠＋超值福袋＋試食遊戲

百佳超級市場將於5月29日至31日一連三日，在灣仔合和酒店16樓大禮堂舉辦首個大型。活動雲集超過50個品牌，涵蓋本地零食、環球美食、糧油雜貨、新鮮食品、美酒及咖啡等，並設有1元限量優惠、超值福袋、免費試飲試食、互動遊戲及現場表演，打造集「食、玩、買」於一身的超市嘉年華體驗。入場門票每張10元。