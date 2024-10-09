長者生活津貼生果金｜高齡津貼長生津 申請資格/資產上限/津貼金額一覽

年滿70歲的長者可申請生果金，而長者生活津貼（長生津）則需通過資產審查，65歲或以上的長者亦可申請。《東方新地》Healthy Days 整理出申請須知，包括申請資格、資產及入息上限、所需文件、離港限制以及津貼金額等資訊。

