長者日

長者日2025｜150+餐飲超市優惠合集，快餐75折，健康餐65折，超市9折

家庭消費
2025年長者日將於11月16日舉行，逾千間商戶參與全港最大型長者專屬折扣行動。目前已有超過2,600間商號和機構參與計劃，為持有長者咭的長者提供優惠服務。近年來，社會福利署一直推行長者咭計劃，讓65歲或以上的長者可以享受在餐飲、超市購物、娛樂、交通等方面的優惠和折扣。本文整理了2025年參與計劃的店舖、交通、餐廳優惠詳情，即刻往下睇！

長者日2025目錄

長者日優惠2025｜超市及連鎖生活用品店及優惠內容

2025年長者日獲超過十個大型連鎖超市及生活用品店參與，憑長者咭或樂悠咭可在全港合資格分店享受指定折扣。以下列出所有的主流超市名單，及主要優惠內容。

店名（分店查詢） 主要優惠內容
萬寧 2025年11月14日至16日，持長者咭購買自家品牌產品享85折，成人紙尿片及成人奶粉95折，任何消費贈送成人奶粉試用裝。全港逾300分店適用。
百佳超級市場 長者咭於活動日購買「佳之選」、「金御膳」或「超值牌」系列產品，可享9折。部分分店另設指定商品限時優惠。
大生生活超市 全港分店消費滿$100即享9折，指定酒品及禮券除外，優惠僅限2025年11月15日至17日。
日本城JHC 店內指定產品於長者日享受特別優惠價，詳情可於分店瀏覽。
實惠 於門市購買家品滿$200或以上可減$20，黃埔分店除外。
聖安娜餅屋 長者咭享正價產品95折及特選糕點優惠。
A-1 Bakery 正價商品10%折扣，適用於A-1 Bakery、Atelier GUTE、La Création及Natural Bakery全港分店。
豐澤 出示長者咭於門市購買小型家電可享5%折扣以及指定精選產品特價。
莎莎 全線分店購物即享5%折扣，精選產品特價另計。
彩豐行 正價產品滿$200可減$10，部分分店特設額外贈品。
  • 以上僅為部分超市名單，若欲查閱所有類別商戶（如地區型、中小型、非連鎖類等），請參閱官方PDF

長者日優惠2025｜快餐及餐廳名單及優惠內容

長者日當日，多間快餐及茶餐廳於全線分店推出指定餐點折扣，為長者提供多元化用餐選擇。

店名（分店查詢） 主要優惠內容
美心 持長者咭或樂悠咭於晚市堂食或外賣，享75折，適用全港分店（西九高鐵站除外），限時特惠。
大家樂 「輕嚥料理」便當買第二件半價，指定分店可享更多特選組合。
吉野家 滿$38即減$6，或以$2加購冰奶茶紅豆冰/冰抹茶紅豆冰，限長者咭。
譚仔雲南米線 惠顧自選兩餸或以上米線減$8，或贈送冷/熱飲品一杯（特飲、豆漿、罐裝飲品除外）。
鴻福堂 長者健康餐65折優惠價$38（原價$60-$68）。
銀龍飲食集團 下午茶時段「紫菜三寶河」$30，指定加配優惠。
意粉屋 單點焗芝士火腿煙斗粉享七折；其他主菜或特飲按分店公告。
長者日優惠2025｜保健產品及家居護理店名單及優惠內容

全港多間保健品牌及家居用品店推出長者專屬優惠，涵蓋滋補品、健康鞋、視力聽力檢查、家居清潔等。

店名（分店查詢） 主要優惠內容
位元堂 凡淨價滿$200即送野生蟲草皇強肺通12粒裝乙樽。
余仁生 野生花旗參石斛膠囊、無量山三七膠囊、腦轉快膠囊等指定產品買一送一。消費滿$100即減$10。
Dr. Kong 單一發票購物滿$500即減$50，適用於全線分店。
眼鏡88 指定太陽眼鏡$198/漸進鏡片組合$1,080/AI眼健康篩查$88/聽覺檢查$88/免費心血管健康風險評估等。
Bodycare 活動當日憑長者咭享全場七折。

