長者入住廣東院舍試驗計劃｜長者赴粵養老每月可獲$5,000資助 申請資格、方法、安老人院名單懶人包

長者入住廣東院舍試驗計劃｜長者赴粵養老每月可獲$5,000資助 申請資格、方法、安老人院名單懶人包

家庭消費
東方新地
政府明日（10月1日）起推出「綜合社會保障援助長者入住廣東院舍試驗計劃」，由關愛基金資助，為期三年。計劃每月向合資格綜援長者提供5,000港元，用作支付入住廣東指定安老院的費用及生活開支，總名額1,000個。《東方新地》為大家整合今次計劃申請懶人包：

長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請資格

1.必須符合或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，即

  • 香港永久居民，在本港居住最少7年
  • 年齡65歲或以上
  • 在緊接申請日前，已連續領取綜援金最少1年（在該年內如曾停止領取綜援金合共不超過10 天，亦視為符合這項規定）

2.將會或已入住廣東指定安老院（參與「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院名單

3.沒有同時獲社署或其他機構資助安老院住宿費用

長者入住廣東院舍試驗計劃 參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
長者入住廣東院舍試驗計劃 參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
長者入住廣東院舍試驗計劃 參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
長者入住廣東院舍試驗計劃 參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）
參與計劃長者院舍設施（圖片來源：社會福利署）

長者入住廣東院舍試驗計劃｜申請方法

1.由2025年10月1日起，可向新家園協會（認可服務機構）或負責個案的社會保障辦事處遞交申請

2.需提交文件包括：

  • 申請人香港身份證／有效身份證明文件
  • 指定銀行戶口證明（顯示戶名及帳號）
  • 如由受委人代辦，須另提交受委人身份證及相關銀行帳戶證明

3.完成審核後，社署會發出通知書，確認申請結果及資助安排

長者入住廣東院舍試驗計劃｜資助金額

  • 每名長者每月獲5,000港元（定額）
  • 由社署透過自動轉帳存入指定銀行帳戶
  • 長者每月需在指定安老院居住不少於15日，並符合綜援養老計劃規定（每年不可離開廣東省超過180日）

長者入住廣東院舍試驗計劃｜注意事項

  • 必須每月自行繳交院費並保存收據，以備抽查
  • 如退出或不再符合資格，須即時通知社署／新家園協會
  • 三年內最多可有一次轉換指定安老院或重新參加計劃
  • 如多領資助，必須退還

長者入住廣東院舍試驗計劃｜查詢方法

新家園協會
電話：2815 7399｜微信：6970 8263
電郵：[email protected]
地址：新界葵涌和宜合道122號新華銀行大廈7樓
辦公時間：星期一至五 9:15am–6:00pm（午膳1–2pm，公眾假期除外）

社會福利署 關愛基金組
電話：3422 3090｜熱線：2343 2255
電郵：[email protected]
地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1007室
網址：www.swd.gov.hkwww.communitycarefund.hk

中高齡就業津貼｜臨時求職經濟援助 政府/社會服務機構$1000置裝津貼
基層津貼2025最新｜4大低收入家庭申請資格／申請金額／懶人包比較表 在職家庭津貼｜護老者｜照顧者｜扶弱基金｜社會保障援助｜長者
住屋津貼2025 | 政府家居維修津貼、電費優惠等最高津貼$8萬 五大計劃申請方法/申請限期/金額一覽
幼兒中心家長津貼2025｜最新津貼每月$1000 申請資格/申請方法/發放方式一覽懶人包
公屋富戶2025-2026｜入息爆幾多要交雙倍租金/遷出單位？公屋富戶政策最新資產限額、入息限額
長者牙科津貼｜免費鑲假牙/杜牙根/補牙/洗牙 4大津貼申請資格+方法一覽

持續進修基金2025｜16大熱門課程+申請資格懶人包 最高資助高達$25000

申請「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」需要甚麼資格？

申請人必須符合或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」，並將會或已入住廣東指定安老院，同時未獲其他資助安老院住宿費用。

每月5,000元資助如何發放？

社署會按月透過自動轉帳，將5,000元存入申請人或受委人指定的香港銀行帳戶。

入住安老院有沒有居住天數要求？

受惠長者每月需在指定安老院居住不少於15日，並且每年不可離開廣東省超過180日，否則可能失去當月資助資格。

如想更換安老院，是否可以？

在三年計劃期內，受惠長者最多可有一次轉換指定安老院或重新參加計劃的機會。

圖片來源：社會福利署

熱門文章

 