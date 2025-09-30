長者入住廣東院舍試驗計劃｜長者赴粵養老每月可獲$5,000資助 申請資格、方法、安老人院名單懶人包
長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請資格
1.必須符合或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，即
- 香港永久居民，在本港居住最少7年
- 年齡65歲或以上
- 在緊接申請日前，已連續領取綜援金最少1年（在該年內如曾停止領取綜援金合共不超過10 天，亦視為符合這項規定）
2.將會或已入住廣東指定安老院（參與「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院名單）
3.沒有同時獲社署或其他機構資助安老院住宿費用
長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請方法
1.由2025年10月1日起，可向新家園協會（認可服務機構）或負責個案的社會保障辦事處遞交申請
2.需提交文件包括：
- 申請人香港身份證／有效身份證明文件
- 指定銀行戶口證明（顯示戶名及帳號）
- 如由受委人代辦，須另提交受委人身份證及相關銀行帳戶證明
3.完成審核後，社署會發出通知書，確認申請結果及資助安排
長者入住廣東院舍試驗計劃｜資助金額
- 每名長者每月獲5,000港元（定額）
- 由社署透過自動轉帳存入指定銀行帳戶
- 長者每月需在指定安老院居住不少於15日，並符合綜援養老計劃規定（每年不可離開廣東省超過180日）
長者入住廣東院舍試驗計劃｜注意事項
- 必須每月自行繳交院費並保存收據，以備抽查
- 如退出或不再符合資格，須即時通知社署／新家園協會
- 三年內最多可有一次轉換指定安老院或重新參加計劃
- 如多領資助，必須退還
長者入住廣東院舍試驗計劃｜查詢方法
新家園協會
電話：2815 7399｜微信：6970 8263
電郵：[email protected]
地址：新界葵涌和宜合道122號新華銀行大廈7樓
辦公時間：星期一至五 9:15am–6:00pm（午膳1–2pm，公眾假期除外）
社會福利署 關愛基金組
電話：3422 3090｜熱線：2343 2255
電郵：[email protected]
地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1007室
網址：www.swd.gov.hk｜www.communitycarefund.hk
申請「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」需要甚麼資格？
申請人必須符合或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，並將會或已入住廣東指定安老院，同時未獲其他資助安老院住宿費用。
每月5,000元資助如何發放？
社署會按月透過自動轉帳，將5,000元存入申請人或受委人指定的香港銀行帳戶。
入住安老院有沒有居住天數要求？
受惠長者每月需在指定安老院居住不少於15日，並且每年不可離開廣東省超過180日，否則可能失去當月資助資格。
如想更換安老院，是否可以？
在三年計劃期內，受惠長者最多可有一次轉換指定安老院或重新參加計劃的機會。