長者日優惠2025｜玩樂景點、出行交通及酒店餐飲參與名單

本年度長者日多個本地景點、大型酒店、旅遊設施均有長者專屬優惠，包括門票折扣、酒店自助餐優惠及海上維港遊等。

景點／酒店（官方查詢） 主要優惠內容
香港海洋公園 於園內紀念品店購物可享85折折扣。
香港迪士尼樂園酒店 憑樂悠咭或長者咭享酒店自助餐（晚餐及週末午餐）以小童價計算；指定度假酒店午市套餐75折。
昂坪360 平日及長者日以$30購買標準車廂來回纜車門票一張。
洋紫荊維港遊 海上自助晚餐買一送一（長者咭或樂悠咭專享，限指定活動期）。
長者日優惠2025｜交通、景點、博物館及游泳池

2025年長者日，全港主要交通工具、熱門景點、博物館及公眾泳池均有長者咭或樂悠咭專屬優惠，內容如下：

類別 主要參與機構或設施 優惠內容
公共交通 港鐵、九巴、龍運巴士、城巴、新巴、新大嶼山巴士、山頂纜車、電車、天星小輪、新渡輪、富裕小輪、珀麗灣渡輪等 65歲或以上長者，持長者咭或樂悠咭，即享免費乘搭大部分公眾交通（包括巴士、港鐵、渡輪、電車、纜車等）；部分交通工具出示身份證亦可享免費或半價。
景點 昂坪360、香港摩天輪、香港海洋公園、挪亞方舟、香港濕地公園等 昂坪360：優惠價$30購買即日來回纜車門票
摩天輪、海洋公園：60歲或以上長者免費入場（或特價門票）
挪亞方舟：成人正價門票可攜一名長者免費入場
濕地公園：長者及一位同行者免費
博物館 康文署轄下17間博物館，包括藝術館、科學館、太空館、文化博物館等 60歲或以上長者持長者咭，免費參觀常設及大部份專題展覽。
購買博物館通行證（$25）更可全年無限次進場，並享餐飲及禮品折扣。
公共游泳池 全港康文署轄下游泳池 60歲或以上長者及其一位同行者免費入場

長者日優惠2025｜長者咭申請方法

年滿65歲的香港居民即可申請「長者咭」以享受全港商戶及政府公共機構提供專屬優惠。申請流程如下：

  • 準備申請所需文件：
  1. 已填妥的申請表
  2. 近半年彩色證件近照（淨色背景）
  3. 有效香港智能身份證副本。
  • 遞交申請流動方式：
  1. 網上申請
  2. 親身遞交（灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室）
  3. 郵寄至辦事處，費用全免（首次）
  • 如距離年滿65歲不足60日，可提前申請。
  • 首次申請費用全免，補領則需繳款（現時HK$22元）。
  • 如需查詢，致電：3583 2959，或電郵：[email protected]
  • 更多申請細節及相關條款，參考社署網頁
  • 亦可下載「長者咭計劃」App（Apple iOS / Android

回到目錄

長者日優惠2025包括什麼內容？

2025年長者日於11月16日舉行，全港逾150間商戶參與，包括主流超市、快餐、餐廳、交通工具、主題公園、博物館及康樂游泳池。持有長者咭、樂悠咭或合資格身份證的長者均可於指定日期享免費乘車、購物折扣、餐飲及門票特惠，部分優惠亦延伸至同行親友。

長者日的交通優惠如何使用？

65歲以上長者可用長者咭、樂悠咭或長者八達通於港鐵、九巴、城巴、輕鐵、渡輪、電車等享免費乘搭。部分交通路線有年齡或證件限制，出示證件即可享全日免費。個別路線及機場快線等特別路線可能不適用，請留意官方公告。

長者咭和樂悠咭有什麼分別？參加長者日優惠要哪張咭？

長者咭為65歲或以上香港居民專用，樂悠咭為60歲或以上港人（附交通優惠拍卡功能）。2025長者日大部分優惠均接受兩張咭，無論超市、餐廳、交通、景點均可帶咭享用，惟部分商戶會指明只限某一咭或身份，建議同時攜帶証件及相關咭。

長者日景點、主題公園、博物館、泳池有哪些優惠？可否攜帶同行者？

海洋公園、昂坪360、摩天輪等景點推出免費或特惠門票；康樂游泳池和各大博物館亦設長者免費或優惠入場，部分可帶一位親友同行同享優惠。個別場地以公告為準，建議提早查詢規則及需否登記。

如何申請香港長者咭及樂悠咭？

長者咭申請需年滿65歲，填妥表格、身份證副本及彩色近照，可選擇網上、郵寄或親身遞交申請，首次申請費用全免。樂悠咭由政府自動派發至登記地址，如未收到可向運輸署查詢或再次申請。更多細節請參閱官方社署網站。

