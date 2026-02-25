財政預算案2026懶人包｜10大派錢派糖/民生福利措施一覽 薪俸稅寬減$3000、子女免稅額增$1萬、綜援額外一個月糧
財政預算案2026懶人包目錄
1.寬減薪俸稅上限$3,000
寬減2025／26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元；
2.寬減利得稅上限$3,000
寬減2025／26課稅年度100%的利得稅，上限為3,000元，全港約17.1萬家企業受惠。有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約5億元。
3.綜援等津貼額外一個月糧
向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元。
4.寬減住宅物業差餉每戶$500
寬減2026／27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元。
5.寬減非住宅物業差餉每戶$500
寬減2026／27年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元。
6.基本、單親、已婚免稅額增$1.3萬至2.6萬
把基本免稅額及單親免稅額由132,000元增加至145,000元，已婚人士免稅額由264,000元增加至290,000元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35億6,000萬元。
7.子女免稅額增1萬
把子女免稅額及額外子女免稅額由130,000元增加至140,000元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6億8,000萬元。
8.供養父母免稅額增$2,500至5,000
增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9億7,000萬元。具體調整如下：
- 供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由50,000元增加至55,000元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；
- 供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由25,000元增加至27,500元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及
- 父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由100,000元增加至110,000元。
9.長者社區照顧服務券增至1.6萬張
政府下年度起把長者社區照顧服務券增加4,000張至16,000張，以及把長者院舍照顧服務券增加一千張至總數七千張，預算每年總開支分別約12億和19億7萬元。政府同時會推動長者照顧服務市場進一步發展，促進政府資助服務和市場自資服務並行，提升整體服務容量。
10.醫療補貼試行安排 每人每年住院上限$3萬
「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增2家至26家，覆蓋大灣區內地九個城市；去年底亦推出為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣一萬元及住院費三萬元。
此外，政府年中將推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」和「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，可選擇由政府將款項直接匯入其指定內地銀行帳戶。
財政預算案2026關鍵日期
2025年12月17日：公眾諮詢正式展開
2026年1月11日至1月18日：財政司司長陳茂波在其網誌預告，並多次提及預算案將於2月25日發表，同時公布諮詢情況
2026年2月25日：由財政司司長於立法會發表
延伸閱讀：
財政預算案2025懶人包｜10大派錢派糖/民生福利措施一覽 綜援/生果金額外半糧、退稅$1500 2元乘車優惠削減
施政報告2024｜10大派錢派糖/民生醫療福利一覽 北上安老每月$5000資助
今次財政預算案有派錢嗎？
政府今年未有直接派發現金或電子消費券，但有多項紓困措施，包括向合資格的綜援、生果金及長者生活津貼受惠者發放額外一個月糧，以及寬減薪俸稅和利得稅，每人上限$3000。因此，今次措施的重點是透過減稅、補貼及津貼方式紓緩市民和企業負擔，而非以全民派發現金形式進行。
薪俸稅及利得稅寬減的內容是甚麼？
預算案提出寬減2025／26課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠，有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少約53億元；同時亦寬減2025／26課稅年度100%的利得稅，上限為3,000元，全港約17.1萬家企業受惠，有關扣減會在2025／26課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少約5億元。
長者及社福相關措施包括哪些安排？
預算案提出向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於1個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約65億元；政府下年度起亦會把長者社區照顧服務券增加4,000張至16,000張，以及把長者院舍照顧服務券增加1,000張至總數7,000張；此外，「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增2家至26家，並設有為期兩年的「醫療補貼試行安排」，上限為每人每年門診費人民幣一萬元及住院費三萬元。