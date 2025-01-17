鐵路遊｜港鐵攜美麗華旅遊推動低碳旅遊 打造中國高鐵與歐洲鐵路遊新體驗
隨著全球氣候變化挑戰加劇，低碳旅遊逐漸成為旅遊業發展的核心方向。美麗華旅遊作為首間發起低碳旅遊概念的旅行社，攜手港鐵、Rail Europe及綠智碳認證國際顧問服務有限公司，積極推動中國高鐵與歐洲鐵路遊，以實踐可持續旅遊發展。
推動低碳旅遊 旅程設計更環保
美麗華旅遊總經理李振庭表示：「我們致力於減低旅遊行程的碳足跡，包括選用低碳交通工具、環保酒店及餐廳等，例如SAF燃料航空公司、高鐵與鐵路交通。行程亦融入當地可持續活動，如城市漫步、踩單車及健步行，讓旅客在欣賞美景的同時，與自然和文化深度連結。」
未來，美麗華旅遊將推出更多以高鐵及歐洲鐵路為主的旅遊團，讓旅客透過綠色旅遊方式探索世界。
港鐵助推高鐵旅遊新趨勢
港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯指出：「鐵路是一種低碳排放的交通工具，非常適合推廣綠色旅遊。自高鐵（香港段）通車後，不僅深化香港與內地的聯繫，更帶動北上南下旅遊新趨勢。目前高鐵直達內地站點超過90個，為旅客提供多樣化且環保的出行選擇。」
梁靜雯期望更多旅客能選擇鐵路出行，共同為保護環境和促進可持續旅遊貢獻力量。
歐洲鐵路網絡減碳優勢
Rail Europe大中華區市場推廣經理陳國豪表示：「歐洲鐵路網絡覆蓋33個國家，超過3萬個目的地。我們與美麗華旅遊合作，在傳統歐洲團中加入火車連接，以實踐減碳旅行，鼓勵香港旅客以鐵路探索歐洲，感受可持續旅遊的獨特魅力。」
提升旅客環保意識 綠色出行更精彩
綠智碳業務總監李健明強調：「我們為美麗華旅遊的領隊提供低碳旅遊培訓及認證，讓他們在帶團時推廣減碳理念，如減少使用一次性用品、自備牙刷及水樽等。低碳旅遊不僅保護環境，也讓旅行體驗更有意義。」
圖片來源：美麗華旅遊