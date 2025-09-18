維特健靈「髮現醫美學奇蹟限定店」登陸V city 推5大必訪體驗兼送神秘禮物
維特健靈首次以「養髮、修身、美肌」為主題，於屯門V city設立「髮現醫美學奇蹟限定店」。場內以人氣產品放大化設計貫穿，並設多項體驗活動、優惠及限定產品，讓市民由內至外體驗健康與美麗。
五大必訪體驗 集印換神秘禮物
限定店設有免費「髮現醫美學奇蹟之旅」，參加者只需完成5個體驗環節並集齊印章，即可獲贈總值218元的神秘禮物（數量有限，送完即止）。五大體驗包括：
- 好茶品賞：入場即送TEA CHÂTEAU養顏美肌茶飲，包括補血養顏茶、桂花薏仁茶等。
- 美之哲學：專人帶領參觀專區，了解維特健靈品牌故事與理念。
- 美麗願望：在許願牆寫下個人美麗心願。
- 自選測試：網上登記即可享免費養髮、修身或美肌測試與專業分析，時段每日10:00至20:00。
- 產品介紹：限定店推出Naturo Vita NMN新系列及多款優惠套裝。
鏡繪手作坊 創作專屬美麗藍圖
此外，維特健靈聯同本地藝術家舉辦「髮現美麗藍圖．鏡繪手作坊」，帶您遠離日常的忙碌，在1小時的手作坊中尋找心靈的寧靜，每節約1小時，參加者可親手製作獨一無二的鏡繪作品。工作坊費用為港幣199元，完成後於限定店消費可獲全額回贈（部分產品除外）。
限定優惠 滿額送禮再享加購
限定店同時設有多重購物禮遇，買滿指定金額即可獲贈不同產品，或以優惠價加購光療儀器。
- 滿 $599：送 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 30mL
- 滿 $1,999：送 Naturo Vita 養顏美肌CoQ10（30粒）
- 滿 $3,500：$499加購 LED光療面膜儀
- 滿 $4,999：送 Naturo Vita 水漾保濕丸（60粒）及 Naturo Vita排毒美肌瘦身益生菌（30粒）
活動資訊
活動免費入場，部分活動須預先登記。完成指定體驗集滿印章，可換領神秘禮物。手作坊名額有限，先到先得。
圖片來源：主辦方提供