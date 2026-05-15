百佳美食及品牌嘉年華 優惠 百佳美食及品牌嘉年華｜一連3日登陸合和酒店　$1限量優惠＋超值福袋＋試食遊戲

百佳美食及品牌嘉年華｜一連3日登陸合和酒店　$1限量優惠＋超值福袋＋試食遊戲

家庭消費
東方新地
百佳超級市場將於5月29日至31日一連三日，在灣仔合和酒店16樓大禮堂舉辦首個大型「百佳美食及品牌嘉年華」。活動雲集超過50個品牌，涵蓋本地零食、環球美食、糧油雜貨、新鮮食品、美酒及咖啡等，並設有1元限量優惠、超值福袋、免費試飲試食、互動遊戲及現場表演，打造集「食、玩、買」於一身的超市嘉年華體驗。入場門票每張10元。

百佳美食及品牌嘉年華目錄

逾50品牌參與　一連三日登場

百佳表示，今次嘉年華旨在為顧客提供嶄新的超市購物體驗，活動將於5月29日至31日舉行，地點為灣仔合和酒店16樓大禮堂。5月29日及30日開放時間為中午12時至晚上8時，最後入場時間為晚上7時半；5月31日開放時間為上午10時至下午6時，最後入場時間為下午5時半。

活動門票售價為港幣10元，可於香港全線百佳及旗下品牌門市購買，嘉年華活動期間亦可於現場購票。由即日起，易賞錢App會員凡於香港百佳及旗下品牌門市消費滿185元，可免費獲得「百佳美食及品牌嘉年華」實體門票及電子入場券各一張。

百佳美食及品牌嘉年華 優惠 百佳超級市場將於5月29日至31日一連三日，在灣仔合和酒店16樓大禮堂舉辦首個大型「百佳美食及品牌嘉年華」（圖片來源：百佳）
百佳超級市場將於5月29日至31日一連三日，在灣仔合和酒店16樓大禮堂舉辦首個大型「百佳美食及品牌嘉年華」（圖片來源：百佳）

1元限量優惠及超值福袋

嘉年華每日推出「1元限量快搶優惠」，讓入場人士以1元入手指定產品。精選優惠包括：

  • Coca Cola無糖氣泡驚喜禮袋，總值136元，每日限量100袋
  • 維他大紅袍手指檸檬檸檬茶6包裝，價值19元，每日限量50排
  • 美國直送大理石雪花牛扒，價值108元，每日限量50件
百佳美食及品牌嘉年華 優惠 嘉年華每日推出「1元限量快搶優惠」（圖片來源：百佳）
嘉年華每日推出「1元限量快搶優惠」（圖片來源：百佳）

場內亦設有限量超值驚喜福袋，包括：

  • NowAday精選乳酪福袋，嘉年華價50元，總值超過200元，每日限量10袋
  • SELECT佳之選福袋，嘉年華價50元，總值超過150元，每日限量100袋
  • PHILONG魚蝦蟹福袋，嘉年華價100元，總值超過140元，每日限量100袋
百佳美食及品牌嘉年華 優惠 場內亦設有限量超值驚喜福袋（圖片來源：百佳）
場內亦設有限量超值驚喜福袋（圖片來源：百佳）

此外，多個品牌亦設消費滿額優惠。顧客購買指定品牌產品並消費滿指定金額，可獲品牌專屬禮品或參與遊戲，例如SELECT佳之選任何消費可玩「是叻扔彩虹」一次；嘉頓消費滿38元可挑戰夾公仔機一次，大獎為價值1,999元的嘉頓24K雜錦曲奇金罐；日清消費滿80元可獲贈拉麵碗一個，限量100個。

百佳美食及品牌嘉年華 優惠 多個品牌亦設消費滿額優惠（圖片來源：百佳）
多個品牌亦設消費滿額優惠（圖片來源：百佳）

互動遊戲憑代幣暢玩

嘉年華亦加入多項互動遊戲及體驗。實體入場門票包含3個免費代幣及一張「精算王」現場競猜遊戲券，參加者可憑代幣參與場內遊戲；如欲繼續遊玩，亦可於現場以每個5元購買額外代幣。

百佳美食及品牌嘉年華 優惠 嘉年華亦加入多項互動遊戲及體驗（圖片來源：百佳）
嘉年華亦加入多項互動遊戲及體驗（圖片來源：百佳）

互動遊戲及體驗包括「樂入圈套」、「碌 for FUN」、「佳蛋仔環保袋工作坊」、「畫家速畫」、「人生4格」即影即有相機，以及「AI Racing Game佳蛋仔電能賽車遊戲」。參加者有機會贏取「佳蛋仔」禮物，或製作限定紀念品。

其中，「樂入圈套」讓參加者成功圈中指定佳蛋仔即可獲禮物一份；「碌 for FUN」則需將波送到終點；「佳蛋仔環保袋工作坊」可即場自由搭配貼紙造型，製作獨一無二的環保袋；「畫家速畫」則由插畫家即場繪製專屬人像畫作。

精算王競猜贏一車貨品

活動每日設有三個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲。參加者只需猜出一架購物車內所有貨品的總價，最接近實際價錢者即可免費帶走整架購物車內的所有貨品。參加者可憑實體門票附設的遊戲券，填寫估算價錢參加。大會表示，該遊戲適合熟悉百佳貨品價格的顧客參與，亦為嘉年華增添互動及競猜元素。

百佳美食及品牌嘉年華 優惠 活動每日設有三個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲（圖片來源：百佳）
活動每日設有三個時段舉行「精算王」現場競猜遊戲（圖片來源：百佳）

Music Day及兒童舞蹈表演

百佳將5月29日設為「Music Day」，邀請多位新晉歌手到場表演，包括《全民造星6》的Jacky Fan、Kirs、HoMing，以及新晉男子組合ALITZ等，讓入場人士在購物及遊戲之餘欣賞音樂表演。

5月29日的演出時間包括：Jacky Fan於下午12時30分至12時50分演出；HeiHei於下午1時30分至2時演出；HoMing於下午2時30分至3時演出；小津於下午3時30分至4時演出；ALITZ於下午4時30分至4時50分演出；Kris於下午5時30分至6時演出；小雞則於晚上6時30分至7時演出。

至於5月30日及31日，場內將安排不同兒童舞蹈團體帶來表演，延續嘉年華氣氛，吸引家庭客及親子參與。

活動資料

活動 百佳美食及品牌嘉年華
日期 2026年5月29日至31日
時間 5月29日至30日：中午12時至晚上8時；5月31日：上午10時至下午6時
地點 灣仔合和酒店16樓大禮堂
票價 港幣10元一張
門票發售點 香港全線百佳及旗下品牌門市；嘉年華活動現場

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圖片來源：百佳

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