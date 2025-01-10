迪士尼「奇妙年年」迎新春 設4大活動初一大派利是 限定美食+行大運

香港迪士尼樂園度假區將於1月17日至2月16日舉辦「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，與迪士尼朋友迎接新一年。新春過後，「Duffy與好友同萌遊」將於2月21日至5月7日登場，帶來充滿驚喜的春日旅程。期間更推出多項門票及酒店優惠，讓賓客以特惠價格感受迪士尼魔法時光！

