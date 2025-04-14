長者咭申請｜網上申請5分鐘完成！申請方法/補領/長者咭優惠一覽
長者咭申請目錄
長者咭申請資格
年滿65歲（以生日當天計算）或以上的香港居民，均符合申請資格。快將年滿65歲的申請人，可在年滿65歲前的60天內，以郵寄方式預先遞交申請。
長者咭申請表格下載
申請人可以透過以下途徑取得長者咭申請表格：
- 於社署網頁下載「長者咭計劃申請表格」（2024年3月版本）(word)
- 親身到長者咭辦事處、各區福利辦事處、社會保障辦事處、各區綜合家庭服務中心、民政事務處諮詢服務中心、各區長者地區中心及長者鄰舍中心索取
長者咭申請所需文件
申請人須準備以下文件：
- 已填妥的「長者咭計劃申請表格」（2024年3月版本）(word)；
- 近半年彩色證件相1張，淨色背景，底色不限，相片大小約38毫米（闊）X 50毫米（高）；及
- 香港智能身份證（郵寄申請需附上副本）。
長者咭申請方法（首次申請）
申請人可選擇以下方式遞交已填妥的申請表及所需文件：
長者咭申請方法（補領申請）
如需補領長者咭，申請人可透過以下途徑遞交已填妥的申請表、所需文件及$25補領費用：
- 網上申請：使用網上申請，並透過信用卡（包括VISA、萬事達卡、JCB及銀聯）或「轉數快」支付補領費用。
- 郵寄申請：郵寄到長者咭辦事處（請附上劃線支票／本票，抬頭請寫上「香港特別行政區政府」，不接受郵寄現金）；
- 親身申請：親自或由親友代其到長者咭辦事處或長者咭補領費繳費地點遞交申請（如由親友前來代辦，需登記代辦人資料以作紀錄）；長者咭補領費繳費地點會將補領申請轉交到長者咭辦事處，辦事處會在收到申請後之7個工作天內，寄出長者咭予申請人。
如遇惡劣天氣或因應特殊情況而調整服務，請留意部門網頁。
長者咭申請處理時間
網上申請：辦事處在收到申請後的7個工作天內，以郵寄方式發出長者咭。
郵寄申請：
- 年滿65歲的申請人：辦事處在收到申請後的7個工作天內，寄出長者咭。
- 在年滿65歲前60天內遞交申請的申請人：辦事處會在申請人滿65歲的2個工作天前，寄出長者咭；若辦事處收到申請當天距離申請人65歲生日不足7個工作天，會在收到申請後的7個工作天內，寄出長者咭。
長者咭優惠一覽
長者咭持有人可享有以下優惠：
- 香港中華煤氣有限公司（煤氣烹飪中心）的實用及示範課程可享九折優惠。
- 香港電燈有限公司的客戶服務中心可享優先服務。
- 上海商業銀行、大新銀行及中國建設銀行（亞洲）等多間銀行提供禮券及本票服務費豁免，以及保險箱租金折扣。
- 屈臣氏藥房及香港浸會大學醫務中心等多間診所及藥房提供服優惠。
- 救世軍等零售商店提供折扣。
- 精工專業眼鏡及名視眼鏡等眼鏡店提供折扣。
- 南北行、余仁生及位元堂等健康及保健產品店提供折扣。
- 多間珠寶、書籍、音樂及電子產品店亦提供折扣。
更多詳盡的優惠資訊，請瀏覽長者咭優惠懶人包。
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我幾時可以申請長者咭？需要等到65歲生日當日嗎？
不需要。合資格的香港居民可在年滿65歲前的60天內預先遞交申請。不論透過郵寄或親身方式，社署會在你65歲生日前2個工作天內發出長者咭。
長者咭要每年更新嗎？
無需更新。長者咭不設有效期限，終身有效，不用每年更換。
如果長者咭遺失了，點樣補領？
你可以透過網上、郵寄或親身到長者咭辦事處申請補領，費用為$25。網上補領可用信用卡或「轉數快」付款，郵寄則需附上劃線支票／本票。
長者咭可享用哪些優惠？
持咭人士可享交通、銀行、診所、藥房、零售、健康產品等多方面折扣及服務，例如：煤氣中心烹飪班九折、銀行禮券費用豁免、眼鏡店及中藥店優惠等。完整優惠清單可瀏覽社署網頁。