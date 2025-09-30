長者入住廣東院舍試驗計劃｜長者赴粵養老每月可獲$5,000資助 申請資格、方法、安老人院名單懶人包

政府明日（10月1日）起推出「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」，由關愛基金資助，為期三年。計劃每月向合資格綜援長者提供5,000港元，用作支付入住廣東指定安老院的費用及生活開支，總名額1,000個。《東方新地》為大家整合今次計劃申請懶人包：

