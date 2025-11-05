長者日2025｜150+餐飲超市優惠合集，快餐75折，健康餐65折，超市9折
長者日2025目錄
長者日優惠2025｜超市及連鎖生活用品店及優惠內容
2025年長者日獲超過十個大型連鎖超市及生活用品店參與，憑長者咭或樂悠咭可在全港合資格分店享受指定折扣。以下列出所有的主流超市名單，及主要優惠內容。
|店名（分店查詢）
|主要優惠內容
|萬寧
|2025年11月14日至16日，持長者咭購買自家品牌產品享85折，成人紙尿片及成人奶粉95折，任何消費贈送成人奶粉試用裝。全港逾300分店適用。
|百佳超級市場
|長者咭於活動日購買「佳之選」、「金御膳」或「超值牌」系列產品，可享9折。部分分店另設指定商品限時優惠。
|大生生活超市
|全港分店消費滿$100即享9折，指定酒品及禮券除外，優惠僅限2025年11月15日至17日。
|日本城JHC
|店內指定產品於長者日享受特別優惠價，詳情可於分店瀏覽。
|實惠
|於門市購買家品滿$200或以上可減$20，黃埔分店除外。
|聖安娜餅屋
|長者咭享正價產品95折及特選糕點優惠。
|A-1 Bakery
|正價商品10%折扣，適用於A-1 Bakery、Atelier GUTE、La Création及Natural Bakery全港分店。
|豐澤
|出示長者咭於門市購買小型家電可享5%折扣以及指定精選產品特價。
|莎莎
|全線分店購物即享5%折扣，精選產品特價另計。
|彩豐行
|正價產品滿$200可減$10，部分分店特設額外贈品。
- 以上僅為部分超市名單，若欲查閱所有類別商戶（如地區型、中小型、非連鎖類等），請參閱官方PDF
長者日優惠2025｜快餐及餐廳名單及優惠內容
長者日當日，多間快餐及茶餐廳於全線分店推出指定餐點折扣，為長者提供多元化用餐選擇。
- 更多參與餐廳及地區分店，請至長者日優惠全名單
長者日優惠2025｜保健產品及家居護理店名單及優惠內容
全港多間保健品牌及家居用品店推出長者專屬優惠，涵蓋滋補品、健康鞋、視力聽力檢查、家居清潔等。
長者日優惠2025｜玩樂景點、出行交通及酒店餐飲參與名單
本年度長者日多個本地景點、大型酒店、旅遊設施均有長者專屬優惠，包括門票折扣、酒店自助餐優惠及海上維港遊等。
- 欲獲所有參與景點及交通商戶名單，請長者日官方PDF
長者日優惠2025｜交通、景點、博物館及游泳池
2025年長者日，全港主要交通工具、熱門景點、博物館及公眾泳池均有長者咭或樂悠咭專屬優惠，內容如下：
|類別
|主要參與機構或設施
|優惠內容
|公共交通
|港鐵、九巴、龍運巴士、城巴、新巴、新大嶼山巴士、山頂纜車、電車、天星小輪、新渡輪、富裕小輪、珀麗灣渡輪等
|65歲或以上長者，持長者咭或樂悠咭，即享免費乘搭大部分公眾交通（包括巴士、港鐵、渡輪、電車、纜車等）；部分交通工具出示身份證亦可享免費或半價。
|景點
|昂坪360、香港摩天輪、香港海洋公園、挪亞方舟、香港濕地公園等
|昂坪360：優惠價$30購買即日來回纜車門票
摩天輪、海洋公園：60歲或以上長者免費入場（或特價門票）
挪亞方舟：成人正價門票可攜一名長者免費入場
濕地公園：長者及一位同行者免費
|博物館
|康文署轄下17間博物館，包括藝術館、科學館、太空館、文化博物館等
|60歲或以上長者持長者咭，免費參觀常設及大部份專題展覽。
購買博物館通行證（$25）更可全年無限次進場，並享餐飲及禮品折扣。
|公共游泳池
|全港康文署轄下游泳池
|60歲或以上長者及其一位同行者免費入場
- 上述優惠細則及參與設施覆蓋全港主要交通及戶外康體資源；部分設施優惠內容以官方公佈為準，更多詳情請參閱公共交通、景點、博物館及游泳池優惠PDF
- 已填妥的申請表
- 近半年彩色證件近照（淨色背景）
- 有效香港智能身份證副本。
- 遞交申請流動方式：
- 網上申請
- 親身遞交（灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室）
- 郵寄至辦事處，費用全免（首次）
- 如距離年滿65歲不足60日，可提前申請。
- 首次申請費用全免，補領則需繳款（現時HK$22元）。
- 如需查詢，致電：3583 2959，或電郵：[email protected]。
- 更多申請細節及相關條款，參考社署網頁
- 亦可下載「長者咭計劃」App（Apple iOS / Android）
延伸閱讀：
長者咭優惠2025｜逾100項長者咭樂悠咭飲食購物優惠 麥當勞/譚仔/KFC/惠康/美心都有
長者牙科津貼｜4大津貼申請資格+方法一覽 免費補牙/洗牙/鑲假牙/杜牙根
長者入住廣東院舍試驗計劃｜長者赴粵養老每月可獲$5,000資助 申請資格、方法、安老院名單懶人包
基層津貼2025最新｜4大低收入家庭申請資格／申請金額／懶人包比較表 在職家庭津貼｜護老者｜照顧者｜扶弱基金｜社會保障援助｜長者
住屋津貼2025 | 政府家居維修津貼、電費優惠等最高津貼$8萬 五大計劃申請方法/申請限期/金額一覽
長者日優惠2025包括什麼內容？
2025年長者日於11月16日舉行，全港逾150間商戶參與，包括主流超市、快餐、餐廳、交通工具、主題公園、博物館及康樂游泳池。持有長者咭、樂悠咭或合資格身份證的長者均可於指定日期享免費乘車、購物折扣、餐飲及門票特惠，部分優惠亦延伸至同行親友。
長者日的交通優惠如何使用？
65歲以上長者可用長者咭、樂悠咭或長者八達通於港鐵、九巴、城巴、輕鐵、渡輪、電車等享免費乘搭。部分交通路線有年齡或證件限制，出示證件即可享全日免費。個別路線及機場快線等特別路線可能不適用，請留意官方公告。
長者咭和樂悠咭有什麼分別？參加長者日優惠要哪張咭？
長者咭為65歲或以上香港居民專用，樂悠咭為60歲或以上港人（附交通優惠拍卡功能）。2025長者日大部分優惠均接受兩張咭，無論超市、餐廳、交通、景點均可帶咭享用，惟部分商戶會指明只限某一咭或身份，建議同時攜帶証件及相關咭。
長者日景點、主題公園、博物館、泳池有哪些優惠？可否攜帶同行者？
海洋公園、昂坪360、摩天輪等景點推出免費或特惠門票；康樂游泳池和各大博物館亦設長者免費或優惠入場，部分可帶一位親友同行同享優惠。個別場地以公告為準，建議提早查詢規則及需否登記。
如何申請香港長者咭及樂悠咭？
長者咭申請需年滿65歲，填妥表格、身份證副本及彩色近照，可選擇網上、郵寄或親身遞交申請，首次申請費用全免。樂悠咭由政府自動派發至登記地址，如未收到可向運輸署查詢或再次申請。更多細節請參閱官方社署網站。