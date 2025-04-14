長者咭申請｜網上申請5分鐘完成！申請方法/補領/長者咭優惠一覽

長者咭是由社會福利署（社署）為長者提供的一種普遍獲得承認的年齡證明，方便他們享用政府部門、公共運輸機構及商號提供的優惠。本文將詳細介紹長者咭申請資格、申請方法，包括方便快捷的網上申請途徑，以及補領程序。