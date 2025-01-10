迪士尼「奇妙年年」迎新春 設4大活動初一大派利是 限定美食+行大運
香港迪士尼樂園度假區將於1月17日至2月16日舉辦「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，與迪士尼朋友迎接新一年。新春過後，「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日登場，帶來充滿驚喜的春日旅程。期間更推出多項門票及酒店優惠，讓賓客以特惠價格感受迪士尼魔法時光！
4大蛇年新春限定體驗
1.與迪士尼朋友過新年
- 「米奇與好友蛇年行大運」：米奇、奇奇與帝帝、布魯托、花木蘭換上賀年服飾於美國小鎮大街送上祝福，財神高飛更與迪士尼樂園樂隊祝願大家好運年年。
- 「米奇與好友大街狂歡派對」新春特別版：米奇、米妮及Duffy與好友穿上賀年服飾登上大街特快列車，沿途向賓客拜年。
- 夢想花園及Duffy與好友遊玩屋賀年合照：迪士尼明星們將換上新春造型，等待與賓客互動及合照。
- 新春利是派發（大年初一起）：入園賓客可獲米奇米妮蛇年主題利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券（數量有限，送完即止）。
2.新春限定美食
- 大街餐廳賀歲套餐：限定的賀歲中式套餐，重點推介「黃金煲」，寓意財富與好運，黃金滿屋。
- 翠樂庭餐廳新春自助餐：「新春有米豬」及「欖角豉汁蒸盤龍鱔」，祝願豐足一年。
- 晶荷軒賀年美食：22厘米特大煎堆，寓意金銀滿屋。
- 藝彩廚豐盛自助餐：「瑞蛇鮮菌富貴撈起」，象徵蛇年風生水起。
3.賀年商品
- Duffy與好友賀年毛公仔、鋼牙奇奇與大鼻帝帝「蛇頭蛇尾」毛公仔
- 迪士尼奇妙彩蛋樂（扭蛋），全套10款，含3款神秘版（數量有限）
- 購物滿HK$300 可免費獲米奇與好友或Duffy與好友新春繪馬，寫下願望掛上夢想花園許願牆
4.入住迪士尼酒店 享受新春假期
- 蛇年醒獅賀歲（大年初一限定）：觀賞醒獅表演，獲贈朱古力金幣。
- 蛇年限定手工藝班：製作米奇賀年曲奇。
- 西翼草坪星光野餐：於燈籠與星光下享用賀年餐飲。
「Duffy 與好友同萌遊」春日旅程
2月21日至5月7日，Duffy與好友將迎接粉絲展開春日小旅行！
- Duffy與好友春日限定列車：登上特別裝飾的迪士尼樂園鐵路列車，感受春日氛圍。
- 火車站全新表演：Duffy與好友換上春日新裝，迎接旅人歸來。
- 全新「可愛座」打卡位：特設毛公仔專屬座位，與心愛毛公仔自拍留念。
- Duffy與好友「快樂分享」小劇場：於城堡舞台欣賞春日限定演出。
- Duffy與好友遊玩屋：近距離與Duffy與好友拍照互動。
- 全新Duffy與好友主題商品：鎖匙扣、頭箍、掛袋飾物等。
- 限定Duffy與好友甜點：杯子蛋糕、窩夫、軟雪糕等萌系美食。
入住度假區酒店 享受春日萌遊體驗
- Duffy與好友旅行紀念品工作坊
- Duffy與LinaBell主題蛋糕點綴體驗
- Duffy主題房間
期間限定優惠
「快樂組團」門票優惠
- 即日起至1月28日：
- 購買3張正價1日門票可享八折優惠
- 購買4張正價1日門票可享七六折優惠
「親子同享玩住2天套票」
- 1月15日至6月9日，於官網預訂：
- 包含標準2日門票兩張 + 度假區酒店住宿1晚
- 額外免費贈送小童2日門票1張
提早入園證
- 可於樂園正式開放前最多1小時進場，率先體驗迪士尼魔法！
- Duffy與好友同萌遊期間（2月21日至5月7日），更可搶先登上Duffy與好友春日限定列車。
關鍵詞迪士尼新春活動
圖片來源：香港迪士尼