鐵路遊｜港鐵攜美麗華旅遊推動低碳旅遊 打造中國高鐵與歐洲鐵路遊新體驗

隨著全球氣候變化挑戰加劇，低碳旅遊逐漸成為旅遊業發展的核心方向。美麗華旅遊作為首間發起低碳旅遊概念的旅行社，攜手港鐵、Rail Europe及綠智碳認證國際顧問服務有限公司，積極推動中國高鐵與歐洲鐵路遊，以實踐可持續旅遊發展。

