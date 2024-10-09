長者生活津貼生果金｜高齡津貼長生津 申請資格/資產上限/津貼金額一覽
年滿70歲的長者可申請生果金，而長者生活津貼（長生津）則需通過資產審查，65歲或以上的長者亦可申請。《東方新地》Healthy Days 整理出申請須知，包括申請資格、資產及入息上限、所需文件、離港限制以及津貼金額等資訊。
目錄
長生津及生果金｜長者生活津貼
申請資格
入息限額及資產上限
申請方法
申請所需文件
津貼金額
長生津及生果金｜高齡津貼（生果金）
申請資格
入息限額及資產上限
申請方法
申請所需文件
離港限制
津貼金額
長生津及生果金｜最新消息
目前長生津金額已提升至4,195元。自2023年9月起，公共福利金計劃申請前的「連續一年居港規定」下，離港限制由56天放寬至90天。至於自2024年2月1日起，生果金的每月金額為$1,620。
長生津及生果金｜長者生活津貼
申請資格
入息限額及資產上限
此外，申請人的入息及資產不得超過下列限額：.
|單身人士
|夫婦
|每月總入息（自2024年2月1日起生效）
|$10,710
|$16,330
|資產總值（自2024年2月1日起生效）
|$401,000
|$608,000
社會福利署亦提供網上申請資格驗算服務，方便有意申請公共福利金計劃下的高齡津貼或長者生活津貼的人士進行初步資格測試，以了解是否符合申請條件。
申請方法
長者生活津貼的申請方式有以下四種：
- 未曾領取任何津貼的申請人可以親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處
- 或者透過電話、傳真、電郵、網上表格或郵寄方式提交申請
- 或由政府部門或其他非政府組織轉介
- 申請人也可以在社會福利署網頁下載「公共福利金計劃申請表」PDF格式及「公共福利金計劃申請指引」PDF文件，填妥後連同相關證明文件的副本寄回或親自交回社會保障辦事處。
申請所需文件
申請長者生活津貼的人士，需準備以下文件：
- 身份、年齡及居港的證明文件（如香港身份證、出生證明書等）
- 銀行帳戶證明文件（如銀行存摺第一頁、月結單等）（須清楚顯示申請人之姓名及戶口號碼。社署只接受個人戶口作為領款用途，聯名戶口並不適用）
- 所有旅行證件（包括護照、香港特別行政區簽證身份書等）載有有關在緊接申請前1年的離港紀錄及個人資料的頁數
- 配偶或同居人士的身份證明文件（只適用於婚姻狀況為「已婚」或「同居」的申請人）
津貼金額
目前長者生活津貼金額為4,195元。
長生津及生果金｜高齡津貼（生果金）
申請資格
高齡津貼（常稱作生果金）的申請條件如下：
- 年滿70歲或以上；
- 已成為香港居民至少7年；
- 在申請日期前，已連續在香港居住至少1年（該年度內若離港不超過90天，仍視為符合居住的要求）；
- 領取津貼期間，須繼續在香港居留；
- 未領取公共福利金計劃下的其他津貼或綜援；及
- 並非受合法羈留或正在懲教院所服刑。
入息限額及資產上限
生果金並不設有入息及資產限額，申請者無需經過資產審查。
申請方法
生果金的申請方法如下：
- 申請者可親自或由親友代為前往社會保障辦事處申請，亦可透過電話、傳真、電郵或郵遞方式申請。有關社會保障辦事處的地址、電話及辦公時間，請點擊這裡查閱。
- 下載「公共福利金計劃申請表」，填妥後連同相關文件副本，寄回或親自交回社會保障辦事處；
- 可透過電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式進行申請；或
- 由政府部門或其他非政府機構轉介至社會福利署。
申請所需文件
提交申請表時，必須附上以下證明文件之副本：
- 身份證明文件
- 銀行存摺第一頁（需清晰顯示申請人姓名及戶口號碼，聯名戶口不適用）
- 所有旅遊證件（包括護照、香港特別行政區簽證身份書等）
離港限制
根據2023年9月社會福利署的最新安排，合資格者在申請津貼前可最多離港90天。
津貼金額
現時生果金的津貼金額為1,620元。
圖片來源：Canva資料或影片來源：社會保障辦事處、網上表格、社會福利署網頁、公共福利金計劃申請表