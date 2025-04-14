長者咭申請｜網上申請5分鐘完成！申請方法/補領/長者咭優惠一覽

長者咭申請｜網上申請5分鐘完成！申請方法/補領/長者咭優惠一覽

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長者咭是由社會福利署（社署）為長者提供的一種普遍獲得承認的年齡證明，方便他們享用政府部門、公共運輸機構及商號提供的優惠。本文將詳細介紹長者咭申請資格、申請方法，包括方便快捷的網上申請途徑，以及補領程序。

長者咭申請目錄

長者咭申請資格

年滿65歲（以生日當天計算）或以上的香港居民，均符合申請資格。快將年滿65歲的申請人，可在年滿65歲前的60天內，以郵寄方式預先遞交申請。

長者咭申請表格下載

申請人可以透過以下途徑取得長者咭申請表格：

  • 社署網頁下載「長者咭計劃申請表格」（2024年3月版本）(word)
  • 親身到長者咭辦事處、各區福利辦事處、社會保障辦事處、各區綜合家庭服務中心、民政事務處諮詢服務中心、各區長者地區中心及長者鄰舍中心索取

長者咭申請所需文件

申請人須準備以下文件：

  1. 已填妥的「長者咭計劃申請表格」（2024年3月版本）(word)；
  2. 近半年彩色證件相1張，淨色背景，底色不限，相片大小約38毫米（闊）X 50毫米（高）；及
  3. 香港智能身份證（郵寄申請需附上副本）。

長者咭有效期及費用

  • 長者咭不設有效期，無須按年更換。
  • 首次申請：費用全免
  • 補領申請：補領費用$25

長者咭申請方法（首次申請）

申請人可選擇以下方式遞交已填妥的申請表及所需文件：

  1. 網上申請：透過網上申請，方便快捷！
  2. 郵寄申請：郵寄到長者咭辦事處
  3. 親身申請：親自或由親友代其到長者咭辦事處遞交申請（如由親友前來代辦，需登記代辦人資料以作紀錄）。

長者咭申請方法（補領申請）

如需補領長者咭，申請人可透過以下途徑遞交已填妥的申請表、所需文件及$25補領費用：

  1. 網上申請：使用網上申請，並透過信用卡（包括VISA、萬事達卡、JCB及銀聯）或「轉數快」支付補領費用。
  2. 郵寄申請：郵寄到長者咭辦事處（請附上劃線支票／本票，抬頭請寫上「香港特別行政區政府」，不接受郵寄現金）；
  3. 親身申請：親自或由親友代其到長者咭辦事處長者咭補領費繳費地點遞交申請（如由親友前來代辦，需登記代辦人資料以作紀錄）；長者咭補領費繳費地點會將補領申請轉交到長者咭辦事處，辦事處會在收到申請後之7個工作天內，寄出長者咭予申請人。

長者咭辦事處

  • 地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室
  • 辦公時間：星期一至五上午8時45分至下午1時；下午2時至6時；星期六、日及公眾假期休息
  • 電話號碼：3583 2959

如遇惡劣天氣或因應特殊情況而調整服務，請留意部門網頁

長者咭申請處理時間

網上申請：辦事處在收到申請後的7個工作天內，以郵寄方式發出長者咭。

郵寄申請：

  • 年滿65歲的申請人：辦事處在收到申請後的7個工作天內，寄出長者咭。
  • 在年滿65歲前60天內遞交申請的申請人：辦事處會在申請人滿65歲的2個工作天前，寄出長者咭；若辦事處收到申請當天距離申請人65歲生日不足7個工作天，會在收到申請後的7個工作天內，寄出長者咭。

親身申請：辦事處可即日處理申請及發出長者咭。

長者咭優惠一覽

長者咭持有人可享有以下優惠：

  • 香港中華煤氣有限公司（煤氣烹飪中心）的實用及示範課程可享九折優惠。
  • 香港電燈有限公司的客戶服務中心可享優先服務。
  • 上海商業銀行、大新銀行及中國建設銀行（亞洲）等多間銀行提供禮券及本票服務費豁免，以及保險箱租金折扣。
  • 屈臣氏藥房及香港浸會大學醫務中心等多間診所及藥房提供服優惠。
  • 救世軍等零售商店提供折扣。
  • 精工專業眼鏡及名視眼鏡等眼鏡店提供折扣。
  • 南北行、余仁生及位元堂等健康及保健產品店提供折扣。
  • 多間珠寶、書籍、音樂及電子產品店亦提供折扣。

更多詳盡的優惠資訊，請瀏覽長者咭優惠懶人包

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我幾時可以申請長者咭？需要等到65歲生日當日嗎？

不需要。合資格的香港居民可在年滿65歲前的60天內預先遞交申請。不論透過郵寄或親身方式，社署會在你65歲生日前2個工作天內發出長者咭。

長者咭要每年更新嗎？

無需更新。長者咭不設有效期限，終身有效，不用每年更換。

如果長者咭遺失了，點樣補領？

你可以透過網上、郵寄或親身到長者咭辦事處申請補領，費用為$25。網上補領可用信用卡或「轉數快」付款，郵寄則需附上劃線支票／本票。

長者咭可享用哪些優惠？

持咭人士可享交通、銀行、診所、藥房、零售、健康產品等多方面折扣及服務，例如：煤氣中心烹飪班九折、銀行禮券費用豁免、眼鏡店及中藥店優惠等。完整優惠清單可瀏覽社署網頁。

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