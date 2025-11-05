長者日2025｜150+餐飲超市優惠合集，快餐75折，健康餐65折，超市9折

2025年長者日將於11月16日舉行，逾千間商戶參與全港最大型長者專屬折扣行動。目前已有超過2,600間商號和機構參與計劃，為持有長者咭的長者提供優惠服務。近年來，社會福利署一直推行長者咭計劃，讓65歲或以上的長者可以享受在餐飲、超市購物、娛樂、交通等方面的優惠和折扣。本文整理了2025年參與計劃的店舖、交通、餐廳優惠詳情，即刻往下睇！