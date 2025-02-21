財政預算案2025懶人包｜派錢派糖/民生福利措施前膽 2元乘車優惠或削減

【財政預算案2025/派錢/派糖/2元乘車優惠/公務員凍薪】財政司司長陳茂波將於2月26日公布下年度財政預算案，庫房連續3年千億元財政赤字成社會關注焦點，政府為節流或削減長者2元乘車優惠，有議員則建議公務員凍薪。《東方新地》將為大家整合今次財政預算案派錢派糖、民生及醫療福利措施。