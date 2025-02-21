財政預算案2025懶人包｜派錢派糖/民生福利措施前膽 2元乘車優惠或削減
財政預算案2025懶人包目錄
財政預算案2025公佈時間表
- 1月8日：立法會2025年會期開始
- 2月26日：財政司長陳茂波發表《財政預算案》
- 4月7日至11日：財務委員會特別會議
- 4月16日至17日：第二次財政預算案會議，由議員發言
- 4月30日：第三次財政預算案會議
削減長者2元乘車優惠
為解決政府目前財政赤字問題，多個政黨建議調整長者2元乘車優惠，自由黨建議將合資格年齡限制回復至65歲或以上，黨魁張宇人認為可更加合理地使用資源，減少財政負擔；經民聯則提出了將長者支付的車費提高至3元或4元。認為能減少過度依賴優惠的情況，同時維持優惠的社會效益。
至於民主思路則提出另一種方案，建議將2元優惠票價提升至3元，並限制每年使用次數至1000次，該建議基於2018年政府報告中的數據，指出部分長者過度使用優惠，甚至出現單月使用優惠超過400次的極端情況，認為設立次數上限有助於防止濫用。
此外，立法會G19成員如陳健波及陳沛良等，則支持對2元優惠進行檢討，並提出限制使用次數或設立金額上限的建議。田北辰則提出，對車費不超過10元的車程，維持2元優惠不變；而超過10元的車程，則以2折優惠方式調整，並設立每月1500元的上限。
至於立法會最大黨民建聯則強烈反對削減2長者乘車優惠，並認為這樣的措施無助改善財政赤字。
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削減政府經常開支、公務員凍薪減薪
另一個討論焦點則為削減政府經常開支及公務員凍薪，新民黨建議削減5%的經常開支，並提出公務員凍薪至財政狀況改善為止，並建議暫停六個月的公務員招聘。自由黨亦提出相似建議，支持政府部門削減經常開支5%，並希望本屆政府能在剩餘的兩年多任期內，解決財赤問題。
另一方面，新思維則提出政府高層及問責官員減薪5.5%，即是過去兩年公務員加薪總額的比例。新思維主席狄志遠指出，減薪不僅限於高級公務員，立法會議員、行政會議成員及政府資助機構高層也應當共同承擔，認為這樣的減薪幅度不會對他們的生活造成太大影響。他更強調，這一舉措不會引起市場的連鎖效應，並質疑現時市場上有多少人已經減薪，指出市場力量遠超過公務員的薪酬水平。
過往派錢及派電子消費券計劃
政府在5年前首次推出派錢計劃，隨後則改為派電子消費券。雖然市民對政府再度派糖有較高期待，但去年紓困金額已縮減至約115億元，並且實行了三年的電子消費券計劃也告一段落。
- 2020年（現金發放計劃）：一次性向年滿18歲的香港永久性居民發放10,000元
- 2021年（電子消費券）：分期向合資格市民發放5,000元
- 2022年（電子消費券）：分兩期向合資格市民發放10,000元
- 2023年（電子消費券）：分兩階段向合資格市民發放5,000元